الإثنين, فبراير 20, 2023
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لقطات توثق محاولة الاعتداء على حكم مباراة السالمية والقادسية وغلق باب حديد عليه

قمة الدوري الكويتي انتهت بفوز غالٍ للقادسية

كتب خالد السعدي
محاولة الاعتداء على حكم مباراة السالمية والقادسية watanserb.com
محاولة الاعتداء على حكم مباراة السالمية والقادسية
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وطن- انتشر مقطع فيديو في الكويت، يُظهر محاولة لاعبي نادي السالمية، الاعتداء على حكم المباراة التي جمعت فريقهم بنادي القادسية في الدوري المحلي.

ووثّق الفيديو، لحظة احتشاد عدد كبير من لاعبي نادي السالمية حول حكم المباراة سعود السمحان، وسط أجواء من التوتر، فيما عمل الإداريون والمنظمون على السيطرة على الموقع.

وبيّن الفيديو، تشكيل ما يمكن اعتباره درعاً بشرياً محدوداً لحماية الحكم من أي اعتداء.

اعتداء رئيس نادي كويتي على حكم المباراة والكشف عن السب
اعتداء رئيس نادي كويتي على حكم المباراة والكشف عن السب

غلق باب حديدي على الحكم

وفي مشهد آخر، تم إغلاق الباب على حكم المباراة في مكان تواجد جهاز تقنية إعادة الفيديو (VAR).

وبين الفيديو، الحكم سعود السمحان وهو يشاهد لقطة خلال التحام بين لاعبين من القادسية والسالمية في الجولة الـ15 من الدوري المحلي.

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وفي أثناء مشاهدة الحكم للقطة في الدقيقة الـ95، أغلق شخص بابًا حديدًا على الحكم لمنع أي شخص من الاحتجاج ومحاولة التأثير على الحكم.

فوز القادسية على السالمية

كان نادي القادسية قد حقق فوزاً صعباً ومتأخراً على السالمية بهدف نظيف، في ثاني مباريات الجولة الـ15 من دوري زين للمحترفين.

سجّل الهدف الوحيد في المباراة بين القادسية والسالمية اللاعب المحترف إبراهيما تانديا، في الدقيقة الـ89.

أجواء مشتعلة في مباراة القادسية والسالمية

واشتعلت أجواء المباراة بعد هدف القادسية في الوقت القاتل، فاستطاع بعدها السالمية تشكيل ضغط على مرمى القادسية أثمر عن هدف، لكن بعد ذلك ألغى الحكم الهدف بداعي لمس لاعب السالمية الكرة بيده.

ويتصدر الكويت جدول الترتيب، ويملك 30 نقطة من 15 مباراة، ويتقدم بـ8 نقاط عن العربي وكاظمة، ولعب كل منهما 14 مباراة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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