الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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شاكيرا وبيكيه وجهاً لوجه في الملعب من أجل طفلهما وما حدث غير متوقع!

حضرت الفنانة الكولومبية المباراة مع والدتها نيديا ريبول بينما قام جيرارد بذلك بمفرده وكانت ملامحه حادة

كتب رفيف عبدالله
شاكيرا وبيكيه وجهاً لوجه في الملعب من أجل طفلهما وما حدث غير متوقع! watanserb.com
شاكيرا
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وطن– التقى جيرارد بيكيه وشاكيرا أكثر من مرة بعد انفصالهما، على الرغم من حقيقة أنهما لا يريدان حتى رؤية بعضهما البعض.

دعم الأطفال

علاقتهما ، التي انتقلت من القوة والثقة، على الأقل كما كان يبدو، لأكثر من عقد ، انهارت في لحظة عندما ظهرت كلارا شيا مارتي بشكل غير متوقع.

لكن كلارا شيا مرغوبة في حياة لاعب نادي برشلونة سابقاً.

شاكيرا وبيكيه في مباراة كرة قدم

ثم بدأت الخلافات والطلاق والحضانة المشتركة بين شاكيرا وبيكيه ، اللذين التقيا مرة أخرى في مباراة لابنهما ميلان.

أوضح بيكيه وشاكيرا أن أطفالهما لديهما بالفعل ما يكفي لتحمل انفصال وطلاق والديهم وأنهم لا يستطيعون تحمل بعضهم البعض.  لذلك قرروا دعمهم في كل ما يحتاجون إليه.

وهذا يشمل بالطبع هوايات ميلان الذي شاهدناه مؤخرًا على الهواء مباشرة في مباراة كرة القدم.

اهتمام إعلامي

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وفي مباراته الأخيرة لم يكن بطل الرواية ، إن لم يكن وجود والديه ، بالطبع ، منفصلين ، في المدرجات كان الحدث الذي استولى كل الاهتمام الإعلامي بحسب صحيفة “أوكارديو” الإسبانية.

وغني عن القول أن شاكيرا وبيكيه وُضعا في أماكن متقابلة لمشاهدة تطور ابنهما الأكبر في اللعبة ، ولكن أيضًا مواقفهما وشركاتهما كانت مختلفة.

شاكيرا وبيكيه في مباراة سابقة مع ابنهما

حضرت الفنانة الكولومبية المباراة مع والدتها نيديا ريبول ، بينما قام جيرارد بذلك بمفرده.

بيكيه جاد وشاكيرا متحمسة

بالإضافة إلى ذلك ، ظل لاعب نادي برشلونة لكرة القدم السابق بوجه جاد وتحليلي طوال المباراة. في حين كانت شاكيرا وجدة ميلان أكثر حماسة ، واحتفلتا بكل شيء قام به الطفل بشكل جيد وشجعاه هو وفريقه.

ظل الحدث مجرد حكاية ، حيث لم يكن هناك حادثة بين بيكيه وشاكيرا بعد اجتماعهما في مدرجات منفصلة ودون إيلاء أدنى اهتمام لبعضهما البعض.

ولكن هذا سيستمر في الحدوث في الأشهر المقبلة ، على الأقل حتى تتمكن شاكيرا من الانتقال إلى الولايات المتحدة واستقرار مقر إقامتها الجديد في ميامي.

أخذت الكولومبية هذا القرار ، من أجل الابتعاد عن بيكيه وصديقته الجديدة ، كلارا شيا مارتي.

شاكيرا في لعبة بيسبول

سيتم تحديد علاقة جيرارد بأطفاله الذين سيغادرون مع والدتهم ويستمرون في ممارسة الرياضة والهوايات الأخرى على الجانب الآخر من البلاد.

هذا الأمر سجعل والدهما يضطر إلى الطيران عدة ساعات إذا كان يريد أن يرى تطورهما في كرة القدم وفي الحياة.

المصدرأوك دياريو - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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