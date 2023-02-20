لحظة إطلاق سراح عبدالله منصور المسؤول الأمني البارز بنظام القذافي (شاهد)

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وطن – أفرجت السلطات الليبية في العاصمة طرابلس، عن الوزير الأسبق ورئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام الزعيم الراحل معمّر القذافي، عبدالله منصور، وذلك بعد 9 سنوات من اعتقاله في سجن “معيتيقة” بالعاصمة طرابلس على خلفية موقفه السياسي من أحداث فبراير 2011.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا صورا لعبدالله منصور عقب خروجه من السجن.

وفي إحداها ظهر رفقة رئيس الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها “عادل جمعة”.

وصورة أخرى مع عبد المجيد سيف النصر السفير السابق مبعوث رئيس الوزراء لدول المغرب العربي داخل الطائرة.

قرار إطلاق سراح عبد الله منصور جاء بعد صدور أمر إفراج صحي في حقه

وكانت الدائرة التاسعة في محكمة استئناف طرابلس أصدرت في شهر ديسمبر 2019، حكما بإسقاط التهمة عن المتهمين في قضية سجن أبوسليم والذين كان من بينهم منصور لانقضاء مدة الخصومة.

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كما أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس في 9 فبراير 2020، حكما ببراءته مما نسب إليه من إتهامات تتعلق بأحداث فبراير.

اللحظات الأولى للإفراج عن اللواء عبدالله منصور السليماني رئيس جهاز الأمن الداخلي بالجماهيرية العظمى. pic.twitter.com/7JCfd9dLjN — ليبيا لايف (@libyalive218) February 19, 2023

إفراج صحي

وقالت وسائل إعلام محلية إن قرار إطلاق عبد الله منصور، جاء بعد صدور أمر إفراج صحي في حقه. كما تمّ نشر صور له عقب خروجه من سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، برفقة مسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وساطته في الإفراج عن منصور، ووجهت لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين، الشكر لمحمد المنفي، على دوره في الإفراج عن الشاعر واللواء عبدالله منصور.

#هراوة

احتفالات في مدينة هراوة بعد الإفراج عن اللواء عبدالله منصور . pic.twitter.com/Bhqr0lfAQX — تاقرفت نيوز (@taqarifatnews) February 19, 2023

كما توجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبدالحميد الدبيبة، مساء الأحد، بالشكر للنائب العام والمدعي العام بعد الإفراج عن اللواء عبدالله منصور الذي يقضي عقوبة السجن منذ 12 عاما.

وقال الدبيبة في تغريدة على حسابه في “تويتر” :”لم تكن فبراير إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم، لذلك أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهم للجهود المبذولة مع كل الأطراف للافراج عن الموقوف عبدالله منصور”.

ودعا الدبيبة في تغريدته كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان فالمواطن واحد كما هو الوطن.

لم تكن #فبراير إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم، لذلك أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهم للجهود المبذولة مع كل الأطراف للافراج عن الموقوف عبدالله منصور، وأدعو كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان فالمواطن واحد كما هو الوطن. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 19, 2023

من هو عبدالله منصور؟

ويُعد عبد الله منصور (67 عاماً) أحد أبرز وجوه النظام السياسي في ليبيا خلال المرحلة الأخيرة من زمن حكم القذافي.

حيث تولّى خلال تلك الفترة منصب مدير الأمن الداخلي حتى وقت لجوئه إلى النيجر عقب الأحداث التي شهدتها ليبيا عام 2011، وأدت إلى الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.

كما ترأس الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى، و تم اعتقاله في النيجر وقامت السلطات النيجرية بتسليمه لسلطات طرابلس رفقة الساعدي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، سنة 2014، خلال فترة حكومة علي زيدان.

وكان من المقربين من العقيد معمر القذافي وممن يطلق عليهم اسم رجال الخيمة.