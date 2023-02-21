بيدري يثير جدلا بما فعله خلسة مع مُعجبة مثيرة أمام الكامب نو (شاهد)

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وطن – يُواصل “بيدري” نجم برشلونة الشاب مساره التصاعدي منذ أن أنفق عملاق كتالونيا الإسباني 13 مليون جنيه إسترليني على صفقة انتقاله من “لاس بالماس” في عام 2019.

بيدري لاعب خط الوسط وجد نفسه وسط زحام من المُعجبات أمام الكامب نو، ورصدته عدسات إحداهن وهو يلتقط ورقة من معجبة مثيرة بطريقة لفتت انتباه الكثيرين.

بيدري لاعب برشلونة مع مُعجبة مثيرة

ازدادت شهرة وشعبية بيدري (21 عاما) بين المعجبات منذ انتقاله إلى البلوغرانا عام 2019، أولا بسبب الحظوة الكبيرة التي أولاها إياه إعلام كاتالونيا، وثانيا بسبب أدائه المتميز خاصة تحت قيادة تشافي هيرناديز.

بيدرو غونزاليس لوبيز، الشهير بـ بيدري هو لاعب كرة قدم إسباني يلعب في مركز الوسط الهجومي، وهو أيضا الفائز بجائزة “الفتى الذهبي” عام 2021.

بأكثر من 10.5 مليون متابع على منصة إنستغرام اليوم، فاز الإسباني بيدري قبل سنتين بالنسخة الـ19 من جائزة “الفتى الذهبي” التي تُقدِّمها صحيفة “توتوسبورت” (Tuttsport) الإيطالية، وتمنح هذه الجائزة السنوية لأفضل موهبة في أوروبا تحت سن 21 عامًا.

مؤخرا، سلطت وسائل الإعلام الضوء على لقطة طريفة لنجم برشلونة الإسباني، حيث أنه وأثناء اجتماع مع المعجبين، رصدت عدسات أحد هواتف الحضور لحظة التقاطه ورقة صغيرة بحجم العلكة بطريقة خاطفة من أحد المُعجبات.

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التقط بيدري الورقة بينما حاولت معجبة أخرى إقناعه بالتوقيع على ملصق كرة قدم لامع.

قالت المعجبة التي التقطت الفيديو، ووقع بيدري على مُلصقها في النهاية: “كنت أريد أن يُوقِّع بيدري الملصق الخاص بي، أما البعض أمامي فكان يطمح لأكثر من ذلك، حيث حاولت إحداهن أن تصبح امرأة المستقبل”.

صحيفة “ذا صن” أكدت أن المقطع المُتداول لـ بيدري يعود إلى سبتمبر من العام الماضي. يظهر فيه وقد حصل على رقم هاتف فتاة خلال حدث توقيع قميص برشلونة الجديد بجانب الكامب نو، مع إنطلاق الموسم الجديد.وينتظر بيدري مباراة حاسمة، الخميس، رفقة زملائه في البارسا أمام مانشيستر يونايتد الإنجليزي.

وسينتقل الفريقان إلى ملعب “أولد ترافورد” وهما على المسافة ذاتها، بعد تعادلهما 2-2 الخميس الماضي، في معقل النادي الكتالوني “كامب نو” ضمن ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة “يوروبا ليغ” لكرة القدم.