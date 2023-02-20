الإثنين, فبراير 20, 2023
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6 أخطاء يرتكبها الناس في مرحاض الطائرة وهذا أسوأ وقت لاستخدامه

قالت مضيفة الطيران إنّ مرحاض الطائرة بلا هواء نظيف. ليس هناك نافذة والتهوية سيئة وهذا يعني أنه في كل مرة تدخل فيها الحمام، فأنت تتنفس في الهواء الذي يتنفسه كل راكب آخر .

كتب أنس السالم
مرحاض الطائرة watanserb.com
مرحاض الطائرة هو المكان الأكثر قذارة على متن الطائرة،
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وطن – كشفت مضيفة طيران سابقة عن 6 أخطاء يرتكبها الناس في مراحيض الطائرة، وقدمت نصائح حول كيفية الحصول على تجربة أكثر نظافة.

وتحدثت مضيفة طيران سابقة عن سبب كون الحمام هو المكان الأكثر قذارة على متن الطائرة، وهذه نصائحها:

ارتدي قناعًا على وجهك قبل دخول الحمام

قالت المضيفة: “مرحاض الطائرة بلا هواء نظيف. ليس هناك نافذة والتهوية سيئة”.

وفقًا للمضيفة السابقة، فإنّ هذا يعني أنه في كل مرة تدخل فيها الحمام، فأنت تتنفس في الهواء الذي يتنفسه كل راكب آخر .

مرحاض الطائرة
مرحاض الطائرة بلا هواء نظيف

وقالت: “يمكن أيضًا أن تتنفس في جزيئات البراز المحتملة، التي تدور في الهواء بعد تدفق المرحاض.”

لا تأخذ فرشاة أسنانك إلى المرحاض

يأتي الماء الموجود على متن الطائرة من نفس خزان المياه، ووفق ترجمة وطن عادة ما يكون غير مصفى، وفقًا لما ذكره الموظف السابق.وفق تقرير صحيفة “sun” البريطانية

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وقالت: “استخدم المياه المعبأة. ولكن نصيحتي الأساسية هي ألا تأخذ فرشاة أسنانك في أي مكان بالقرب من مرحاض الطائرة”.

تجنب لمس مقصورة مرحاض الطائرة

وقالت المضيفة: تجنب الاتصال المباشر مع أكبر عدد ممكن من الأسطح، في مقصورة مرحاض الطائرة.

وتابعت: “يبدأ ذلك من فتح الباب. وبدلاً من ذلك ينصحون باستخدام قدمك أو ارتداء قفازات بلاستيكية يمكن التخلص منها للمس المقبض”.

حمام الطائرة
تنصح مضيفة الطيران بتجنب لمس مقصورة مرحاض الطائرة

كما يجب عليك بالتأكيد من مسح كل سطح قبل لمسه، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا، خذ بعض أوراق الحمام واستخدمها لتجنب لمس أي شيء بأطراف أصابعك مباشرة.

وأوصى بالمرور فوق مقعد الحمام لتجنب لمسه.

الاستحمام عندما تهبط 

وأوصت المضيفة بما يلي حسام ترجمت وطن: “بمجرد وصولك إلى وجهتك، ضع ملابسك في المغسلة واغسلها جيدًا”.

وقالت: “اعتدت على الاستحمام مباشرة بعد العمل. وأحيانًا يتحول لون الماء إلى اللون البني!”.

احرص على ارتداء الحذاء عند التوجه الى الحمام 

قد ينتهي بك الأمر بارتداء جوارب مبللة إذا توجهت إلى الحمام بدون حذائك.

وحذرت من أنه قد يكون هناك بول على الأرض، “فتخيل لو حملت هذا من جوربك إلى حذائك وعاد إلى منزلك – فسيكون ذلك غير صحي بشكل لا يصدق.”

وأوضحت ان معظم المضيفات دائمًا ما يحملن معقمات الأيدي معهن على متن الرحلات، لاستخدامها عند الضرورة، وقالت إنها تشجع الركاب على فعل الشيء نفسه خاصة قبل وبعد زيارة الحمام.

أسوأ وقت لاستخدام مرحاض الطائرة

وفقًا للمضيفة الجوية السابقة بحسب ترجمة وطن فإنّ “أسوأ وقت لاستخدام مرحاض الطائرة هو قبل الإقلاع مباشرةً وفي نهاية الرحلة، خاصةً إذا كانت طويلة”.

أسوأ وقت لاستخدام مرحاض الطائرة هو قبل الإقلاع مباشرةً وفي نهاية الرحلة
أسوأ وقت لاستخدام مرحاض الطائرة هو قبل الإقلاع مباشرةً وفي نهاية الرحلة

يمكن أن يتسبب الاضطراب في إصابة العديد من الركاب باضطراب في المعدة – كما أن طعام الطائرة لا يتناسب مع الكثيرين.

وذكرت: “طعام الطائرة ليس مغذيًا. يمكن أن يكون دهنيًا وغني بالملح والدهون؛ أشياء لا تميل إلى أن تكون مفيدة لصحة الأمعاء أو حركات الأمعاء”.

المصدرsun - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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