وعكة صحية تداهم وزير خارجية العراق على الهواء.. غادر على الفور بوضع مقلق (فيديو)

- Advertisement -

وطن – وثق مقطع فيديو انسحاب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، من مؤتمر صحفي، الاثنين، بعدما بدا أنه تعرض لوعكة صحية، الأمر الذي دفع كثيرين للتساؤل عن سلامته وصحته.

وعكة صحية تصيب وزير الخارجية العراقي

وانتشر مقطع مصور أظهر الوزير العراقي فؤاد حسين، وقد بدت عليه علامات الإعياء، كما بدا مرهقاً ولا يستطيع إكمال حديثه، بينما كان يواجه الصحفيين على المباشر.

وفي محاولة منه لتدارك الموقف، توقف فجأة عن الحديث خلال المؤتمر الذي عقد ببغداد، وحاول شرب الماء للتخفيف من السعال الشديد الذي لازمه.

ثم قال “متأسف” وهمهم بكلمات “وضعي مو زين” وغادر المكان، بحسب ما أوضحت مقاطع فيديو متداولة.

شاهد بالفيديو.. قال "متأسف" وغادر مسرعاً.. وزير الخارجية العراقي #فؤاد_حسين يقطع مؤتمراً صحافياً بشكل مفاجئ بعدما بدا مرهقاً ولا يستطيع إكمال حديثه#العراق#الحدث pic.twitter.com/0QYUxAjmda — ا لـحـدث (@AlHadath) February 20, 2023

ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن الواقعة إلى حد اللحظة من قبل السلطات العراقية.

- Advertisement -

يشار أن الوزير العراقي كان يستعرض مخرجات زيارة وفد عراقي إلى واشنطن ووضعية الاحتياطيات النقدية للعراق .

كلمة فؤاد حسين في مؤتمر صحفي بمقر وزراة الخارجية

واستعرض وزير الخارجية مخرجات زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن إذ قال: “هدف الزيارة إلى واشنطن كان يتعلق بالقطاع الاقتصادي”.

وأشار إلى أن “السياسة النقدية كانت ضمن أجندة زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وزير الخارجية دكتور فؤاد حسين يتعرض لوعكة صحية اجبرته على قطع المؤتمر الصحفي ومغادرة المكان..سلامات للدكتور فؤاد حسين. pic.twitter.com/0Il3kLGq3j — هايدة العامري (@3eGbAeByX4hxd1b) February 20, 2023

وتطرق فؤاد حسين أيضا إلى وضع العملة العراقية واصفا إياها بـ”القوية”، ولفت إلى أن احتياطي الدولار لدى العراق وصل إلى 100 مليار دولار.

ونفى وزير الخارجية العراقي وضع واشنطن شرط التطبيع مع إسرائيل على الوفد العراقي قائلا: “الحديث عن فرض شروط على الوفد العراقي الذي زار واشنطن من ضمنها التطبيع (مع إسرائيل) عار عن الصحة”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أكد أن الدينار قوي والاحتياطيات العراقية تجاوزت 100 مليار دولار وسيكون هناك استقرارا للعملة في وقت قريب، مُشيراً إلى أن أزمة #الدولار في طريقها إلى الحل#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/gGs6R8N26g — Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) February 20, 2023

وتداولت وسائل إعلام عراقية مقطع فيديو في وقت لاحق أظهر وزير الخارجية العراقي بصحة جيدة، وسط أمنيات عدد من الصحفيين له بدوام الصحة.

وتحدث “حسين” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الاثنين، بمقر وزراة الخارجية في العراق عن احتياطي بلاده من العملة الصعبة مؤكدا أنه يتجاوز 100 مليار دولار.

وزير الخارجية حسين فؤاد: "الغاز المصاحب الذي يتم احراقه في الآبار النفطية يساوي نفس كمية استيراد الغاز من الجانب الإيراني".

. وما هو المانع من تطوير هذا القطاع والاعتماد على الانتاج الداخلي من الغاز؟ pic.twitter.com/TYisgKpFr3 — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) February 20, 2023

وقال “إن العملة العراقية قوية ولديها غطاء اقتصادي ونفطي”. وأشار الى أن زيارة الوفد العراقي الى الولايات المتحدة الأمريكية جاءت “لحماية العلاقات مع الولايات المتحدة، وتمت مناقشة قضايا سياسية تتعلق بالحكومة الجديدة وسياستها والسياسة الاصلاحية وأدواتها”.

المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية #فؤاد_حسين بشأن مخرجات زيارة الوفد العراقي إلى #واشنطن فؤاد حسين: الوفد العراقي الذي زار واشنطن كان يتكون من قطاعات مختلفة فؤاد حسين: هدف الزيارة إلى واشنطن كان يتعلق بالقطاع الاقتصادي pic.twitter.com/1nZXeGpJ8d — شبكة الإعلام العراقي (@iraqmedianet) February 20, 2023

وبخصوص الأزمة الأخيرة المتعلقة بإرتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار قال وزير الخارجية العراقي: “أزمة الدولار لها علاقة بنظام التمويل الالكتروني وقبل تطبيق النظام، الاقتصاد كان يتعامل بـ “الكاش، وأن تعامل العراق بنظام الكاش خلق مشاكل لدى التجار بكيفية التعامل مع المنصة الالكترونية لتمويل الدولار”.