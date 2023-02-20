لقطات توثق محاولة الاعتداء على حكم مباراة السالمية والقادسية وغلق باب حديد عليه

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وطن- انتشر مقطع فيديو في الكويت، يُظهر محاولة لاعبي نادي السالمية، الاعتداء على حكم المباراة التي جمعت فريقهم بنادي القادسية في الدوري المحلي.

ووثّق الفيديو، لحظة احتشاد عدد كبير من لاعبي نادي السالمية حول حكم المباراة سعود السمحان، وسط أجواء من التوتر، فيما عمل الإداريون والمنظمون على السيطرة على الموقع.

وبيّن الفيديو، تشكيل ما يمكن اعتباره درعاً بشرياً محدوداً لحماية الحكم من أي اعتداء.

فيديو/ لاعبو السالمية يحاولون التهجم على الحكم بعد تسجيل القادسية هدف قاتل وفوزه 0/1 مواصلاً صحوته.#القادسية_السالمية pic.twitter.com/4YQUedOYlg — المجلس (@Almajlliss) February 19, 2023

غلق باب حديدي على الحكم

وفي مشهد آخر، تم إغلاق الباب على حكم المباراة في مكان تواجد جهاز تقنية إعادة الفيديو (VAR).

وبين الفيديو، الحكم سعود السمحان وهو يشاهد لقطة خلال التحام بين لاعبين من القادسية والسالمية في الجولة الـ15 من الدوري المحلي.

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وفي أثناء مشاهدة الحكم للقطة في الدقيقة الـ95، أغلق شخص بابًا حديدًا على الحكم لمنع أي شخص من الاحتجاج ومحاولة التأثير على الحكم.

الدوري الكويتي | اغلاق البيبان الحديد على الحكم لمنع الاداريين من الاحتجاج عليه اثناء مشاهدة الفار !! #القادسية_السالمية pic.twitter.com/7hCeEM0bpb — كرة الكويت 🇰🇼 (@kuwait_PLg) February 19, 2023

فوز القادسية على السالمية

كان نادي القادسية قد حقق فوزاً صعباً ومتأخراً على السالمية بهدف نظيف، في ثاني مباريات الجولة الـ15 من دوري زين للمحترفين.

سجّل الهدف الوحيد في المباراة بين القادسية والسالمية اللاعب المحترف إبراهيما تانديا، في الدقيقة الـ89.

▶️ | فيديو 📽️ #القادسية 1✖️0 السالمية

هدف القادسية

• ابراهيما تانديا د 90#QadsiaDay 💪🏽💛 pic.twitter.com/T3zvqkcJh2 — نادي القادسية الرياضي (@QadsiaClub) February 19, 2023

أجواء مشتعلة في مباراة القادسية والسالمية

واشتعلت أجواء المباراة بعد هدف القادسية في الوقت القاتل، فاستطاع بعدها السالمية تشكيل ضغط على مرمى القادسية أثمر عن هدف، لكن بعد ذلك ألغى الحكم الهدف بداعي لمس لاعب السالمية الكرة بيده.

ويتصدر الكويت جدول الترتيب، ويملك 30 نقطة من 15 مباراة، ويتقدم بـ8 نقاط عن العربي وكاظمة، ولعب كل منهما 14 مباراة.