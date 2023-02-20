من هي السيدة الغانية التي انفجرت من البكاء فور وصول جثمان كريستيان أتسو إلى أكرا؟

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وطن- وصل جثمان اللاعب الغاني كريستيان أتسو، الذي لعب في هاتاي سبور، الذي عُثر عليه تحت الأنقاض في كارثة زلزال تركيا المدمر، الذي كان مركزًا في كهرمان مرعش، إلى بلاده.

من بين مشاهد الحزن الشديد التي سادت في دولة غانا، شوهدت سيدة وهي تنفجر من البكاء حزناً على وفاة أتسو.

وهذه السيدة كان يدعمها أتسو لسنوات طويلة بأعمال خيرية، وقد حرصت على استقبال جثمانه في المطار، بحسبب موقع “haber7” التركي.

وفي حديثه في مطار كوتوكا بالعاصمة أكرا، قال نائب رئيس غانا، مامودو باوميا: “كنا نتمنى إنقاذه على الرغم من الأمل.. كنا نصلي كل يوم.. لكن للأسف اختفى الأمل عندما تم العثور على جثمانه.. إنها خسارة مؤلمة، مؤلمة للغاية”.

وتم إرسال جثمان كريستيان أتسو من هاتاي إلى أضنة براً، ثم إلى إسطنبول بالطائرة، وصولاً إلى العاصمة الغانية أكرا، وقد وصل بالفعل عصر الأحد على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.

وهبطت رحلة الخطوط الجوية التركية (THY) بين إسطنبول وأكرا برقم (TK 629)، وعلى متنها جثة أتسو، في مطار كوتوكا الدولي.

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وكان أتسو في عداد المفقودين منذ الزلزال المدمر، الذي وقع في 6 من فبراير وبلغت قوته 7.8 درجات بمقياس ريختر، والذي تسبب في انهيار شقته السكنية في مدينة أنطاكيا عاصمة محافظة هاتاي التي تضررت بشدة.

وأعلن نادي هاتاي سبور التركي في البداية، عن أنه تم إنقاذ اللاعب الذي لحقت به إصابات جراء الزالزال، لكن تم تغيير هذا الموقف لاحقًا، وأكد وكيل أعماله نبأ وفاته يوم السبت عبر موقع تويتر.

من كريستيان أتسو؟

وولد كريستيان أتسو في 10 يناير 1992 في غانا، وبدأ مسيرته الاحترافية في بورتو البرتغالي.

وانتقل أتسو، الذي جذب الانتباه بأدائه في هذا الفريق، إلى تشيلسي الإنجليزي في عام 2013.

ولعب اللاعب الغاني على سبيل الإعارة لفيتيس وإيفرتون وبورنموث وملجا ونيوكاسل يونايتد على التوالي.

ولعب كريستيان أتسو في صفوف نادي نيوكاسل يونايتد في الفترة من 2017، حتى عام 2021.

وانتقل أتسو، إلى نادي الرائد السعودي، ومنه إلى هاتاي سبور في بداية موسم 2022-2023.