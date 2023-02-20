على عكس ما يُشاع.. رياضة الملاكمة مفيدة خاصة للأطفال وخالية من المخاطر

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وطن-خلافًا للاعتقاد الشائع، يمكن الالتحاق برياضة الملاكمة ابتداءً من سن السابعة؛ فهي رياضة تبني عضلات الجسم، كما أنها خالية من المخاطر.

فوائد رياضة الملاكمة بالنسبة للأطفال

بحسب ما نقلته صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية عن عبد النبي بريديا، المدرب في نادي “فيلا إم” للملاكمة واللياقة البدنية في باريس، فإن فوائد رياضة الملاكمة معروفة. ويعتقد أن هذه الألعاب مناسبة بشكل خاص للأطفال.

وقال في هذا الشأن: “أفكر بشكل خاص في الفوائد من حيث الالتزام والتنسيق، ولكن أيضًا إدارة التوتر والعواطف. فالملاكمة هي رياضة كاملة تؤثر على الجسم والعقل. في نادي Villa M، على سبيل المثال، يعتمد النهج على نقل القيم القوية والإيجابية للملاكمة: الاحترام والتواضع والجهد واحترام الذات”.

فوائد رياضة الملاكمة بالنسبة للمراهقين

يشعر الإنسان في مرحلة المراهقة بالنقص، كما يمكن أن يشك في نفسه ويعاني من نظرة السخرية من الآخرين. في هذا السياق، تساعد ممارسة الملاكمة على تقوية الثقة بالنفس، ولكن أيضًا تساعد على اكتشاف الحدود وتجاوزها، على الرغم من أنه في وقت ما خيّل إلينا أننا لا يمكن تجاوزها. وأوضح عبد النبي: “دوري كمدرب هو على وجه التحديد دعم الشباب في عملية التعلم هذه. ويرغب الكثيرون فقط في تطوير جسدهم ومعرفة كيفية الدفاع عن أنفسهم. القضية ليست هذه، فالملاكمة، دون قيم لاتساوي شيئًا”.

رياضة خالية من المخاطر

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هذه الرياضة خالية من المخاطر، وهي آمنة ومكيفة بالنسبة الأطفال والمراهقين. فممارسة هذه الرياضة في قاعات التدريب، يكون بإشراف مدربين مؤهلين ويقظين، حيث لا يتم توجيه الضربات وليس هناك تنافس. الممارسة في هذا السياق أقل خطورة بكثير من العديد من الرياضات الأخرى!

وأضاف المدرب: “يركز عملنا مع الأطفال بشكل أكبر على الحركة والمهارات الحركية والإيماءات وحفظ التسلسلات. هدفنا هو المشاركة في تطوير صفاتهم البدنية من خلال العمل على المرونة وخفة الحركة والتنسيق والسرعة”.

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يُذكر أن دروس نادي Villa M، تدور حول العديد من التسلسلات الممتعة. وفي الواقع، من خلال اللعب وتحديد الأهداف، يتم تعريف الأطفال بالملاكمة بشكل أفضل. هناك العديد من الألعاب: لعبة المرآة، لعبة القائد والتابع، والمصور. في هذه اللعبة، يلعب الطفل دور المصور ويجب أن يتخيل أنه يحمل هاتفًا ذكيًا بين قفازاته على مستوى رأسه. إنها طريقة تقليدية للعمل على وضعية الدفاع عن نفسك.