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لحظة إطلاق سراح عبدالله منصور المسؤول الأمني البارز بنظام القذافي (شاهد)

اعتقل رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، عبدالله منصور، في سجن "معيتيقة" بالعاصمة طرابلس على خلفية موقفه السياسي من أحداث فبراير 2011

كتب خالد الأحمد
الإفراج عن عبدالله منصور watanserb.com
الوزير الأسبق ورئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام الزعيم الراحل معمّر القذافي عبدالله منصور
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وطن – أفرجت السلطات الليبية في العاصمة طرابلس، عن الوزير الأسبق ورئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام الزعيم الراحل معمّر القذافي، عبدالله منصور، وذلك بعد 9 سنوات من اعتقاله في سجن “معيتيقة” بالعاصمة طرابلس على خلفية موقفه السياسي من أحداث فبراير 2011.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا صورا لعبدالله منصور عقب خروجه من السجن.

وفي إحداها ظهر رفقة رئيس الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها “عادل جمعة”.

وصورة أخرى مع عبد المجيد سيف النصر السفير السابق مبعوث رئيس الوزراء لدول المغرب العربي داخل الطائرة.

قرار إطلاق سراح عبد الله منصور جاء بعد صدور أمر إفراج صحي في حقه

وكانت الدائرة التاسعة في محكمة استئناف طرابلس أصدرت في شهر ديسمبر 2019، حكما بإسقاط التهمة عن المتهمين في قضية سجن أبوسليم والذين كان من بينهم منصور لانقضاء مدة الخصومة.

عبد الله منصور مع شخصيات سياسية عقب الإفراج عنه
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كما أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس في 9 فبراير 2020، حكما ببراءته مما نسب إليه من إتهامات تتعلق بأحداث فبراير.

إفراج صحي

وقالت وسائل إعلام محلية إن قرار إطلاق عبد الله منصور، جاء بعد صدور أمر إفراج صحي في حقه. كما تمّ نشر صور له عقب خروجه من سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، برفقة مسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وساطته في الإفراج عن منصور، ووجهت لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين، الشكر لمحمد المنفي، على دوره في الإفراج عن الشاعر واللواء عبدالله منصور.

كما توجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبدالحميد الدبيبة، مساء الأحد، بالشكر للنائب العام والمدعي العام بعد الإفراج عن اللواء عبدالله منصور الذي يقضي عقوبة السجن منذ 12 عاما.

قرار إطلاق عبد الله منصور جاء بعد صدور أمر إفراج صحي في حقه

وقال الدبيبة في تغريدة على حسابه في “تويتر” :”لم تكن فبراير إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم، لذلك أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهم للجهود المبذولة مع كل الأطراف للافراج عن الموقوف عبدالله منصور”.

ودعا الدبيبة في تغريدته كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان فالمواطن واحد كما هو الوطن.

من هو عبدالله منصور؟

ويُعد عبد الله منصور (67 عاماً) أحد أبرز وجوه النظام السياسي في ليبيا خلال المرحلة الأخيرة من زمن حكم القذافي.

كان عبد الله منصور من المقربين من العقيد معمر القذافي

حيث تولّى خلال تلك الفترة منصب مدير الأمن الداخلي حتى وقت لجوئه إلى النيجر عقب الأحداث التي شهدتها ليبيا عام 2011، وأدت إلى الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.

كما ترأس الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى، و تم اعتقاله في النيجر وقامت السلطات النيجرية بتسليمه لسلطات طرابلس رفقة الساعدي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، سنة 2014، خلال فترة حكومة علي زيدان.

وكان من المقربين من العقيد معمر القذافي وممن يطلق عليهم اسم رجال الخيمة.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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