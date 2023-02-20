الإثنين, فبراير 20, 2023
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كيف تمنع ظهور العفن في الحمام؟ خبيرة تجيب

عندما تنتشر رائحة وبقع العفن في الحمام نتيجة الرطوبة العالية وعدم التهوية الجيدة، قد يضر ذلك بصحتك

كتب ايمان الباجي
كيف تمنع ظهور العفن في الحمام؟ خبيرة تجيب watanserb.com
العفن
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وطن– بعد الاستحمام، قد تلاحظ بعض الفطريات المتراكمة أو العفن في أحد جدران الحمام. وقد يختار المرء مسحها لمنع انتشارها من جديد، ولكن وفقاً لأحد الخبراء قد لا تنجح هذه الطريقة.

العفن وخطورته

العفن أحد المشاكل الشائعة في المنازل، ويبدأ بالتكوّن في شكل بقع سوداء في الزوايا، وينمو نتيجة الرطوبة العالية وعدم التهوية الجيدة، وقد يشكّل بمرور الوقت خطورة على صحة الإنسان، ويسبّب مشاكل في الجهاز التنفسي لمن يعانون من الربو أو الحساسية.

في هذا الإطار، تحدث موقع “housedigest” مع خبيرة التنظيف بريرنا جاين، التي كشفت نصائح فعالة للتخلص من العفن، فضلاً عن نصائح أخرى لمنع ظهوره في الحمام.

لماذا ينمو العفن في كل مكان؟

تقول جاين: “يتكوّن العفن في البيئات الرطبة والمظلمة، حيث يوجد نقص في التهوية. وهذا يمكن أن يجعل بالتالي حمامك بيئة ملائمة لنمو وتكاثر الفطريات“.

بقع العفن في الحمام

وعندما تنتشر رائحة وبقع العفن في الحمام نتيجة الرطوبة العالية وعدم التهوية الجيدة، قد يضرّ ذلك بصحتك بمرور الوقت.

كيف تحافظ على نظافة الحمام؟

يحتوي الحمام الخاص بك على جميع العناصر التي تجعله المكان المثالي لنمو الفطريات، لذلك عليك أن تفعل كل ما في وسعك لمنع نموها.

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تقول الخبيرة جاين: “تأكد من تنظيف الدش والمنطقة المحيطة به بانتظام، وهذا يشمل تنظيف الجدران والأرضيات ومسح التركيبات. بالإضافة إلى ذلك، قم بتنظيف ستائر الدش والأبواب، حيث يمكن أن تتراكم الفطريات على هذه الأسطح“.

وأضافت: “للحصول على محلول تنظيف بسيط من المؤكد أنه يقضي على البكتيريا، فإن مزيجًا من الخل والماء والليمون مع القليل من صودا الخبز هو الشيء الوحيد الذي يحافظ على نظافة حمامك”.

لمنع ظهور العفن، عليك التأكد من تنظيف الدش والمنطقة المحيطة به بانتظام

نصائح أخرى

كما أوصت الخبيرة باتباع هذه الطرق لمنع تشكّل العفن في الحمام:

  • افحص الحمام دائمََا للعثور على أي تسربات، حيث يمكن أن يكون هذا مصدرًا للرطوبة ونمو العفن.
  • المياه الراكدة طريقة مؤكدة لبَدء تشكّل الفطريات، لذا من المفيد أن تقوم بفحص المصارف والأنابيب.
  •  إصلاح أي تسرّب على الفور لمنع تسرّب المياه إلى الجدران والأرضيات.
  • تأكد من تهوية الحمام بشكل صحيح للمساعدة في تقليل الرطوبة ومنع نمو العفن.
  • افتح النوافذ عندما يكون ذلك ممكنًا.
المصدرموقع "housedigest"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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