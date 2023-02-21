الثلاثاء, فبراير 21, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدبوتين انسحب من معاهدة "نيو ستارت".. أثار القلق ويهدد أمن العالم.. لماذا؟
الهدهد

بوتين انسحب من معاهدة “نيو ستارت”.. أثار القلق ويهدد أمن العالم.. لماذا؟

فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، اتهم الغرب بالتورط المباشر في محاولات ضرب قواعد بلاده الجوية الاستراتيجية، وأعلن انسحاب روسيا من معاهدة "نيو ستارت" للحدّ من الأسلحة النووية

كتب فهمي الورغمي
انسحاب روسيا معاهدة نيو ستارت watanserb.com
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
- Advertisement -

وطن – في خطابه السنوي أمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين قاتلوا في أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، انسحاب بلاده من “معاهدة نيو ستارت للحد الأسلحة النووية” مع الولايات المتحدة، بعد اتهام الغرب بالتورط المباشر في محاولات ضرب قواعد بلاده الجوية الاستراتيجية.

وقال بوتين: “أجد نفسي مضطرا للإعلان اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية”.

ما هي معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية؟

وقَّعها الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” ونظيره الروسي “دميتري ميدفيديف” عام 2010، تُحدد معاهدة نيو ستارت عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها.

دخلت المعاهدة حيزّ التنفيذ في عام 2011، وتم تمديدها في عام 2021 لمدة خمس سنوات أخرى بعد أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.

ويُسمح (عبر هذه المعاهدة) للمفتشين الأمريكيين والروس، بالتأكد من امتثال الجانبين للمعاهدة (مفتشون أمريكيون يتجهون إلى روسيا والعكس).

- Advertisement -

وبموجب الاتفاق، تلتزم موسكو وواشنطن بنشر ما لا يزيد عن 1550 رأسًا نوويًا استراتيجيًا و 700 صاروخ طويل المدى وقاذفات قنابل.

يمكن لكل جانب إجراء ما يصل إلى 18 عملية تفتيش لمواقع الأسلحة النووية الاستراتيجية كل عام، للتأكد من أن الطرف الآخر لم ينتهك حدود المعاهدة.

ومع ذلك، تم تعليق عمليات التفتيش بموجب الاتفاقية في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان من المقرر إجراء محادثات بين موسكو وواشنطن، بشأن استئناف عمليات التفتيش في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في مصر، لكن روسيا أجلتها ولم يُحدَِد أيٌّ من الجانبين موعدًا جديدًا.

هل قرار روسيا نهائي؟

قالت روسيا في وقت سابق هذا الشهر، إنها تريد الحفاظ على المعاهدة رغم ما وصفته بنهج أميركي مُدمر للحدّ من التسلح.

تمتلك روسيا والولايات المتحدة معًا حوالي 90٪ من الرؤوس الحربية النووية حول العالم، وقد شدَّد الجانبان على أنه يجب تجنب الحرب بين القوى النووية بأي ثمن.

ومع ذلك، دفع الغزو الروسي لأوكرانيا البلدين إلى المواجهة المباشرة أكثر من أي وقت مضى خلال الستين عامًا الماضية.

وتتهم الولايات المتحدة روسيا، بانتهاك المعاهدة بعدم السماح بعمليات تفتيش على أراضيها.

بينما حذَّرت موسكو من أن تصميم الغرب على “هزيمة” روسيا قد يوقف تجديد المعاهدة عند انتهاء صلاحيتها في عام 2026.

ماذا سيحدث الآن؟

وصفت روسيا العام الماضي خطر نشوب صراع نووي بأنه حقيقي، وقالت إنه ينبغي عدم الاستهانة به لكن يجب تجنبه بأي ثمن.

ومعاهدة “نيو ستارت” هي الاتفاقية الوحيدة المتبقية لمراقبة الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد انسحابهما عام 2019 من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة بينهما عام 1987.

زادت المخاوف من حدوث مواجهة نووية منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما بدا واضحا في خطاب بوتين، اليوم الثلاثاء، الذي ذكّر فيه العالم بحجم ترسانة موسكو وقوتها، وقال إنه مستعد لاستخدام كل الوسائل الضرورية للدفاع عن “وحدة أراضي” روسيا.

رد فعل واشنطن والناتو

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن قرار روسيا تعليق معاهدة خفض الأسلحة النووية مع واشنطن “مؤسف للغاية وغير مسؤول”، لكنه شدد على أن بلاده ما زالت مستعدة للحوار بشأن هذه القضية.

وقال بلينكن، في تصريحات نقلتها CNN إن إدارة الرئيس جو بايدن ستظل مستعدة للحديث عن معاهدة الحد من الأسلحة النووية “في أي وقت مع روسيا، بغض النظر عن أي شيء آخر يحدث في العالم”.

