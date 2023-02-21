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بينهم الطفلة شام.. متلازمة “هرس الأطراف” مأساة تُلاحق ناجين من زلزال سوريا

الطفلة السورية شام الشيخ محمد تواجه خطر بتر ساقيها بعد بقائهما لوقت طويل تحت ضغط الأنقاض الشديد

كتب فهمي الورغمي
متلازمة هرس الأطراف watanserb.com
الطفلة شام تواجه خطر بتر ساقيها بعد تواجدها تحت الأنقاض لأكثر من 40 ساعة
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وطن – بعد نحو 40 ساعة قضتها الطفلة السورية ابنة الـ 9 سنوات تحت الأنقاض، في شمال غرب سوريا الذي أصابه زلزال مدمر منذ السادس من الشهر الجاري، تواجه “شام الشيخ محمّد” خطر بتر ساقيها، إثر إصابتها بمتلازمة “هرس الأطراف”.

شام الشيخ محمد

شام الشيخ محمد هي طفلة سورية، أسرت قلوب فريق الإنقاذ الذي هبّ لإنقاذها من تحت أطنان ركام المباني المُهدمة في شمال سوريا، على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة على غرار عشرات المدن في جنوب تركيا بتاريخ السادس من يناير شباط الجاري.

وشاركت فرق الخوذ البيضاء، مقطع فيديو يظهر عملية الإنقاذ الملحمية لشام، وفي أحد اللقطات يظهر أحد المتطوعين واسمه “محمّد نصر الدين” يغني لها أغنية، لتؤكد له وهي غارقة تحت الأنقاض أنها تعرفها جيداً.

ثم تهم في دندنتها بصوت منخفض، بصوت تجاوز صداه الجدران المهدمة ليضرب مباشرة في صميم أفئدة الحضور.

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لاحقا، أكد “نصرالدين” أن تلك الصغيرة أعادت لهم القوة، حين رأوها تتحدث تحت الركام، مضيفا أن فرحتهم كانت لا توصف حين خرجت.

وفي محاولة للتخفيف عنها ريثما يتمكنون من سحبها، وعدها متطوع آخر يدعى “زياد حمدي” برحلة إلى مدينة الملاهي بعد إخراجها. فأجابته “أريد أن ألبس ثياباً جميلة، أريد أن أصبح أميرة”.

وبعد ست ساعات من العمل المتواصل والحوار الطويل، حرر متطوعو الخوذ البيضاء شام من بين الركام.

الطفلة شام تواجه خطر بتر ساقها

تخضع شام في الوقت الحالي للمراقبة الطبية منذ أيام في العناية الفائقة في مستشفى الشفاء في مدينة إدلب.

وتواجه الطفلة الصغيرة الممددة على سرير المستشفى وإلى جانبها دميتها، وفق الأطباء الذين يتولون رعايتها خطر بتر رجليها على مستوى الساقين، كما أنها معرضة لمشكلات في القلب والكلى، حالها حال العديد من الناجين الذين استقبلوهم خلال الأيام الماضية.

وقد أوضح أخصائي الجراحة العظمية طارق مصطفى، الذي يعمل في مستشفى في بلدة “معرة مصرين” تديره الجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز) في تصريح لوكالة فرانس برس، أن “شام واحدة من حالات عدة وردت إلى مستشفيات المنطقة وتعاني من متلازمة الهرس بعدما بقيت أكثر من أربعين ساعة تحت الأنقاض”.

وأضاف الطبيب أن “وضعها كان حرجاً لأنها معرضة للبتر على مستوى الساقين. لكنه أوضح أن “بعض المؤشرات الإيجابية” دفعت بالمشرفين عليها إلى تأجيل عملية البتر.

ما هي متلازمة هرس الأطراف؟

تنتج متلازمة الهرس “عن أي ضغط تتعرض له الأطراف لفترة طويلة تفوق 12 ساعة، ما يؤدي إلى انقطاع الدورة الدموية على مستوى الأنسجة”، حسبه.

وفي هذا السياق أكد الطبيب المشرف على شام أن “المصاب لا يواجه خطر التعرّض للبتر فحسب، ذلك أن إعادة تنشيط الدورة الدموية دونها عواقب، فارتفاع البوتاسيوم في الدم قد يؤدي الى أذية قلبية بشكل مباشر، وارتفاع الهيموغلوبين قد ينتج عنه قصور كلوي أيضاً”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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