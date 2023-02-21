الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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رقص فيفي عبده بالحجاب في ملهى ليلي يثير الغضب (فيديو)

استنكر الجمهور رقص فيفي عبده بالحجاب خاصة في الوقت الذي ضرب به الزلزال سوريا وتركيا من جديد بعد مرور أسبوعين على الزلزال الأول المدمر

كتب رفيف عبدالله
رقص فيفي عبده بالحجاب في ملهى ليلي يثير الغضب (فيديو) watanserb.com
فيفي عبده
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وطن– فاجأت الراقصة المصرية فيفي عبده، متابعيها بوصلة رقص غريبة وهي ترتدي العباءة والحجاب.

ليلة جميلة

كانت فيفي عبده تستمتع بوقتها مع صديقاتها في أحد الملاهي الليلية، مرتديةً عباءة وغطاء رأس باللون الأسود.

ويبدو أن الراقصة شعرت بالحماس في أثناء أداء المطرب المتواجد، فصعدت إلى جانبه وأدت وصلة رقص للحضور.

وعبّرت فيفي عبده عن سعادتها قائلة: “ليلة جميلة مع اعز صديقاتي انبسطت معاكم بحبكم اوي”.

حجاب وزلزال ورقص!

واستنكر بعض المتابعين رقص فيفي عبده بالحجاب، وفي الوقت الذي ضرب به الزلزال سوريا وتركيا من جديد بعد مرور أسبوعين على الزلزال الأول الذي تسبب بخسائر بشرية ومادية فادحة.

وجاء في التعليقات: “حسبيا الله ونعم الوكيل الناس بتموت وزلازل. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم”.

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وكتب آخر: “ذكرتني بالمثل لي يقول يموت الزمار وصوبعو بتلعب حتى حطة الطرحة مش قادرة تتطبع ربي يهديك”.

وعقبت ناشطة: “ولابسه حجاب يا ويلك يوم الحساب”.

ووجّهت أخرى رسالة قاسية لفيفي قالت فيها: “اتكسفي الناس موجوعة من اللي حصل في سوريا وتركيا.. شويه فيديو رقص ومسخره ومرقعه ودلوقتى اغانى و حاجه اخر قلته قيمه استحى استحى”.

عيد الحب

وكانت فيفي عبده قد عايدت جمهورها بمناسبة عيد الحب على استحياء.

وظهرت بفيديو قالت فيه: “النهاردة يوم حلو جداً، هابي فلنتاين داي”.

وتابعت: “كل سنة وانتوا طيبين.. كل سنة واللي عايز حاجة ربنا يديهاله، ويعود علينا بالخير والعافية ان شاء الله”.

وكشفت الراقصة المصرية عن أمنيتها قائلة: “أنا شخصياً عاوزة أبقى مبسوطة، فححاول ويارب يديني الانبساط. عايزة أحس إني أنا سعيدة عشان مريت بأيام مش كويسة خالص، ما عندكوش فكرة. طبعاً أتمنى السعادة من الله”.

 

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A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)

وأردفت: “بتمنى السعادة لأنه تغمينا جداً عشان الزلازل، فعلاً زعلانين جداً عشان الموضوع ده. بس ربنا يرحمهم برحمته ويشفي كل مريض، ويصبر أهاليهم. واحنا زعلانين جداً. بس هابي فلنتاين، بقولكم وانا زعلانة”.

زلزال جديد

وضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات، مساء الاثنين الماضي، ولاية هاتاي جنوبي تركيا، بفارق 3 دقائق بين الزلزالين، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) في بيان، إنه وقع زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر بمنطقة أنطاكيا.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 7.1 كيلومترات، وشعر به سكان لبنان والأردن وفلسطين.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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