سعيد الحشر يغضب العمانيين بما فعله مع مدرب المنتخب في ملعب السيب (فيديو)

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وطن– استنكر الإعلامي الرياضي العماني خالد الشكيلي، دخول أحد المشهورين على السوشيال ميديا إلى المنطقة المخصصة لمدرب المنتخب الوطني وعدد من المسؤولين الرياضيين، خلال تواجدهم في ملعب “السيب” لحضور مباراة ذهاب نصف نهائي كأس عُمان بين نادي “السويق” و”السيب”.

تعليق خالد الشكيلي على فيديو محرج لـ”سعيد الحشر”

خالد الشكيلي وهو إعلامي رياضي بسلطنة عمان، انتشر له مقطع فيديو علق فيه على حضور أحد مشاهير السوشيال ميديا في السلطنة، بجانب مدرب منتخب عمان وعدد من المسؤولين عن قطاع الرياضة في البلاد.

ويظهر في الفيديو “برانكو إيفانكوفيتش”، مدرب المنتخب العماني جالسا رفقة الطاقم الفني (للمنتخب)، بينما كان مشهور السناب والانستا “سعيد السعدي” المشهور بـ”الحشر”، يتجول بينهم وقد بدت ملامح التضايق ظاهرة على المدرب ومن معه.

الشكيلي : كيف يسمح لأحد ممن يسمون

المشاهير التواجد في هذا المكان وتصويره لمدرب المنتخب الوطني للسخرية والضحك pic.twitter.com/gXR6uZo8OI — أخبار عمان (@omaniyanews) February 21, 2023

اعتبر خالد الشكيلي أن ما قام به “الحشر” يحمل نوعاً من الإساءة للناخب الوطني، ولم يجلسوا معه، مشيراً إلى أن “بعض الأماكن داخل الستاد مخصصة فقط للجهاز الفني والإداري للمنتخبات سواء الأول أو الأولمبي أو الشباب”.

هيش رايكم نطلقها أو نخليها مكسوفه اللحيه…؟ pic.twitter.com/flKYYVTNzN — سعيد الحشر (@90002sss) February 19, 2023

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وأكد أنه حتى هو بصفته “صحافياً لا يمكنه أو زملاؤه الجلوس في تلك المقاعد المحددة سواء في ستاد السيب أو غيره”.

وتساءل “الشكيلي” عن الطريقة التي تمكن خلالها صانع المحتوى “الحشر” من دخول ذلك المكان، وعبّر عن تمنياته بعدم تكرار مثل تلك الحوادث، على حد قوله.

ود حشر.😒

هذا الإنسان بشتى الطرق يحاول أن يشتهر ولو كان ذلك على حساب صحة الآخرين أو الإساءة لهم.. ❗

اركد عزيزي 🤚 pic.twitter.com/btjVxdu4gr — مريم بنت محمد البلوشية (@Maryambalushi01) February 20, 2023

كما عبّر أخيراً عن أسفه مما تعرض له المدرب ومن معه “من سخرية طالتهم من الحشر والسبب الشهرة التي يبحث عنها الأخير”، على حد تعبيره.

وسعيد الحشر هو أحد صناع المحتوى في سلطنة عُمان، يشتهر بمقاطع الفيديو الطريفة ذات الطابع الفكاهي، له قبول كبير في الأوساط الشبابية بسبب أسلوبه المرح والقريب من الذائقة الشعبية المحلية.

ردود فعل حول تعليق الشكيلي على الحشر

ما قام به سعيد الحشر وتعقيب الشكيلي عليه، أثار ردود فعل واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان.

حيث اعتبر “أبو تركي” أن حديث الشكيلي عن المدرب فيه نوع من المبالغة و”التمجيد”، في مقابل انتقاده للناشط العماني.

وعلق قائلاً: “متى انرتاح من هذا التمجيد للشخصيات ومدرب منتخب ايش يعني ؟ اوك صوره وضحك ايش فيها؟”.

وأضاف أنه “بالنسبه لموضوع دخول الشخص لهذا المكان ما استغربه صراحه مره انا كنت رايح استاد السيب احضر مباره وما عرفت دخول المدرجات واتفاجا بدخولي داخل الملعب وبعد خروجي دخلت قاعه كلها فواكه وسويتات وقهوه”.

ومتى انرتاح من هذا التمجيد للشخصيات ومدرب منتخب ايش يعني ؟ اوك صوره وضحك ايش فيها ؟ بالنسبه لموضوع دخول الشخص لهذا المكان ما استغربه صراحه مره انا كنت رايح استاد السيب احضر مباره وما عرفت دخول المدرجات واتفاجا بدخولي داخل الملعب وبعد خروجي دخلت قاعه كلها فواكه وسويتات وقهوه — ابو تركي (@Abutrki94) February 21, 2023

“عبد الله المنذري” على صعيد مختلف، رأى أن النيابة العمومية في السلطنة يجب أن تتدخل في مثل تلك الحوادث.

وقال: “كل شخص ينتقد الآخر لا يوجد أي حل سوى أن الإدعاء العام يوضع قراراته بهذا الخصوص يشدد على المشاهير الذين يظهرون على ظهور الآخر والله المستعان”.

كل شخص ينتقد الآخر لا يوجد أي حل سوى أن الإدعاء العام يوضع قراراته بهذا الخصوص يشدد على المشاهير الذين يظهرون على ظهور الآخر والله المستعان — أ/ابو عبدالله المنذري (@AkUNSK8KuytyU38) February 21, 2023

وذكر مغرد مهاجماً المشهور العماني: “والله هذا الي يسموه سعيد الحشر ينرفز ياخي وما ينبلع”.

كما دون أحمد الحسني: “تتفقون انه الحشر كل يوم عن يوم يصير ابيخ واشياء مالها داعي”.

وعلى نفس الخط، كتب ناشط عماني باسم “سعيد”: “نصيحه لذاك الحشر الذي دخل السوشل ميديا الذي بعدما كان له مكانته في المجتمع أصبح الآن أضحوكة بسبب حركاته وسكناته من أجل الحصول على الشهره والكل ينتقده بتواجده في أماكن لا تليق به”.

واستطرد: “الشهرة ليس معناها ان تتراجع عن مبادئك وأخلاقك كن كما كنت عليه سابقاً آمر بالمعروف ناهي عن المنكر”.

وانتقد آخر التوجه الجديد عبر تويتر من تحويل النشطاء إلى مشاهير بطرق مشبوهة.

وقال، إن “ضعف المسؤلين تجعل من هؤلاء مشاهير وللاسف التطبيل هو سبب ذلك وخوف المسؤلين من اي ردة فعل صدهم تجعل الانظمة والقوانين في خبر كان”.

أما “بن سويلم”، فاعتبر أن برانكو إيفانكوفيتش، ليس “ليونيل ميسي” حتى يقع حوله كل ذلك الجدل.

وذلك في إشارة منه إلى أن “برغوث الأرجنتين” أكثر شهرة وشعبية، وكتب يقول: “هوه مواطن ومن حقه وين مايكون إلي يسمع الحين تقول ميسي جالس في المدرجات عن حد يشوفه”.

هوه مواطن ومن حقه وين مايكون إلي يسمع الحين تقول ميسي جالس في المدرجات عن حد يشوفه — بن سويلم (@suwelem11223) February 21, 2023

وأقيمت أمس، الاثنين، مباراة نصف نهائي كأس عمان بين نادي “السويق” و”السيب” على استاد “مجمع السيب”، وانتهت بالتعادل السلبي بين الطرفين.