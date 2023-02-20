الإثنين, فبراير 20, 2023
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رونالدو يعرض قصره الفاخر في مانشستر للبيع.. هذا ثمنه ومواصفاته الخيالية (شاهد)

تم الكشف في يناير الفائت بأن رونالدو باع طائرته الخاصة من طراز Gulfstream G-200 لحاجته لأخى أكبر حجما

كتب سالم حنفي
رونالدو يعرض قصره الفاخر في مانشستر للبيع watanserb.com
رونالدو يعرض قصره الفاخر في مانشستر للبيع
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وطن- بعد الإعلان عن بيع طائرته الخاصة لحاجته لاخرى أكبر حجما، كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن قصر لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو في مدينة مانشستر معروض للبيع – بأكثر من 5 مليون جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة إن القصر الذي يمكن اعتبارة لوحة فنية مذهلة، يقع في قرية الديرلي إيدج ويضم سبع غرف نوم وستة حمامات.

موصفات قصر رونالدو في مانشستر

وبحسب الصحيفة فإن القصر يضم أيضا، ملعب تنس خاص به ومسبح وغرفة سينما.

ووصف الوكيل العقاري جاكسون ستوبس، القصر المعروض للبيع مقابل 5500000 جنيه إسترليني، بأنه “تحفة فنية في التصميم الحديث تقع على مساحة 23 فدانًا – سكن رئيسي أنيق للغاية مع جناح ترفيهي رائع ، وحظيرة للضيوف من غرفتي نوم وملعب باديل”.

رونالدو يعرض قصره الفاخر في مانشستر للبيع
رونالدو يعرض قصره الفاخر في مانشستر للبيع

وليس ذلك فحسب ، بل يوجد ثلاث غرف استقبال ومخزن للنبيذ وملحق به غرف نوم خاصة به.

أما المسبح فيقع داخل “جناح الترفيه” الذي يوفر أيضًا صالة ألعاب رياضية وساونا وجاكوزي لستة أشخاص ومرافق دش ومنطقة استرخاء.

رونالدو يعرض قصره الفاخر في مانشستر للبيع
رونالدو يعرض قصره الفاخر في مانشستر للبيع

مرآب كبير

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ويمكن أن يتسع المرآب لأربع سيارات ، في حين أن الممر المترامي الأطراف به مساحة لمزيد من المحركات.

رونالدو يعرض قصره الفاخر في مانشستر للبيع
رونالدو يعرض قصره الفاخر في مانشستر للبيع
رونالدو يعرض قصره الفاخر في مانشستر للبيع
رونالدو يعرض قصره الفاخر في مانشستر للبيع
رونالدو يعرض قصره الفاخر في مانشستر للبيع
رونالدو يعرض قصره الفاخر في مانشستر للبيع

سبب البيع

وبحسب الصحيفة، يأتي هذا البيع بعد أن غادر رونالدو شمال إنجلترا في أواخر العام الماضي ، حيث وقع عقدًا لمدة عامين ونصف مع نادي النصر السعودي ليصبح اللاعب الرياضي الأعلى أجرًا على الإطلاق.

وقالت إن النجم البرتغالي – الذي أصبح وكيلًا مجانيًا عندما فُسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر – سيكسب 173 مليون جنيه إسترليني سنويًا في الشرق الأوسط.

لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو
لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو

رونالدو يعرض طائرته الخاصة للبيع

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بيع طائرته الخاصة، Gulfstream G-200، التي اشتراها عام 2015 بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، واشتهر بالظهور على متنها رفقة صديقته عارضة الأزياء الأرجنتينة جورجينا رودريغيز، وسط تقارير صحفية تؤكد أنه وجد بالفعل مُشترياً لها.

كريستيانو رونالدو يبيع طائرته الخاصة

ومنذ شرائها، استخدم رونالدو “غلف ستريم G200” عشرات المرات، بينما يؤجرها عندما لا يحتاجها، خاصة وأن النجم البرتغالي يسافر في كثير من الأحيان في عطلة حول أوروبا مع شريكته جورجينا رودريغيز وأطفالهم.

طيلة سنوات، استخدم الدون الطائرة للسفر ذهابًا وإيابًا إلى البرتغال بانتظام بفضل سرعتها القصوى البالغة 560 ميلًا في الساعة، لكن سنة 2023، كانت نقطة فارقة في تاريخه.

وعلى الرغم من أن الطائرة تتسع لما بين ثمانية إلى عشرة أشخاص، فإن صاروخ ماديرا يبحث عن طراز أكبر.
وفي السياق، كشفت تقارير صحفية قبل فترة، عن السعر التقديري لطائرة كريستيانو رونالدو الخاصة، واعتبرت أنه سيبيعها بمبلغ يترواح بين 14 و18 مليون يورو.

كريستيانو رونالدو يبيع طائرته الخاصة
كريستيانو رونالدو يبيع طائرته الخاصة

هوية مشتري طائرة كريسيانو رونالدو الخاصة!

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن تمكّن رونالدو من إيجاد مشترٍ لطائرته، ولكنه لم يكشف عن هوية مشتري طائرته، كما لم يكشف عن السعر الذي حصل عليه في الوقت الحالي.

ولعل السبب وراء بحث رونالدو عن طائرة أكبر حجماً واضح؛ حيث إنه عندما اشترى “غلف ستريم G200” كان لديه ابن واحد فقط، كريستيانو جونيور.

المصدرصحيفة "ذا صن" البريطانية، صحيفة “ماركا” الإسبانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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