بوتين انسحب من معاهدة “نيو ستارت”.. أثار القلق ويهدد أمن العالم.. لماذا؟

وطن – في خطابه السنوي أمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين قاتلوا في أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، انسحاب بلاده من “معاهدة نيو ستارت للحد الأسلحة النووية” مع الولايات المتحدة، بعد اتهام الغرب بالتورط المباشر في محاولات ضرب قواعد بلاده الجوية الاستراتيجية.

وقال بوتين: “أجد نفسي مضطرا للإعلان اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية”.

وقَّعها الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” ونظيره الروسي “دميتري ميدفيديف” عام 2010، تُحدد معاهدة نيو ستارت عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها.

"We are going to do as we please"

President Vladimir Putin says Russia will suspend its observation of the New START nuclear weapons treaty https://t.co/LREB74NPgi pic.twitter.com/fV1NTDRCLi

— Bloomberg (@business) February 21, 2023