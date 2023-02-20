صور مسربة ملطقتة من السماء.. هل تعزز فرضية صناعة زلزال تركيا؟

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وطن- نشر الأكاديمي والباحث الدكتور سام يوسف، صورا وصفها بـ”المسربة”، التقطت من السماء في منطقة زلزال تركيا كشفت أمرا لافتا.

والصور التقطها طيار مدني من كابينة القيادة أثناء تحليقه فى رحلته الجوية فى منطقة زلزال تركيا، وأظهرت أضواء غريبة فى السماء قبل الزلزال.

وتبع ذلك حزام قوى من الشعاع يُشبه شعاع الليزر، وهو ما يضيف أدلة جديدة على تصاعد إمكانية وجود تحفيز خارجى لشق الأناضول.

عاجل ⚠️: صور مسربة قام بتصويرها طيار مدنى من كابينة القيادة اثناء تحليقه فى رحلته الجوية فى منطقة زلزال تركيا الاخير توضح ظهور اضواء غريبة فى السماء قبل الزلزال تبعها حزام قوى من الشعاع مثل شعاع الليزر (اعتقد انه شعاع الهارب والله اعلم) فى ادلة جديدة على تصاعد امكانية وجود تحفيز… https://t.co/ucgzvEoD4k pic.twitter.com/h5BMOAGLXi — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) February 19, 2023

مسؤول تركي يرجح رواية صناعة الزلزال

يأتي ذلك بعد تصريحات صادمة لرئيس وكالة الفضاء التركية سيردار حسين يلدريم، الذي روج رواية أن زلزال تركيا وسوريا مصطنع.

وقال يلدريم في تصريحات تلفزيونية، إن الزلازل التي تبلغ قوتها 7-8 يمكن أن تحدث بـ”شكل مصطنع”.

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وأضاف: “لكي يحدث ذلك، يجب إرسال قضبان تيتانيوم كبيرة إلى الأرض من الأقمار الصناعية، والتي ستخترق ما يصل إلى 5 كيلومترات وتتسبب في حدوث زلزال”.

وأشار إلى أن هناك أقمارا صناعية عسكرية يمكنها إرسال قضبان من سبائك التيتانيوم بطول 10 أمتار من الفضاء في العالم إلى أي هدف.

وتاع: “تخترق هذه القضبان حتى عمق خمسة كيلومترات داخل الأرض محدثة زلزالا قوته 7-8 درجات بمقياس ريختر. ليس من الممكن تحديد مكانهم”.

واستكمل: “لا أحد يستطيع فعل أي شيء إذا تم استخدام هذا السلاح خاصة في دول مثل تركيا.. هذا السلاح مشابه في مظهره لأعمدة الكهرباء، ارتفاعه حوالي ثمانية إلى عشرة أمتار، إنه قضبان معدنية، لا يوجد شيء داخل القضيب، لا متفجرات، لا شيء سوى قضيب من سبائك التيتانيوم، ثم يطلقونهم باتجاه الأرض إلى هدف محدد”.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا “آفاد”، قد أفادت بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير إلى 41020 قتيلا.

وأسفر الزلزال عن تدمير نحو 105 آلاف مبنى أو إلحاق أضرار بها، بالإضافة إلى تشريد عشرات الآلاف في جنوب شرق تركيا.

وسُجّلت أكثر من ستة آلاف هزّة ارتدادية منذ وقوع الكارثة، بلغت قوّة إحداها 6,6 درجات، بينما راوحت قوة 40 هزة بين 5 و6 درجات، وفقاً لمنظمة الإغاثة.