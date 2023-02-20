الإثنين, فبراير 20, 2023
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وعكة صحية تداهم وزير خارجية العراق على الهواء.. غادر على الفور بوضع مقلق (فيديو)

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين انسحب من مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بعد وعكة صحية استدعت خروجه مسرعا

كتب فهمي الورغمي
watanserb.com
تعرض وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لوعكة صحية في مؤتمر صحفي
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وطن – وثق مقطع فيديو انسحاب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، من مؤتمر صحفي، الاثنين، بعدما بدا أنه تعرض لوعكة صحية، الأمر الذي دفع كثيرين للتساؤل عن سلامته وصحته.

وعكة صحية تصيب وزير الخارجية العراقي

وانتشر مقطع مصور أظهر الوزير العراقي فؤاد حسين، وقد بدت عليه علامات الإعياء، كما بدا مرهقاً ولا يستطيع إكمال حديثه، بينما كان يواجه الصحفيين على المباشر.

وفي محاولة منه لتدارك الموقف، توقف فجأة عن الحديث خلال المؤتمر الذي عقد ببغداد، وحاول شرب الماء للتخفيف من السعال الشديد الذي لازمه.

ثم قال “متأسف” وهمهم بكلمات “وضعي مو زين” وغادر المكان، بحسب ما أوضحت مقاطع فيديو متداولة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن الواقعة إلى حد اللحظة من قبل السلطات العراقية.

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يشار أن الوزير العراقي كان يستعرض مخرجات زيارة وفد عراقي إلى واشنطن ووضعية الاحتياطيات النقدية للعراق .

كلمة فؤاد حسين في مؤتمر صحفي بمقر وزراة الخارجية

واستعرض وزير الخارجية مخرجات زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن إذ قال: “هدف الزيارة إلى واشنطن كان يتعلق بالقطاع الاقتصادي”.

وأشار إلى أن “السياسة النقدية كانت ضمن أجندة زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وتطرق فؤاد حسين أيضا إلى وضع العملة العراقية واصفا إياها بـ”القوية”، ولفت إلى أن احتياطي الدولار لدى العراق وصل إلى 100 مليار دولار.

ونفى وزير الخارجية العراقي وضع واشنطن شرط التطبيع مع إسرائيل على الوفد العراقي قائلا: “الحديث عن فرض شروط على الوفد العراقي الذي زار واشنطن من ضمنها التطبيع (مع إسرائيل) عار عن الصحة”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وتداولت وسائل إعلام عراقية مقطع فيديو في وقت لاحق أظهر وزير الخارجية العراقي بصحة جيدة، وسط أمنيات عدد من الصحفيين له بدوام الصحة.

وتحدث “حسين” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الاثنين، بمقر وزراة الخارجية في العراق عن احتياطي بلاده من العملة الصعبة مؤكدا أنه يتجاوز 100 مليار دولار.

وقال “إن العملة العراقية قوية ولديها غطاء اقتصادي ونفطي”. وأشار الى أن زيارة الوفد العراقي الى الولايات المتحدة الأمريكية جاءت “لحماية العلاقات مع الولايات المتحدة، وتمت مناقشة قضايا سياسية تتعلق بالحكومة الجديدة وسياستها والسياسة الاصلاحية وأدواتها”.

وبخصوص الأزمة الأخيرة المتعلقة بإرتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار قال وزير الخارجية العراقي: “أزمة الدولار لها علاقة بنظام التمويل الالكتروني وقبل تطبيق النظام، الاقتصاد كان يتعامل بـ “الكاش، وأن تعامل العراق بنظام الكاش خلق مشاكل لدى التجار بكيفية التعامل مع المنصة الالكترونية لتمويل الدولار”.

المصدروكالة الأنباء العراقية + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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