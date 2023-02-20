6 أخطاء يرتكبها الناس في مرحاض الطائرة وهذا أسوأ وقت لاستخدامه

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وطن – كشفت مضيفة طيران سابقة عن 6 أخطاء يرتكبها الناس في مراحيض الطائرة، وقدمت نصائح حول كيفية الحصول على تجربة أكثر نظافة.

وتحدثت مضيفة طيران سابقة عن سبب كون الحمام هو المكان الأكثر قذارة على متن الطائرة، وهذه نصائحها:

ارتدي قناعًا على وجهك قبل دخول الحمام

قالت المضيفة: “مرحاض الطائرة بلا هواء نظيف. ليس هناك نافذة والتهوية سيئة”.

وفقًا للمضيفة السابقة، فإنّ هذا يعني أنه في كل مرة تدخل فيها الحمام، فأنت تتنفس في الهواء الذي يتنفسه كل راكب آخر .

وقالت: “يمكن أيضًا أن تتنفس في جزيئات البراز المحتملة، التي تدور في الهواء بعد تدفق المرحاض.”

لا تأخذ فرشاة أسنانك إلى المرحاض

يأتي الماء الموجود على متن الطائرة من نفس خزان المياه، ووفق ترجمة وطن عادة ما يكون غير مصفى، وفقًا لما ذكره الموظف السابق.وفق تقرير صحيفة “sun” البريطانية

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وقالت: “استخدم المياه المعبأة. ولكن نصيحتي الأساسية هي ألا تأخذ فرشاة أسنانك في أي مكان بالقرب من مرحاض الطائرة”.

تجنب لمس مقصورة مرحاض الطائرة

وقالت المضيفة: تجنب الاتصال المباشر مع أكبر عدد ممكن من الأسطح، في مقصورة مرحاض الطائرة.

وتابعت: “يبدأ ذلك من فتح الباب. وبدلاً من ذلك ينصحون باستخدام قدمك أو ارتداء قفازات بلاستيكية يمكن التخلص منها للمس المقبض”.

كما يجب عليك بالتأكيد من مسح كل سطح قبل لمسه، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا، خذ بعض أوراق الحمام واستخدمها لتجنب لمس أي شيء بأطراف أصابعك مباشرة.

وأوصى بالمرور فوق مقعد الحمام لتجنب لمسه.

الاستحمام عندما تهبط

وأوصت المضيفة بما يلي حسام ترجمت وطن: “بمجرد وصولك إلى وجهتك، ضع ملابسك في المغسلة واغسلها جيدًا”.

وقالت: “اعتدت على الاستحمام مباشرة بعد العمل. وأحيانًا يتحول لون الماء إلى اللون البني!”.

احرص على ارتداء الحذاء عند التوجه الى الحمام

قد ينتهي بك الأمر بارتداء جوارب مبللة إذا توجهت إلى الحمام بدون حذائك.

وحذرت من أنه قد يكون هناك بول على الأرض، “فتخيل لو حملت هذا من جوربك إلى حذائك وعاد إلى منزلك – فسيكون ذلك غير صحي بشكل لا يصدق.”

وأوضحت ان معظم المضيفات دائمًا ما يحملن معقمات الأيدي معهن على متن الرحلات، لاستخدامها عند الضرورة، وقالت إنها تشجع الركاب على فعل الشيء نفسه خاصة قبل وبعد زيارة الحمام.

أسوأ وقت لاستخدام مرحاض الطائرة

وفقًا للمضيفة الجوية السابقة بحسب ترجمة وطن فإنّ “أسوأ وقت لاستخدام مرحاض الطائرة هو قبل الإقلاع مباشرةً وفي نهاية الرحلة، خاصةً إذا كانت طويلة”.

يمكن أن يتسبب الاضطراب في إصابة العديد من الركاب باضطراب في المعدة – كما أن طعام الطائرة لا يتناسب مع الكثيرين.

وذكرت: “طعام الطائرة ليس مغذيًا. يمكن أن يكون دهنيًا وغني بالملح والدهون؛ أشياء لا تميل إلى أن تكون مفيدة لصحة الأمعاء أو حركات الأمعاء”.