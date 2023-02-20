الإثنين, فبراير 20, 2023
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قطيع من الماعز في صالة استقبال المسافرين بمطار صحار العماني وجدل (شاهد)

قاعة انتظار المسافرين بمطار صحار في سلطنة عمان شهدت توافد زائرين جدد لم يُعرفوا بهويتهم وأثاروا سخرية واسعة عبر مواقع التواصل

كتب فهمي الورغمي
أغنام مطار صحار watanserb.com
مطار صحار الدولي
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وطن – وثق ناشطون عبر مواقع التواصل في سلطنة عمان، ظهور عدد من الأغنام في صالة انتظار المسافرين بمطار صحار، في صور أثارت سخرية واسعة وتفاعل معها كثيرون.

قطيع من الماعز في مطار صحار بسلطنة عمان

وشاركت حسابات وصفحات في سلطنة عمان، صور قطيع من الماعز كانت تتجول في البهو الخلفي لصالة الانتظار المخصصة للمسافرين بمطار صحار.

وإلى حدود اللحظة لم يصدر أي بيان أو توضيح من إدارة المطار أو من القائمين على الشؤون البلدية في المنطقة، بشأن هذه الصور التي فجرت الجدل.

موجة من الجدل بين العمانيين عقب تواجد قطيع من الأغنام في مطار صحار الدولي

سخرية عبر مواقع التواصل

وفي الأثناء، أثارت هذه الصورة تفاعلا واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت ردود الفعل حولها، حيث علق “أبو حمد” عبر حسابه على تويتر مستنكرا: “هل هذا المنظر يليق بمطار كانت تكلفتها بالملايين الريالات”.

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وقال “عبد الله علي” في سياق آخر: “الأمر جداً بسيط وعادي ولا يسئ لمكانة المطار وموقع المطار بين العزب والمزارع والمباني السكنية والتجارية والصناعية.”

وتابع موضحا: “وهذا الأمر جداً طبيعي أن ترى بعض الأغنام تتسلل الى الأماكن المكشوفة والدخول فيها بغـرض البحث عن العشب”.

وأضاف: “هذا الأمر لا يقلل من قيمة الملايين التي وضعت لبناء مطار صحار”.

وعلى صعيد متصل علقت مغردة باسم “كبرياء فارس” عبر تويتر: “نا اشوف افضل مطار في العالم…اولا: السيارة حطها في الموقف بدون ان تدفع اي مبلغ…ثانيا : من السيارة إلى صالة المغادرين ٢٠ متر قريب جدا”.

وأضافت: “ثالثا: من صالة الانتظار الى الطائرة ١٥ متر نروح نمشي… رابعا: وانت راجع تنزل على ريولك تمشي تستلم الحقائب وما تكمل ١٠ دقائق وانت في سيارتك كل تيسير”.

حساب باسم “المخضرم العماني” تفاعل هو الآخر مع الحادثة الطريفة.

وقال: “لا يقتصر السؤال على كيف دخلت هذه الاغنام الى هذا المكان الذي كان من المفترض ان ‘يعُج’ بحركة المسافرين من والى مطار صحار، ولا على الماشية التي لا تسرح إلا في اماكن غير مستغلَّة أو مهملة، وإنما لماذا أهدرت ملايين الريالات في مشروع كان من المفترض ان يكون حيويا؟؟.

وقال “عيسى الهاشمي” تعليقا على ذات المشهد “قبل ان يتم بناء مطار صحار كنا نسمع في نشرت الاخبار بأنه ذات مواصفات دولية وانه دولي.”

لافتا إلى أنه “وبعد افتتاحه اختلف كل شي اين ذهبت الملاين التي رصدت لهذا المطار من المكلف بمتابعت بناءه حتى سوره شبك سياج اسلاك!!!”.

مطار صحار الدولي

ومطار صحار، هو مطار دولي يقع في ولاية صحار في منطقة الباطنة في سلطنة عمان. يبعد حوالي 10 كم من شمال غرب الولاية. ما يعني أن باستطاعة المسافرين تجنب مشقة السياقة من وإلى مسقط.

يُعدُّ المطار بوابة جديدة لنقل الركاب والبضائع والبريد السريع في شمال عُمان، فضلاً عن كونه بديلاً محليا في الحالات الطارئة لمطار مسقط الدولي، ويلعب المطار دوراً إضافياً عبر تحفيز النمو الاقتصادي في السلطنة.

تقدر الطاقة الإستيعابية لمطار صحار بـ 250 ألف مسافر سنوياً. تم تشغيل المطار بتاريخ 18 نوفمبر 2014 ، وفي عام 2017 بدأ المطار بتشغيل الرحلات الدولية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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