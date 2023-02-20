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“ريان جديد” في دمياط بمصر.. الطفل عماد مات بالبطيء في بئر صرف صحي (فيديو)

الطفل عماد محمود حليم "ريان دمياط" سقط في بئر صرف صحي وخرج منه جثة هامدة بعد 8 ساعات

كتب باسل النجار
موت عماد حليم watanserb.com
الطفل عماد حليم الذي غرق في بئر صرف صحفي بمحافظة دمياط
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وطن – شهدت محافظة دمياط في مصر مأساة مروعة في سيناريو أليم أشبه بما حدث للطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر عميقة بينما كان يلعب قبل حوالي عام، وفشلت جهود إنقاذه الكثيفة حيث خرج جثة هامدة، لتتكرر ذات المأساة مع طفل مصري يدعى عماد حليم.

مأساة الطفل عماد حليم “ريان دمياط”

الطفل عماد محمود حليم (6 سنوات) الذي بات يلقب بـ”ريان دمياط”، سقط في بئر للصرف الصحي بينما كان يعبر الطريق، حيث تقع هذه البئر بجوار موقف سيارات الأجرة داخل قرية “كفر الغاب” التابعة لمركز كفر سعد بالمحافظة.

أعمال البحث عن الطفل عماد حليم داخل بئر صرف صحي

ليهرع بعدها أهالي القرية لإنقاذه وأبلغوا السلطات التي حضرت على الفور مع فريق من الحماية المدنية والإسعاف.

وبعد عملية بحث استمرت حوالي 8 ساعات، استخرج الأهالي الطفل عماد حليم “ريان دمياط” من بالوعة الصرف الصحي بمنطقة شارع الموقف والتي يبلغ عرضها ٢ متر وطولها ٣ متر، إلا أنه كان جثة هامدة حيث ظل يصارع الموت لـ8 ساعات.

وبحسب وسائل إعلام مصرية محلية، فقد تجمع الأهالى بالقرية والقري المجاورة لمدة ٨ ساعات في محاولة لإنقاذ الطفل الا انهم فشلوا في استخراجه إلا بعد ٨ ساعات.

تم إخراج جثة الطفل عماد بعد 8 ساعات من غرقه
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واستعانت فرق الإنقاذ بغطاس لانتشال الطفل عماد من بئر الصرف الصحي، كما استعانت بمعدات ثقيلة للمساعدة في حفر البئر، وماكينات سحب المياه، للعمل على سرعة انتشال الطفل من داخل بيارة الصرف الصحي، إلا أن محاولات الإنقاذ الحثيثة لم تنجح في إخراجه حيا وانتشل جثة هامدة.

وكان مدير أمن دمياط بلاغا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بسقوط طفل يدعى عماد محمود حليم، في بالوعة بكفر الغاب.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تداعيات الواقعة، وأصدرت تعليمات بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة والوقوف على أسبابها.

موت عماد حليم
سقط الطفل عماد حليم في بئر صرف صحي بجانب موقف سيارات أجرة

وقبل انتشال جثة الطفل عماد، كانت “عوض” قد أصدرت أوامرها بمتابعة أعمال إنقاذ الطفل وتوفير فرق الدعم اللازمة من أجل انتشاله وإعداد تقرير شامل عن الواقعة وأسبابها وتداعياتها.

مأساة الطفل المغربي ريان تتكرر في مصر

وأعادت واقعة الطفل عماد حليم إلى الأذهان، واقعة مماثلة لسقوط الطفل المغربي ريان قبل عام داخل بئر عميقة في إقليم “شفشاون” بالمغرب بعدما ظل داخله 5 أيام كاملة، قبل أن تنجح قوات الإنقاذ في استخراج جثمانه.

ويشار إلى أن الطفل عماد الذي عثر عليه داخل بئر الصرف الصحي جثة هامدة، كان يعيش بقرية “كفور الغاب” بمحافظة دمياط رفقة والدته والتي عكفت على تربيته عقب انفصالها عن زوجها.

موت عماد حليم
الطفل عماد حليم

واستمرت عمليات البحث عن عماد “ريان دمياط” لعدة ساعات، وكان لأهالى قريته دور واضح في دعم قوات الحماية المدينة أثناء عملية البحث، وبعد مدة اقتربت من 8 ساعات تم العثور على الطفل عماد، لكنه كان قد فارق الحياة.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل جثمان الطفل عماد حليم، لمستشفى كفر سعد المركزي لاستكمال الإجراءات واستخراج تصاريح الدفن.

المصدرفيسبوك - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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