وأضاف: “سنراقب بعناية لنرى ما ستفعله روسيا بالفعل، وسنتأكد بالطبع من أنه في أي حال من الأحوال سنتحرك بشكل مناسب لأمن بلدنا وأمن حلفائنا”. “أعتقد أنه من المهم أن نستمر في التصرف بمسؤولية في هذا المجال … إنه أيضًا شيء يتوقعه منا بقية العالم.”

من جانبه، انتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ روسيا لتعليق مشاركتها في المعاهدة قائلا “آسف لقرار روسيا اليوم تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت”.

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، رفضت روسيا بالفعل في مناسبات عديدة السماح بتفتيش منشآتها النووية. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في كانون الثاني (يناير): “روسيا لا تمتثل لالتزاماتها بموجب معاهدة نيو ستارت لتسهيل أنشطة التفتيش على أراضيها”.

وقالت المتحدث إن “رفض روسيا تسهيل أنشطة التفتيش يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة بموجب المعاهدة ويهدد قابلية السيطرة على الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا”.

وعلى الرغم من أن تقييمًا استخباراتيًا أمريكيًا في نوفمبر، أشار إلى أن المسؤولين العسكريين الروس ناقشوا تحت أي ظروف ستستخدم روسيا سلاحًا نوويًا تكتيكيًا في أوكرانيا.

إلا أن الولايات المتحدة لم ترَ أي دليل على أن بوتين قد قرر اتخاذ الخطوة الجذرية باستخدام أيٍّ من تلك الأسلحة، حسبما قال مسؤولون لشبكة CNN.

المصدرتويتر + CNN - رصد وترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

بوتين في وضع مريب ويهتز بشكل لا يمكن السيطرة عليه.. فيديو يكشف المستور (شاهد)

الهدهد

بعد مرور عام تقريبًا..3 سيناريوهات للحرب الروسية الأوكرانية

الهدهد

مروع.. قوات فاغنر الروسية تعدم أحد أفرادها الفارين بضربة مطرقة ضخمة على رأسه (شاهد)

الهدهد

الأمن الروسي ينصب فخاً لرجل أعمال مصري استأجر قاتلاً محترفاً لقتل زوجته الروسية (شاهد)

الهدهد

CNN : “خيار تكتيكي” يقف وراء عدم تخلى بايدن عن معاقبة السعودية

الهدهد

روسيا تتهم الولايات المتحدة بنشر فيروس قاتل في مصر منذ عقود.. دعاية مضادة أم كشف حقائق؟

الهدهد

بصاروخ واحد.. مقطع فيديو يُحاكي تدمير روسيا لبريطانيا وسيناريو مرعب ينتظر الغرب (شاهد)

الهدهد

جندي روسي يخدع طائرة مسيرة أوكرانية.. تظاهر بالموت قبل أن يمسكها بيديه (شاهد)

الهدهد

بوتين “تائه” والانقلاب ممكن.. كاتب خطابات بوتين السابق يفجر مفاجأة

حياتنا

نجم دفاع مانشستر سرق ملعقة من مائدة الكرملين أثناء غداء مع بوتين

الهدهد

فيديو مروع لجندي روسي يقتل آخر أوكرانياً بطريقة غريبة (شاهد)

تقارير

تحديث “ساعة يوم القيامة”.. حرب نووية تلوح بالأفق وتحذير من نهاية العالم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بيدري يثير جدلا بما فعله خلسة مع مُعجبة مثيرة أمام الكامب نو (شاهد)

كم تبلغ ثروة الأميرة شارلوت التي تعتبر أغنى طفل في العالم!؟

أثار الذعر.. ما سر انحسار مياه البحر المتوسط بعد الزلزال؟ (شاهد)

“الجنية”.. طائرة مسيرة إماراتية تثير السخرية في “آيدكس 2023” (شاهد)

نجلاء بن عبد الله: “الرجل التونسي ضعيف جنسيا ولا يمكنه تلبية رغبات أكثر من امرأة” (فيديو)

تعرّف على واحدة من أكثر البلدان أمانًا للزيارة في أمريكا اللاتينية (صور)

كتاب حاكم الشارقة عن “أئمة البوسعيد” يحظى بإشادة واسعة في سلطنة عمان

بعدما بات الزلزال حديث الساعة.. ما هو مقياس “ريختر” وكيف تقاس شدة الزلازل؟

بعد تواطؤ إماراتي.. عباس يرضخ لضغوطات إسرائيل خوفا من مصير عرفات

انفصال تامر حسني وبسمة يعود للواجهة.. منشورات غامضة لزوجته المغربية (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC