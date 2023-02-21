الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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سعيد الحشر يغضب العمانيين بما فعله مع مدرب المنتخب في ملعب السيب (فيديو)

خالد الشكيلي استنكر دخول صانع المحتوى سعيد الحشر إلى المنطقة المخصصة للمدرب والطاقم الفني في استاد "مجمع السيب" خلال مباراة نصف نهائي كأس عُمان

كتب فهمي الورغمي
سعيد الحشر مباراة نادي السويق والسيب watanserb.com
العماني مشهور السوشال ميديا سعيد الحشر
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وطن– استنكر الإعلامي الرياضي العماني خالد الشكيلي، دخول أحد المشهورين على السوشيال ميديا إلى المنطقة المخصصة لمدرب المنتخب الوطني وعدد من المسؤولين الرياضيين، خلال تواجدهم في ملعب “السيب” لحضور مباراة ذهاب نصف نهائي كأس عُمان بين نادي “السويق” و”السيب”.

تعليق خالد الشكيلي على فيديو محرج لـ”سعيد الحشر”

خالد الشكيلي وهو إعلامي رياضي بسلطنة عمان، انتشر له مقطع فيديو علق فيه على حضور أحد مشاهير السوشيال ميديا في السلطنة، بجانب مدرب منتخب عمان وعدد من المسؤولين عن قطاع الرياضة في البلاد.

ويظهر في الفيديو “برانكو إيفانكوفيتش”، مدرب المنتخب العماني جالسا رفقة الطاقم الفني (للمنتخب)، بينما كان مشهور السناب والانستا “سعيد السعدي” المشهور بـ”الحشر”، يتجول بينهم وقد بدت ملامح التضايق ظاهرة على المدرب ومن معه.

اعتبر خالد الشكيلي أن ما قام به “الحشر” يحمل نوعاً من الإساءة للناخب الوطني، ولم يجلسوا معه، مشيراً إلى أن “بعض الأماكن داخل الستاد مخصصة فقط للجهاز الفني والإداري للمنتخبات سواء الأول أو الأولمبي أو الشباب”.

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وأكد أنه حتى هو بصفته “صحافياً لا يمكنه أو زملاؤه الجلوس في تلك المقاعد المحددة سواء في ستاد السيب أو غيره”.

وتساءل “الشكيلي” عن الطريقة التي تمكن خلالها صانع المحتوى “الحشر” من دخول ذلك المكان، وعبّر عن تمنياته بعدم تكرار مثل تلك الحوادث، على حد قوله.

كما عبّر أخيراً عن أسفه مما تعرض له المدرب ومن معه “من سخرية طالتهم من الحشر والسبب الشهرة التي يبحث عنها الأخير”، على حد تعبيره.

وسعيد الحشر هو أحد صناع المحتوى في سلطنة عُمان، يشتهر بمقاطع الفيديو الطريفة ذات الطابع الفكاهي، له قبول كبير في الأوساط الشبابية بسبب أسلوبه المرح والقريب من الذائقة الشعبية المحلية.

ردود فعل حول تعليق الشكيلي على الحشر

ما قام به سعيد الحشر وتعقيب الشكيلي عليه، أثار ردود فعل واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان.

حيث اعتبر “أبو تركي” أن حديث الشكيلي عن المدرب فيه نوع من المبالغة و”التمجيد”، في مقابل انتقاده للناشط العماني.

وعلق قائلاً: “متى انرتاح من هذا التمجيد للشخصيات ومدرب منتخب ايش يعني ؟ اوك صوره وضحك ايش فيها؟”.

وأضاف أنه “بالنسبه لموضوع دخول الشخص لهذا المكان ما استغربه صراحه مره انا كنت رايح استاد السيب احضر مباره وما عرفت دخول المدرجات واتفاجا بدخولي داخل الملعب وبعد خروجي دخلت قاعه كلها فواكه وسويتات وقهوه”.

“عبد الله المنذري” على صعيد مختلف، رأى أن النيابة العمومية في السلطنة يجب أن تتدخل في مثل تلك الحوادث.

وقال: “كل شخص ينتقد الآخر لا يوجد أي حل سوى أن الإدعاء العام يوضع قراراته بهذا الخصوص يشدد على المشاهير الذين يظهرون على ظهور الآخر والله المستعان”.

وذكر مغرد مهاجماً المشهور العماني: “والله هذا الي يسموه سعيد الحشر ينرفز ياخي وما ينبلع”.

كما دون أحمد الحسني: “تتفقون انه الحشر كل يوم عن يوم يصير ابيخ واشياء مالها داعي”.

وعلى نفس الخط، كتب ناشط عماني باسم “سعيد”: “نصيحه لذاك الحشر الذي دخل السوشل ميديا الذي بعدما كان له مكانته في المجتمع أصبح الآن أضحوكة بسبب حركاته وسكناته من أجل الحصول على الشهره والكل ينتقده بتواجده في أماكن لا تليق به”.

واستطرد: “الشهرة ليس معناها ان تتراجع عن مبادئك وأخلاقك كن كما كنت عليه سابقاً آمر بالمعروف ناهي عن المنكر”.

وانتقد آخر التوجه الجديد عبر تويتر من تحويل النشطاء إلى مشاهير بطرق مشبوهة.

وقال، إن “ضعف المسؤلين تجعل من هؤلاء مشاهير وللاسف التطبيل هو سبب ذلك وخوف المسؤلين من اي ردة فعل صدهم تجعل الانظمة والقوانين في خبر كان”.

أما “بن سويلم”، فاعتبر أن برانكو إيفانكوفيتش، ليس “ليونيل ميسي” حتى يقع حوله كل ذلك الجدل.

وذلك في إشارة منه إلى أن “برغوث الأرجنتين” أكثر شهرة وشعبية، وكتب يقول: “هوه مواطن ومن حقه وين مايكون إلي يسمع الحين تقول ميسي جالس في المدرجات عن حد يشوفه”.

وأقيمت أمس، الاثنين، مباراة نصف نهائي كأس عمان بين نادي “السويق” و”السيب” على استاد “مجمع السيب”، وانتهت بالتعادل السلبي بين الطرفين.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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