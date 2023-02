شاكيرا وبيكيه وجهاً لوجه في الملعب من أجل طفلهما وما حدث غير متوقع!

- Advertisement -

وطن– التقى جيرارد بيكيه وشاكيرا أكثر من مرة بعد انفصالهما، على الرغم من حقيقة أنهما لا يريدان حتى رؤية بعضهما البعض.

علاقتهما ، التي انتقلت من القوة والثقة، على الأقل كما كان يبدو، لأكثر من عقد ، انهارت في لحظة عندما ظهرت كلارا شيا مارتي بشكل غير متوقع.

لكن كلارا شيا مرغوبة في حياة لاعب نادي برشلونة سابقاً.

ثم بدأت الخلافات والطلاق والحضانة المشتركة بين شاكيرا وبيكيه ، اللذين التقيا مرة أخرى في مباراة لابنهما ميلان.

أوضح بيكيه وشاكيرا أن أطفالهما لديهما بالفعل ما يكفي لتحمل انفصال وطلاق والديهم وأنهم لا يستطيعون تحمل بعضهم البعض. لذلك قرروا دعمهم في كل ما يحتاجون إليه.

وهذا يشمل بالطبع هوايات ميلان الذي شاهدناه مؤخرًا على الهواء مباشرة في مباراة كرة القدم.

وفي مباراته الأخيرة لم يكن بطل الرواية ، إن لم يكن وجود والديه ، بالطبع ، منفصلين ، في المدرجات كان الحدث الذي استولى كل الاهتمام الإعلامي بحسب صحيفة “أوكارديو” الإسبانية.

وغني عن القول أن شاكيرا وبيكيه وُضعا في أماكن متقابلة لمشاهدة تطور ابنهما الأكبر في اللعبة ، ولكن أيضًا مواقفهما وشركاتهما كانت مختلفة.

حضرت الفنانة الكولومبية المباراة مع والدتها نيديا ريبول ، بينما قام جيرارد بذلك بمفرده.

📸| New photos of @shakira supporting Milan during a baseball game. pic.twitter.com/sDdvRn4H7s

— Shakira Crave (@NewsForShakira) September 26, 2022