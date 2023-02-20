قطيع من الماعز في صالة استقبال المسافرين بمطار صحار العماني وجدل (شاهد)

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وطن – وثق ناشطون عبر مواقع التواصل في سلطنة عمان، ظهور عدد من الأغنام في صالة انتظار المسافرين بمطار صحار، في صور أثارت سخرية واسعة وتفاعل معها كثيرون.

قطيع من الماعز في مطار صحار بسلطنة عمان

وشاركت حسابات وصفحات في سلطنة عمان، صور قطيع من الماعز كانت تتجول في البهو الخلفي لصالة الانتظار المخصصة للمسافرين بمطار صحار.

صاله الانتظار في مطار صحار.. شو اخبار قطارات عمان التي أعلن انها ستعمل في ٢٠١٨😃 pic.twitter.com/lOI6603p7g — Musallam Alzaabi (@MusallamAlzaabi) February 19, 2023

وإلى حدود اللحظة لم يصدر أي بيان أو توضيح من إدارة المطار أو من القائمين على الشؤون البلدية في المنطقة، بشأن هذه الصور التي فجرت الجدل.

سخرية عبر مواقع التواصل

وفي الأثناء، أثارت هذه الصورة تفاعلا واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت ردود الفعل حولها، حيث علق “أبو حمد” عبر حسابه على تويتر مستنكرا: “هل هذا المنظر يليق بمطار كانت تكلفتها بالملايين الريالات”.

صالة إنتظار المسافرين بمطار صحار… 😁🤔😃 هل هذا المنظر يليق بمطار كانت تكلفتها بالملايين الريالات pic.twitter.com/yQD1DBUbTD — ابو حمد (@doDvuSrDmiFcgJH) February 19, 2023

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وقال “عبد الله علي” في سياق آخر: “الأمر جداً بسيط وعادي ولا يسئ لمكانة المطار وموقع المطار بين العزب والمزارع والمباني السكنية والتجارية والصناعية.”

وتابع موضحا: “وهذا الأمر جداً طبيعي أن ترى بعض الأغنام تتسلل الى الأماكن المكشوفة والدخول فيها بغـرض البحث عن العشب”.

وأضاف: “هذا الأمر لا يقلل من قيمة الملايين التي وضعت لبناء مطار صحار”.

الأمر جداً بسيط وعادي ولا يسئ لمكانة المطار وموقع المطار بين العزب والمزارع والمباني السكنية والتجارية والصناعية وهذا الأمر جداً طبيعي أن ترى بعض الأغنام تتسلل الى الأماكن المكشوفة والدخول فيها بغـرض البحث عن العشب .

وهذا الأمر لا يقلل من قيمة الملايين التي وضعت لبناء مطار صحار . — ABDULLAH ALI (@THINKER5222) February 19, 2023

وعلى صعيد متصل علقت مغردة باسم “كبرياء فارس” عبر تويتر: “نا اشوف افضل مطار في العالم…اولا: السيارة حطها في الموقف بدون ان تدفع اي مبلغ…ثانيا : من السيارة إلى صالة المغادرين ٢٠ متر قريب جدا”.

وأضافت: “ثالثا: من صالة الانتظار الى الطائرة ١٥ متر نروح نمشي… رابعا: وانت راجع تنزل على ريولك تمشي تستلم الحقائب وما تكمل ١٠ دقائق وانت في سيارتك كل تيسير”.

انا اشوف افضل مطار في العالم

اولا: السيارة حطها في الموقف بدون ان تدفع اي مبلغ

ثانيا : من السيارة الى صالة المغادرين ٢٠ متر قريب جدا

ثالثا: من صالة الانتظار الى الطائرة ١٥ متر نروح نمشي

رابعا: وانت راجع تنزل على ريولك تمشي تستلم الحقائب وما تكمل ١٠ دقائق وانت في سيارتك كل تيسير — كبرياء فارس (@d5nYGs9QeNntbAn) February 20, 2023

حساب باسم “المخضرم العماني” تفاعل هو الآخر مع الحادثة الطريفة.

وقال: “لا يقتصر السؤال على كيف دخلت هذه الاغنام الى هذا المكان الذي كان من المفترض ان ‘يعُج’ بحركة المسافرين من والى مطار صحار، ولا على الماشية التي لا تسرح إلا في اماكن غير مستغلَّة أو مهملة، وإنما لماذا أهدرت ملايين الريالات في مشروع كان من المفترض ان يكون حيويا؟؟.

اخي ابو حمد، لا يقتصر السؤال على كيف دخلت هذه الاغنام الى هذا المكان الذي كان من المفترض ان 'يعُج' بحركة المسافرين من والى مطار صحار، ولا على الماشية التي لا تسرح إلا في اماكن غير مستغلَّة أو مهملة، وإنما لماذا أهدرت ملايين الريالات في مشروع كان من المفترض ان يكون حيويا؟؟ — المُخَضْرَم العُمَانِي (@almukhadhram) February 19, 2023

وقال “عيسى الهاشمي” تعليقا على ذات المشهد “قبل ان يتم بناء مطار صحار كنا نسمع في نشرت الاخبار بأنه ذات مواصفات دولية وانه دولي.”

لافتا إلى أنه “وبعد افتتاحه اختلف كل شي اين ذهبت الملاين التي رصدت لهذا المطار من المكلف بمتابعت بناءه حتى سوره شبك سياج اسلاك!!!”.

قبل ان يتم بناء مطار صحار كنا نسمع في نشرت الاخبار بنه ذات مواصفات دولية وانه دولي وبعد افتتاحه اختلف كل شي اين ذهبت الملاين التي رصدت لهذا المطار من المكلف بمتابعت بناءه حتى سوره شبك سياج اسلاك!!! — عيسى الهاشمي (@alhashimi1919) February 19, 2023

مطار صحار الدولي

ومطار صحار، هو مطار دولي يقع في ولاية صحار في منطقة الباطنة في سلطنة عمان. يبعد حوالي 10 كم من شمال غرب الولاية. ما يعني أن باستطاعة المسافرين تجنب مشقة السياقة من وإلى مسقط.

يُعدُّ المطار بوابة جديدة لنقل الركاب والبضائع والبريد السريع في شمال عُمان، فضلاً عن كونه بديلاً محليا في الحالات الطارئة لمطار مسقط الدولي، ويلعب المطار دوراً إضافياً عبر تحفيز النمو الاقتصادي في السلطنة.

تقدر الطاقة الإستيعابية لمطار صحار بـ 250 ألف مسافر سنوياً. تم تشغيل المطار بتاريخ 18 نوفمبر 2014 ، وفي عام 2017 بدأ المطار بتشغيل الرحلات الدولية.