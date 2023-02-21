تحقيقات النيابة المصرية تكشف مفاجآت مدوية في وفاة لاعب الملاكمة.. هؤلاء متهمون

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وطن- كشفت وسائل إعلام مصرية، عن مفاجآت مدوية، في نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في واقعة وفاة الملاكم رامز حسام، نتيجة نزيف في المخ بعد تلقيه ضربة قاضية في نهائي بطولة الجمهورية للملاكمة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإنّ والد رامز عزت لاعب الملاكمة، قال إن ابنه أُصيب بحالة شديدة من الإعياء والإغماء عقب أن تلقى عدة لكمات من منافسه خلال المباراة النهائية لبطولة الجمهورية في نادي السكة الحديد بمدينة طنطا، وبعد ذلك تم نقله على الفور إلى المستشفى، وهناك تبين أنه أُصيب بـ نزيف في المخ.

وأضافت الأب أنّ الاتحاد المصري للملاكمة ومنظمي المباراة النهائية لهذه البطولة لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة، وهو ما تسبب في تدهور الحالة الصحية لابنه، وفق “القاهرة 24“.

واتهم والد لاعب الملاكمة، في شهادته، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، فضلًا عن منظمي المباراة النهائية من بطولة الجمهورية في هذه الرياضة، بأنهم أهملوا وقصروا في عملهم، وكذلك في الحالة المرضية لابنه.

يأتي هذا فيما وجهت النيابة العامة تكليفًا لمصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان لاعب الملاكمة المتوفى؛ للتعرف على السبب الحقيقي الذي أدى إلى وفاته، والذي تبين أنه تلقى إصابة رضية في الرأس نتج عنها إصابته بنزيف في المخ مما أدى ذلك إلى وفاته.

وفاة لاعب الملاكمة المصري بالضربة القاضية

وتوفي لاعب الملاكمة المصري رامز حسام خلال مشاركته بنهائي بطولة الجمهورية، ما أثار غضبا واسعا، وسط دعوات ومطالبات بمنع ممارسة الرياضات العنيفة في البلاد.

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وأعلن نادي السكة الحديد بطنطا، وفاة لاعب الملاكمة رامز حسام متأثرا بإصابته بنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة، جرّاء تلقيه ضربة قوية من منافسه في ختام بطولة الجمهورية للشباب في لعبة الملاكمة.

ونُقل اللاعب الراحل على أجهزة التنفس إلى مستشفى جامعة طنطا حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

ولفظ اللاعب أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى طنطا الجامعي بعد ثلاثة أيام بالعناية المركزة نتيجة نزيف بالمخ تعرض له بسبب ضربة قاضية أثناء مباراة داخل نادي السكك الحديدية بطنطا.

وزير الرياضة ينعي لاعب الملاكمة

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد نعى ببالغ الحزن والأسى وفاة اللاعب رامز حسام.

وتقدم الوزير بخالص التعازي والمواساة لأسرة اللاعب، كما شكل صبحي لجنة من المختصين بالوزارة لتقصي الحقائق في واقعة الوفاة، والتواصل مع اتحاد الملاكمة، للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من توافر كافة عناصر تأمين اللاعبين خلال البطولة.