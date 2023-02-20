هبة عبوك تتعرض لهجوم لاذع من المغربيات بعد صورتها بدون “بنطلون”! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– أثارت الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية، هبة عبوك، جدلاً بتعليقها الغامض على أحدث صورها.

“لساني يحترق”

وظهرت هبة عبوك، زوجة أشرف حكيمي في الصورة، وهي ترتدي تيشرتاً أبيض، ويبدو أنها ترتدي شورتاً معه أو لا ترتدي شيئاً، لأن ساقيها مكشوفتان.

واقتبست هبة عبوك تعليقها من الشاعر الإسباني فيديريكو غارثيا لوركا.

وجاء في كلماتها: “الليل لا يريد أن يأتي، حتى لا تأتوا. لا أستطيع حتى الذهاب، لكني سأذهب على الرغم من أن شمس العقارب تأكل هيكلي. لكنك ستأتي. ولساني يحترق بمطر الملح”.

وتعرضت هبة لهجوم من معجبات أشرف حكيمي المغربيات، اللواتي رأين أنها جريئة وأن ابن بلدهم يستحق أفضل منها.

حكيمي يستحق أفضل

وجاء في التعليقات: “نتيا مشي مستوا ديال ولدنا أشرف هوا يستاهل شي بنت متقيا الله … أما أنت مخيلتي تا شي وحد .. الله يرجعك طريق صحيح”.

- Advertisement -

وكتبت أخرى: “رجعي مع ولدنا حكيمي الله يسامح غي متبقايش تحطي العرا باش تفحري ولدنا”.

وقال ناشط موجّهاً حديثه لهبة: “كيف قبل عنك حكيمي وأنا كفقير معدم أقسم أنه لن أقبل بك لا شئ فيك يغري”.

وهاجمتها أخرى: “عريانة كالعادة”.

ونوهت متابعة إلى أن هبة لا تعرف شيئاً اسمه “بنطلون”. وكتبت بلهجتها المغربية: “واقيلة ما عارفاش بلي كاينة شي حاجة سميتها سروال ؟”.

بينما وجّهت ناشطة رسالة للمغربيات اللواتي هاجمن هبة عبوك. وقالت: “ماعم افهم ليش المغربيات بيسبوها بكل بوست. لك عيب شو هالغيرة كل هاد لأنو جوزها مغربي ! استحوا عحالكن المخلوقة ماعملت شي”.

أبناء هبة وحكيمي

هذا وقد شاركت هبة صورة مع نجلها الأكبر أمين، وحرصت على تغطية وجهه.

وعلقت: “العطلة، يوم العائلة”.

هذا ولم تعتد هبة عبوك، الحديث عن أطفالها علنًا. لكن في الحفلة التي نظمها بولغري في الذكرى الـ75 لتأسيسها، فاجأته بإخباره كيف يبدو أطفالها.

كشفت الممثلة، كما اعترفت في هذا الفيديو، عن مدى اختلافهما على المستوى الشخصي والبدني، أحدهما ذو شعر داكن والآخر أشقر: “هما ليل نهار”.

غيرة الابن الأكبر

كرّست الممثلة بضع دقائق للصحافة، اعترفت لهم خلالها كيف أن أطفالها مختلفون جسديًا ومدى اختلافهم على الرغم من مشاركة نفس الأب أشرف حكيمي.

لقد كانت هذه التصريحات مفاجئة لأن هبة لا تعطي عادة تفاصيل عن صغيريها؛ أمين (3 سنوات)، ونعيم، الذي بلغ من العمر سنة واحدة.

قالت هبة إن الشهر الأول من عيش أطفالهما معهاً كان “قاتلاً”، لكن “الآن يعشقون بعضهم”.