رقص مختلط براية التوحيد في كلية الطب بجامعة الرياض يثير غضب السعوديين! (شاهد)

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وطن- تزامنا مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس الذي يصادغ يوم الـ22 من شهر فبراير/شباط من كل عام، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لطلبة كلية الطب بجامعة الرياض وهم يحتفلون بالمناسبة برقص مختلط داخل حرم الكلية.

ووفقا لأحد المقاطع، ظهر مجموعة من الطلاب والطالبات وهم يؤدون عرضة سعودية بشكل جماعي داخل الكلية، في حين ظهرت إحدى الطالبات الغير محجبة مرتدية العلم السعودي المزين بشعار التوحيد على ظهرها وتقوم بالرقص.

أول مظاهر الإنحلال بمناسبة #يوم_التاسيس رقص مختلط في جامعة الرياض ‼️ #يوم_التأسيس_السعودي_2023 💃💃 pic.twitter.com/zPAlfRzOee — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) February 21, 2023

وأظهر مقطع فيديو آخر طالبة أخرى منقبة وهي ترقص مع طالب آخر وسط جمع من الطلبة، وهم يهتفون تشجيعا لهم.

الفساد يستهدف طلاب الطب في الجامعات والمستشفيات..#يوم_التاسيس pic.twitter.com/3pAABH3Yu7 — نفقات هيئة التفريط (@KSA_TAFRIT) February 21, 2023

استياء وغضب المغردين

الفيديوهات المتداول أثارت استياء وغضب العديد من المغردين، الذين استنكروا اعتبار هذا الامر عاديا في ظل افتتاح مستورد أضاع الكثير من عادات وتقاليد السعودية المحافظة.

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وفي هذا السياق، قال أحد المغردين مستنكرا ما يجري:” لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل بس”.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل بس — الوطن الباقاء (@hmwdalamyr1) February 21, 2023

وقال آخر غاضبا:” كلمة التوحيد عالعلم ويرقصون فيها ماادري شلون هناس تفكر”.

كلمة التوحيد عالعلم ويرقصون فيها ماادري شلون هناس تفكر — 🦌♥️ (@v9x91) February 21, 2023

من جانبها، علقت المغردة “ام الهيثم” معبرة عن نكرانها لمثل هذه الظواهر الدخيلة:” حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم هذا نكير ومنكر فازيله وافرغ علينا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين”.

حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم هذا نكير ومنكر فازيله وافرغ علينا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين — ام الهيثم (@Am_Al_Haitham) February 21, 2023

أما المغرد عبدالله سعود فقل ساخرا مما يحدث:”هذا فقط البداية لم يبدع الجد فقط تسخين ..الله يخارجنا وشرفاء المملكه”.

هذا فقط البداية لم يبدع الجد فقط تسخين 🤣🤣🤣🤣الله يخارجنا وشرفاء المملكه😟😟 — عبد الله سعود (@bdllhsw) February 21, 2023

أمر ملكي بتحديد 22 فبراير من كل عام بيوم التأسيس

يشار إلى أنه في يوم 27 يناير/كانون الثاني 2022 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

ووفقا للمنظور السعودي الرسمي، فإن هذه المناسبة الوطنية التي ستقام تحت شعار ” يوم بدينا ” تقوم على تقديم معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه للدولة السعودية، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية.

ومن المقرر أن مدن المملكة بهذه المناسبة إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والشعبية حتفالا بهذه المناسبة.