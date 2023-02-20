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ما هو المكتب الاستراتيجي الذي أعلن محمد بن سلمان تأسيسه وما هي مهمته؟

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية في المملكة

كتب خالد الأحمد
المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية watanserb.com
محمد بن سلمان يؤسس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية
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وطن – أعلن في المملكة العربية السعودية، الاثنين، عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، حيث يتولى هذا المكتب مسؤولية إطلاق المبادرات والمشروعات النوعية التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.

وكان ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، أعلن عن رؤية السعودية عام 2016، والتي تعد خطة طموحة تضم إصلاحات واسعة تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتماد السعودية على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة

وأشارت وكالة الأنباء السعودية “واس” إلى أن المكتب يهدف إلى رفع مستوى التنمية في مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها، من خلال استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وموقعها الحدودي الاستراتيجي بوصفها إحدى بوابات المملكة الشمالية.

وذكرت أن المكتب الاستراتيجي يركز اهتمامه على الاستفادة من الإمكانات الاستثنائية التي تتمتع بها المنطقة ومدنها، إلى جانب استثمار المكونات الطبيعية والسياحية والتراثية التاريخية التي تزخر بها.

وذلك لرفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة تنموية متوازنة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ينوع مصادر الدخل للمواطنين، بجانب مساهمة المكتب في التوسع في إيجاد الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة.

وإضافة إلى ما سبق، فإن المكتب سيعمل أيضاً على معالجة أي صعوبات أو عقبات تحول دون تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تزخر بها المحافظات، وذلك في المشاريع الزراعية والسياحية والتراثية والترفيهية.

بوابة لدولة العراق

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وسيتولى المكتب الاستراتيجي تطوير منطقة الحدود الشمالية مسؤولية إطلاق المبادرات والمشروعات النوعية التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، الأمر الذي سيحقق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، بما يعزز من أهداف التنمية المستدامة، ولأن المنطقة واعدة استثماريا وسياحيا مع توفر للمناجم والمواقع التاريخية فضلا عن كونها بوابة لدولة العراق.

كما يأتي تأسس مكتب تطوير الحدود الشمالية كونها بموقع حدودي استراتيجي وإحدى بوابات المملكة الشمالية. إذ يوجد بها 7% من مخزون الفوسفات العالمي، إضافة إلى صناعات الفوسفات في المنطقة وما تشكله من فرص للصناعات التحويلية.

وتشغل منطقة الحدود الشمالية مساحة قدرها 133 ألف كم مربع من مساحة المملكة، ويسكنها 400 ألف نسمة، وتسهم بمقدار27 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وتتميز بطبيعة ذات طابع صحراوي وتكثر بها الأودية والسهول مثل (وادي عرعر ووادي أبا القور والهلالي ووادي بدنة) والتلال والجبال مثل قارة معطان، كما تنتشر الرياض بالمنطقة أيضاً التي تنمو فيها الأعشاب والمراعي و 15 ألف كم من المحميات الطبيعية.

كما يوجد بهذه المنطقة العديد من المواقع الأثرية التي تعود إلى عصور ما قبل الإسلام مثل الأساسات الجدارية لقصر دوقرة، ومحافظة رفحاء التي كانت محطة للحجيج.

ويأتي إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، امتداداً للإعلان عن عدد من المكاتب الاستراتيجية وهيئات التطوير في عدة مناطق.

وتقول وكالة الأنباء السعودية إن ذلك يعكس حرص محمد بن سلمان، على أن تشمل التنمية المستدامة جميع المناطق والمدن، وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسية للاستثمارات الداخلية والخارجية والفعاليات السياحية العالمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، بما يعود بالنفع على المواطنين كافة، ويوجِد اقتصاداً مزدهراً، ومجتمعاً حيوياً لوطن طموح، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».

المصدروكالة الأنباء السعودية
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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