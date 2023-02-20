نبأ سار لجماهير ريال مدريد قبيل معركة ليفربول في دوري الأبطال

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وطن- زفّ نادي ريال مدريد النبأ السار إلى عشاق وجماهير الفريق الملكي الأبيض، قبيل مباراة القمة المثيرة والقوية أمام ليفربول المستضيف للمواجهة، في منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (الآنفيلد).

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، أن النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، سيكون جاهزاً للمشاركة في التشكيلة الأساسية، مع فريق ريال مدريد، في المعركة الأوروبية أمام ليفربول، الثلاثاء.

كريم بنزيما حاضر في معركة ريال مدريد أمام ليفربول

كما أردفت التقارير الإسبانية، أن الألماني توني كروس لاعب وسط الفريق الملكي، سيكون أيضاً جاهزاً للمشاركة في المباراة أمام ليفربول (الريدز).

وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قد استبعد الثنائي كريم بنزيما وتوني كروس من المباراة الماضية أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، لإجراء احترازي، تمهيداً لمشاركتها في المباراة القوية أمام الوصيف ليفربول، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وكان فريق ريال مدريد (الملكي)، قد حقق الفوز النظيف خارج ميدانه، أمام منافسه أوساسونا، بهدفين دون رد، في منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني الممتاز.

موعد ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وسيلتقي حامل اللقب ريال مدريد، أمام الوصيف ليفربول، الثلاثاء، في ذهاب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ميدان ملعب (الآنفيلد).

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ووفق التوقعات، فإن احتمالية فوز صاحب الأرض ليفربول على ريال مدريد في مباراة ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023 لدور الـ16، جاءت بنسبة 41%، مقابل 32%، لصالح الفريق الضيف ريال مدريد، بينما سيخيم التعادل بين كلا الفريقين بنسبة 27%.

كما يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، برصيد 59 نقطة، خلف غريمه المتصدر برشلونة برصيد 51 نقطة لهذا الموسم.