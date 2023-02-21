الثلاثاء, فبراير 21, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةباريس سان جيرمان يتلقى أنباء غير سارة بشأن نيمار
رياضة

باريس سان جيرمان يتلقى أنباء غير سارة بشأن نيمار

البرازيلي نيمار سيغيب عن الفريق الباريسي لمدة 3-4 أسابيع بسبب الإصابة

كتب فارس أبو شيحة
إصابة نيمار watanserb.com
إصابة نيمار
- Advertisement -

وطن- تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنباء غير سارة بشأن إصابة نيمار جونيور، قبيل معركة الإياب المنتظرة أمام بايرن ميونخ الألماني، في دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وكشفت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية، بأن البرازيلي نيمار جونيور. لاعب باريس سان جيرمان، سيغيب عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع قادمة بسبب الإصابة على مستوى الكاحل الأيمن.

إصابة نيمار

وأردفت الصحيفة الفرنسية، ” اللاعب نيمار، يعاني من تمزق جزئي لأربطة الكاحل الأيمن، حيث من المتوقع غيابه عن مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022-2023″.

إصابة البرازيلي جونيور
إصابة البرازيلي جونيور

كما وخرج البرازيلي نيمار من أرضية ملعب المباراة متأثراً بإصابته، في المباراة القوية الماضية. أمام ليل، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، التي انتهت بفوز النادي الباريسي برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف.

- Advertisement -

ومن المؤكد أن يغيب اللاعب نيمار عن صفوف باريس سان جيرمان. أمام أولمبيك مارسيليا، في قمة منافسات الدوري الفرنسي، الأحد.

غياب نيمار عن مواجهة بايرن ميونخ

كما وأفادت تقارير صحفية آخرى، بأن مشاركة البرازيلي نيمار في إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، تبدو في محل شك، في ال8 من شهر مارس/ آذار القادم، على ملعب ( أليانز أرينا).

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تلقى الخسارة أمام بايرن ميونخ، بهدف نظيف دون رد، في مباراة ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 57 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة حتى يومنا هذا.

غياب نيمار
غياب نيمار
المصدروطن + لو باريزيان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع نهاية الجولة ال24

رياضة

هدف عالمي بتوقيع ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في الوقت القاتل (شاهد)

رياضة

راموس يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان بهذا القرار

رياضة

دوري أبطال أوروبا 2023: باريس سان جيرمان يسقط أمام البايرن وميلان يفوز على توتنهام

رياضة

تشكيلة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والمُعلق في دوري أبطال أوروبا

رياضة

مدينة فرنسية تُهدد نيمار باللجوء إلى القضاء بسبب هذا التصرف

رياضة

باريس سان جيرمان يسقط أمام موناكو بالثلاثة قبيل مواجهة بايرن ميونخ (فيديو)

رياضة

مارسيليا يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا 2023 (فيديو)

رياضة

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في كأس فرنسا 2023

رياضة

خبر حزين لجماهير البافاري بشأن إصابة ساديو ماني

رياضة

باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابة مبابي ومدة غيابه

رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع ختام الجولة ال21

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تحقيقات النيابة المصرية تكشف مفاجآت مدوية في وفاة لاعب الملاكمة.. هؤلاء متهمون

اليوتيوبر المغربي الشهير إلياس المالكي يحرف القرآن الكريم ويسخر منه! (شاهد)

هذا ما سيحدث عند ترك البلوتوث قيد التشغيل على الهاتف

عراك عنيف بين سعودي وباكستانيين ينتهي بلكمة قوية وإغماءة “فيديو”

لحظات مروعة.. قرش بطول 4 أمتار يهاجم سائحاً ويمزقه لتعلن وفاته على الفور (شاهد)

دراسة: في أي عمر ننام أقل؟

صفعة قوية لم يستوعبها الملك.. مجلة فرنسية تؤكد انتهاء شهر العسل بين ماكرون ومحمد السادس

فضيحة مارادونا الجنسية مع ممثلة شهيرة تظهر بعد 40 عاماً! (شاهد)

تحذيرات من تسونامي يضرب عكا بعد فيديو مرعب ورد رسمي من السلطات

مواجهة عربية منتظرة .. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC