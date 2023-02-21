الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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الهدهد

اليوتيوبر المغربي الشهير إلياس المالكي يحرف القرآن الكريم ويسخر منه! (شاهد)

إلياس المالكي خسر في أقل من 24 ساعة 200 ألف متابع على منصة إنستغرام بعد تحريفه للقرآن

كتب سالم حنفي
اليوتيوبر المغربي إلياس المالكي watanserb.com
اليوتيوبر المغربي إلياس المالكي
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بموجة غضب عارمة ضد اليوتيوبر الشهير إلياس المالكي بعد سخريته وتحريفه للقرآن الكريم.

وتم تداول مقطع فيديو لـ”المالكي” نشره عبر قناته على يوتيوب وهو يقوم بقراءة سورة الفلق، محرفا في آياتها وساخرا منها.

تحريف إلياس المالكي القرآن فلايف استغفر الله
تحريف إلياس المالكي القرآن فلايف استغفر الله

غضب يجتاح مواقع التواصل ضد إلياس المالكي

وعبر متابعو إلياس المالكي، عن غضبهم وسخطهم من سلوك اليوتوبر، من خلال تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي وسحب المتابعة على إنستغرام، ليخسر المالكي في أقل من 24 ساعة، حوالي 200 ألف متابع على منصة إنستغرام، بعد أن بلغ المليون متابع على المنصة.

وفي هذا السياق، قال مغرد معبرا عن غضبه:”الياس المالكي هو هداك الشخص الفارغ اللي ماكايعرف يدير حتى حاجة ف حياتو و غادي يدير اي حاجة باش يتشهر يقدر يمس حتى مقدساتك ك إنسان . صراحة انا ما استغربتش فاش شفت الفيديو ديالو حيث الشخص اللي حرف النشيد الوطني باش يطلع الريتش راه غادي يجيه تحريف القرأن بحال شرب الماء”.

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وهاجم المغرد محمد أمين اليوتيوبر قائلا: “المدعو الياس المالكي الذي يقدم محتوى في احد المنصات و قد اشتهر الفترة الأخيرة بالنسبة لي من يوم شفتوا لم يعجبني لانه لا يقدم شيء غير الكلام الفاحش و تعليق على مواضيع تافهة و باش جملها تحريف القرآن لا هنا طغيتي حدك تما اتمنى ايقاف هذا النوع من كل مقدم لمستوى فاسد.”

أما المغردة ليلى أبو زيد فقالت:”حسبنا الله ونعم الوكيل يبدو ان المغرب اصبح زريبة بعد هذه الحكومة التي فتحت الابواب للسفهاء ان يعتدواعلى الاسلام والقرآن الكريم الله ياخذ فيكم الحق امين !! عشنا وشفنا القاذورات تتطاول على الاسلام وفي اشهر مباركة قبل رمضان حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ان هذا لمنكر”.

وهاجمت مغردة أخرى اليوتيوبر إلياس المالكي قائلة:” أمثال الياس المالكي او لطيفة احرار ليسوا سوى تلاميذ لامهم المقبورة التي علمتهم السحر نوال السعداوي , عندهم نفس الشكل و هو لوك لشخص مثقف فارغ يجتر نفس الفكرة , ادخل يوتيب و تفرج على نوال السعداوي التي يقال انها مفكرة ستجدها تكرر جملتين في كل برنامج لمعاداة الاسلام”.

أمثال الياس المالكي او لطيفة احرار ليسوا سوى تلاميذ لامهم المقبورة التي علمتهم السحر نوال السعداوي
أمثال الياس المالكي او لطيفة احرار ليسوا سوى تلاميذ لامهم المقبورة التي علمتهم السحر نوال السعداوي

اعتذار إلياس المالكي

وعقب موجة الغضب، اضطر إلياس المالكي للخروج باعتذارات على وسائط التواصل الاجتماعي معبرا عن ندمه، زعما ما أقدم عليه كان مجرد سهو ولم يكن مقصودا، الشيء الذي لم يشفع له عند المتابعين ليستمر سحب المتابعات من على حساب “إنستغرام” الخاص به، مؤكدين أن سلوكه تطاول واستهزاء بالقرآن الكريم.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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