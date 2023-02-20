الإثنين, فبراير 20, 2023
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حياتنا

هبة عبوك تتعرض لهجوم لاذع من المغربيات بعد صورتها بدون “بنطلون”! (شاهد)

اقتبست هبة عبوك تعليقها على الصورة بكلمات غامضة من الشاعر الإسباني فيديريكو غارثيا لوركا

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك تتعرض لهجوم لاذع من المغربيات بعد صورتها بدون
هبة عبوك وأشرف حكيمي
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وطن– أثارت الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية، هبة عبوك، جدلاً بتعليقها الغامض على أحدث صورها.

“لساني يحترق”

وظهرت هبة عبوك، زوجة أشرف حكيمي في الصورة، وهي ترتدي تيشرتاً أبيض، ويبدو أنها ترتدي شورتاً معه أو لا ترتدي شيئاً، لأن ساقيها مكشوفتان.

واقتبست هبة عبوك تعليقها من الشاعر الإسباني فيديريكو غارثيا لوركا.

وجاء في كلماتها: “الليل لا يريد أن يأتي، حتى لا تأتوا. لا أستطيع حتى الذهاب، لكني سأذهب على الرغم من أن شمس العقارب تأكل هيكلي. لكنك ستأتي. ولساني يحترق بمطر الملح”.

الصورة التي استفزت المغربيات من هبة

وتعرضت هبة لهجوم من معجبات أشرف حكيمي المغربيات، اللواتي رأين أنها جريئة وأن ابن بلدهم يستحق أفضل منها.

حكيمي يستحق أفضل

وجاء في التعليقات: “نتيا مشي مستوا ديال ولدنا أشرف هوا يستاهل شي بنت متقيا الله … أما أنت مخيلتي تا شي وحد .. الله يرجعك طريق صحيح”.

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وكتبت أخرى: “رجعي مع ولدنا حكيمي الله يسامح غي متبقايش تحطي العرا باش تفحري ولدنا”.

وقال ناشط موجّهاً حديثه لهبة: “كيف قبل عنك حكيمي وأنا كفقير معدم أقسم أنه لن أقبل بك لا شئ فيك يغري”.

وهاجمتها أخرى: “عريانة كالعادة”.

ونوهت متابعة إلى أن هبة لا تعرف شيئاً اسمه “بنطلون”. وكتبت بلهجتها المغربية: “واقيلة ما عارفاش بلي كاينة شي حاجة سميتها سروال ؟”.

بينما وجّهت ناشطة رسالة للمغربيات اللواتي هاجمن هبة عبوك. وقالت: “ماعم افهم ليش المغربيات بيسبوها بكل بوست. لك عيب شو هالغيرة كل هاد لأنو جوزها مغربي ! استحوا عحالكن المخلوقة ماعملت شي”.

أبناء هبة وحكيمي

هذا وقد شاركت هبة صورة مع نجلها الأكبر أمين، وحرصت على تغطية وجهه.

وعلقت: “العطلة، يوم العائلة”.

هبة مع نجلها الأكبر أمين

هذا ولم تعتد هبة عبوك، الحديث عن أطفالها علنًا. لكن في الحفلة التي نظمها بولغري في الذكرى الـ75 لتأسيسها، فاجأته بإخباره كيف يبدو أطفالها.

كشفت الممثلة، كما اعترفت في هذا الفيديو، عن مدى اختلافهما على المستوى الشخصي والبدني، أحدهما ذو شعر داكن والآخر أشقر: “هما ليل نهار”.

غيرة الابن الأكبر

كرّست الممثلة بضع دقائق للصحافة، اعترفت لهم خلالها كيف أن أطفالها مختلفون جسديًا ومدى اختلافهم على الرغم من مشاركة نفس الأب أشرف حكيمي.

لقد كانت هذه التصريحات مفاجئة لأن هبة لا تعطي عادة تفاصيل عن صغيريها؛ أمين (3 سنوات)، ونعيم، الذي بلغ من العمر سنة واحدة.

قالت هبة إن الشهر الأول من عيش أطفالهما معهاً كان “قاتلاً”، لكن “الآن يعشقون بعضهم”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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