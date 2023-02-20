الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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زلزال تركيا الجديد.. أشياء غريبة تظهر في سماء عدة دول “فيديو وصور”

تركيا تعرضت لزلزالين جديدين بعد زلزال 6 فبراير المدمر

كتب خالد السعدي
زلزال تركيا الجديد watanserb.com
زلزال تركيا الجديد
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وطن- مع توالي الزلازل التي تضرب تركيا وسوريا، لوحظ كثير من الظواهر الغريبة ليس فقط في البلدين لكن في مناطق عديدة، مما أثار تخوفات من أن العرض الكابوسي الذي يضرب المنطقة لم يكتب كلمة النهاية بعد.

فقد انتشرت صورٌ على موقع تويتر، أظهرت ضوءاً أزرق اللون في سماء تركيا وسوريا قبل الزلزال الجديد الذي ضرب البلدين، مساء الاثنين.

الضوء الأزرق الذي شوهد قبل الزلزال بقليل في الساحل السوري وشوهد أيضاً في تركيا
الضوء الأزرق الذي شوهد قبل الزلزال بقليل في الساحل السوري وشوهد أيضاً في تركيا

بالإضافة إلى ذلك، شوهد في سماء المكسيك، في نفس الوقت تقريباً، ضوء برق وُصف بـ”الغريب جدًا”، وقال صحفيون هناك إن قوًى خارجية تحاول إلقاء الكوكب في حالة من الفوضى، في إشارة إلى أن ما يحدث حالياً مصطنع.

زلزالان جديدان يضربان تركيا

وضرب زلزالان جديدان ولاية هاتاي التركية بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر، وتأثرت بهما سوريا، وشعرت بهما العديد من دول المنطقة.

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وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مقتل 3 أشخاص جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية هاتاي، ونقل 213 شخصاً إلى المستشفيات.

وقال صويلو: “تتواصل أعمال البحث والإنقاذ في 3 مواقع بولاية هاتاي عقب الزلزالين الجديدين”.

جاء ذلك بعدما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا “آفاد”، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير إلى 41020 قتيلاً.

وأسفر الزلزال عن تدمير نحو 105 آلاف مبنًى أو إلحاق أضرار بها، بالإضافة إلى تشريد عشرات الآلاف في جنوب شرقي تركيا.

وسُجّلت أكثر من ستة آلاف هزّة ارتدادية منذ وقوع الكارثة، بلغت قوّة إحداها 6,6 درجات، بينما راوحت قوة 40 هزة بين 5 و6 درجات، وفقاً لمنظمة الإغاثة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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