باريس سان جيرمان يتلقى أنباء غير سارة بشأن نيمار

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وطن- تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنباء غير سارة بشأن إصابة نيمار جونيور، قبيل معركة الإياب المنتظرة أمام بايرن ميونخ الألماني، في دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وكشفت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية، بأن البرازيلي نيمار جونيور. لاعب باريس سان جيرمان، سيغيب عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع قادمة بسبب الإصابة على مستوى الكاحل الأيمن.

إصابة نيمار

وأردفت الصحيفة الفرنسية، ” اللاعب نيمار، يعاني من تمزق جزئي لأربطة الكاحل الأيمن، حيث من المتوقع غيابه عن مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022-2023″.

كما وخرج البرازيلي نيمار من أرضية ملعب المباراة متأثراً بإصابته، في المباراة القوية الماضية. أمام ليل، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، التي انتهت بفوز النادي الباريسي برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف.

📸 اصابة نيمار في مباراة باريس و لِيل .#Neymar pic.twitter.com/3rLPrmXgbf — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) February 19, 2023

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ومن المؤكد أن يغيب اللاعب نيمار عن صفوف باريس سان جيرمان. أمام أولمبيك مارسيليا، في قمة منافسات الدوري الفرنسي، الأحد.

غياب نيمار عن مواجهة بايرن ميونخ

كما وأفادت تقارير صحفية آخرى، بأن مشاركة البرازيلي نيمار في إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، تبدو في محل شك، في ال8 من شهر مارس/ آذار القادم، على ملعب ( أليانز أرينا).

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تلقى الخسارة أمام بايرن ميونخ، بهدف نظيف دون رد، في مباراة ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 57 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة حتى يومنا هذا.