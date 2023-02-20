الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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لقاء صُلح بين جورجينا وحماتها..هكذا خطط “رونالدو” لإنهاء الخلاف بينهما في الرياض (شاهد)

هوغو أفيرو، شقيق "رونالدو" الأكبر أقنع جورجينا بإنهاء الخلاف

كتب سالم حنفي
صُلح بين جورجينا وحماتها watanserb.com
صُلح بين جورجينا وحماتها
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وطن- كشف موقع “okdiario“، تفاصيل الصلح بين جورجينا رودريغيز ووالدة شريكها ولاعب نادي لنصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب الموقع، فإنه بعد أشهر من القتال بين جورجينا ووالدة كريستيانو، قامتا أخيرًا بدفن الأحقاد نهاية الأسبوع الماضي، عندما وضعت المرأتان خلافاتهما جانبًا، ولكن بالإضافة إلى الاثنين، كان للمّ الشمل بطل عظيم آخر، هو هوغو أفيرو، شقيق “رونالدو” الأكبر.

رونالدو كلّف شقيقه الأكبر بالتقريب بين والدته وجورجينا

وأكد الموقع أن الأخ الأكبر لـ”رونالدو” كان مسؤولاً عن المصالحة التي طال انتظارها، مشيراً إلى أن ماريا دولوريس والدة رونالدو، لم تتحدث مع جورجينا منذ الصيف الماضي، وفي يوم السبت، 18 فبراير، حدثت المعجزة.

وفي التفاصيل، كشف الموقع أنه يوم الأربعاء الماضي، 15 فبراير، وصلت والدة لاعب كرة القدم أخيرًا إلى الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. على الرغم من أن زيارتها كانت مقررة قبل 10 أيام، بالتزامن مع عيد ميلاد ابنها، فإن مشكلة في التأشيرة لم تسمح لها بالذهاب في ذلك التاريخ، وأخيراً حدثت الرحلة الأسبوع الماضي.

وبحسب الموقع، فإن دولوريس لم تسافر بمفردها، وكان بجانبها، أندرادي، ضابط الشرطة السابق الذي شاركت معه حياتها لسنوات، وابنها الأكبر، هوغو. على الرغم من أن الأم لم تكن تعلم ذلك، فإن زيارة ابنها الأكبر كان لها سبب.

ووفقاً لمصادر موثوقة، طلب كريستيانو من شقيقه التوسط بين والدته ومن يعتبرها زوجته، بنفس الطريقة التي طلب بها خلال مونديال قطر في قطر من شقيقته كاتيا، عاد لاعب كرة القدم لسحب عائلته لتقريب المواقف، مشيرة المصادر إلى أن هوغو هو عضو العائلة الأقرب إلى جورجينا، وهذا هو السبب في تكليفه بمهمة ترتيب اللقاء بين المرأتين.

رونالدو كلف شقيقه الأكبر بالتقريب بين والدته وجورجينا
رونالدو كلف شقيقه الأكبر بالتقريب بين والدته وجورجينا

وصول والدة رونالدو إلى الرياض

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وصلj دولوريس وبقية الأعضاء إلى الدولة العربية يوم الأربعاء، وحالما وصلت إلى فندق فورسيزونز الفاخر في الرياض ومكثت فيه، أتيحت الفرصة لدولوريس لمقابلة ابنها وحفيدها الأكبر كريستيانينو. ومع ذلك، لم تلتقِ بجورجينا والأطفال الآخرين.

وقالت المصادر إنه لعدة أيام، كانت دولوريس ترى ابنها وحفيدها الأكبر، اللذين كانا يحاولان جنبًا إلى جنب مع هوغو التقريب من المواقف مع العارضة الإسبانية، موضحة أنه تم عمل المحاولة الأولى يوم الجمعة، وكانت كل من الحماة وزوجة الابن على استعداد لاتخاذ خطوة أخرى في الانسجام الأسري وهكذا حدث.

ولفت المصدر إلى أن الوجبة الأولى تم تناولها معًا يوم الجمعة في المنزل الذي استأجره لاعب ريال مدريد السابق في العاصمة السعودية، لكن المصالحة العامة ما زالت مفقودة.

وصول والدة رونالدو إلى الرياض
وصول والدة رونالدو إلى الرياض

لقاء المصالحة في مطعم أوروبي بالرياض

ولفتت لمصادر إلى أن جورجينا فضّلت يوم السبت، عدم الذهاب إلى الملعب لمشاهدة كريستيانو وهو يلعب، لكن دولوريس وأعضاء الأسرة الآخرين فعلوا ذلك، ومع ذلك في الليل، خرجت العائلة بأكملها لتناول العشاء في مطعم أوروبي بالرياض معروف.

لقاء المصالحة في مطعم اوروبي بالرياض
لقاء المصالحة في مطعم اوروبي بالرياض

وهاك جلست والدة رونالدو وزوجة الابن على نفس الطاولة لتناول العشاء، حيث مرت الليلة بألفة وطبيعية تامة، وآتت جهود كريستيانو وهوجو أفيرو أكلها.

وبحسب المصدر، كان تدخل الأخ الأكبر لرونالدو حاسمًا في جعل والدته ترى أن الأمر لا يستحق القتال ضد عملاق؛ حيث إن جورجينا هي أم أطفال كريستيانو، المرأة التي اختارها، وفي الأوقات الصعبة، يجب أن تبقى العائلة معًا.

صُلح بين جورجينا وحماتها هكذا خطط رونالدو لإنهاء الخلاف بينهما في الرياض
صُلح بين جورجينا وحماتها هكذا خطط رونالدو لإنهاء الخلاف بينهما في الرياض
المصدرانستجرام، موقع okdiario، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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