الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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الهدهد

رقص مختلط براية التوحيد في كلية الطب بجامعة الرياض يثير غضب السعوديين! (شاهد)

الفعاليات أقيمت بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يصادم الـ 22 من فبراير من كل عام

كتب سالم حنفي
رقص مختلط براية التوحيد في كلية الطب بجامعة الرياض watanserb.com
رقص مختلط براية التوحيد في كلية الطب بجامعة الرياض
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وطن- تزامنا مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس الذي يصادغ يوم الـ22 من شهر فبراير/شباط من كل عام، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لطلبة كلية الطب بجامعة الرياض وهم يحتفلون بالمناسبة برقص مختلط داخل حرم الكلية.

ووفقا لأحد المقاطع، ظهر مجموعة من الطلاب والطالبات وهم يؤدون عرضة سعودية بشكل جماعي داخل الكلية، في حين ظهرت إحدى الطالبات الغير محجبة مرتدية العلم السعودي المزين بشعار التوحيد على ظهرها وتقوم بالرقص.

رقص مختلط براية التوحيد في كلية الطب بجامعة الرياض
رقص مختلط براية التوحيد في كلية الطب بجامعة الرياض

وأظهر مقطع فيديو آخر طالبة أخرى منقبة وهي ترقص مع طالب آخر وسط جمع من الطلبة، وهم يهتفون تشجيعا لهم.

استياء وغضب المغردين

الفيديوهات المتداول أثارت استياء وغضب العديد من المغردين، الذين استنكروا اعتبار هذا الامر عاديا في ظل افتتاح مستورد أضاع الكثير من عادات وتقاليد السعودية المحافظة.

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وفي هذا السياق، قال أحد المغردين مستنكرا ما يجري:” لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل بس”.

وقال آخر غاضبا:” كلمة التوحيد عالعلم ويرقصون فيها ماادري شلون هناس تفكر”.

من جانبها، علقت المغردة “ام الهيثم” معبرة عن نكرانها لمثل هذه الظواهر الدخيلة:” حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم هذا نكير ومنكر فازيله وافرغ علينا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين”.

أما المغرد عبدالله سعود فقل ساخرا مما يحدث:”هذا فقط البداية لم يبدع الجد فقط تسخين ..الله يخارجنا وشرفاء المملكه”.

أمر ملكي بتحديد 22 فبراير من كل عام بيوم التأسيس

يشار إلى أنه في يوم 27 يناير/كانون الثاني 2022 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

ووفقا للمنظور السعودي الرسمي، فإن هذه المناسبة الوطنية التي ستقام تحت شعار ” يوم بدينا ” تقوم على تقديم معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه للدولة السعودية، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية.

ومن المقرر أن مدن المملكة بهذه المناسبة إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والشعبية حتفالا بهذه المناسبة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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