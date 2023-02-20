كيف تمنع ظهور العفن في الحمام؟ خبيرة تجيب

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وطن– بعد الاستحمام، قد تلاحظ بعض الفطريات المتراكمة أو العفن في أحد جدران الحمام. وقد يختار المرء مسحها لمنع انتشارها من جديد، ولكن وفقاً لأحد الخبراء قد لا تنجح هذه الطريقة.

العفن وخطورته



العفن أحد المشاكل الشائعة في المنازل، ويبدأ بالتكوّن في شكل بقع سوداء في الزوايا، وينمو نتيجة الرطوبة العالية وعدم التهوية الجيدة، وقد يشكّل بمرور الوقت خطورة على صحة الإنسان، ويسبّب مشاكل في الجهاز التنفسي لمن يعانون من الربو أو الحساسية.

في هذا الإطار، تحدث موقع “housedigest” مع خبيرة التنظيف بريرنا جاين، التي كشفت نصائح فعالة للتخلص من العفن، فضلاً عن نصائح أخرى لمنع ظهوره في الحمام.

لماذا ينمو العفن في كل مكان؟

تقول جاين: “يتكوّن العفن في البيئات الرطبة والمظلمة، حيث يوجد نقص في التهوية. وهذا يمكن أن يجعل بالتالي حمامك بيئة ملائمة لنمو وتكاثر الفطريات“.

وعندما تنتشر رائحة وبقع العفن في الحمام نتيجة الرطوبة العالية وعدم التهوية الجيدة، قد يضرّ ذلك بصحتك بمرور الوقت.

كيف تحافظ على نظافة الحمام؟

يحتوي الحمام الخاص بك على جميع العناصر التي تجعله المكان المثالي لنمو الفطريات، لذلك عليك أن تفعل كل ما في وسعك لمنع نموها.

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تقول الخبيرة جاين: “تأكد من تنظيف الدش والمنطقة المحيطة به بانتظام، وهذا يشمل تنظيف الجدران والأرضيات ومسح التركيبات. بالإضافة إلى ذلك، قم بتنظيف ستائر الدش والأبواب، حيث يمكن أن تتراكم الفطريات على هذه الأسطح“.

وأضافت: “للحصول على محلول تنظيف بسيط من المؤكد أنه يقضي على البكتيريا، فإن مزيجًا من الخل والماء والليمون مع القليل من صودا الخبز هو الشيء الوحيد الذي يحافظ على نظافة حمامك”.

نصائح أخرى

كما أوصت الخبيرة باتباع هذه الطرق لمنع تشكّل العفن في الحمام: