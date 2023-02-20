دنيا بطمة ترقص بفستان عاري الأكتاف وتكشف ساقيها عمداً.. هل ترد على سخرية “الترك”؟ (فيديو)

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وطن– لم تُعِر الفنانة المغربية دنيا بطمة اهتماماً لسخرية طليقها المنتج البحريني، محمد الترك من وجهها.

“بحب الحياة”

واختارت دنيا بطمة أن تردّ بفيديوهات لها، وهي ترقص على عدة أغانٍ مرتدية فستاناً أخضر لامعاً عاري الكتف من جهة واحدة.

كما استعانت دنيا بطمة للمرة الثانية بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، للردّ على محمد الترك.

ووضعت مقطعاً من أغنيتها “بحب الحياة”، والتي تقول كلماتها: “بحب الحياة، باخدها ببساطة وانا ازعل ليه. بعيش الحياة وايه اللي يستاهل افكر فيه. بطنش واعيش وكلام الناس ده ميشغلنيش. وميهمنيش وهو الكلام هيفيدنا بإيه”.

“ما بيحبش شريك”

وعادت الفنانة المغربية لتضع مرة أخرى كلمات من أغنية “لو كنت“، لهيفاء وهبي وأكرم حسني.

ولكنها غيّرت المقطع إلى: “لو كنت بتفهم في الكلام يبقي هتفهم كلامي. لــو كــنت آلة حادة كنت هبقى حابة احط حد لأي حد مش عاجبني وطز في الأسامي”.

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كما ردّدت بطمة كلمات الأغنية مع أكرم حسني، وهو يقول: “لــو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك. عشان البط بالفريك مابيحبش شريك. لو كنت ورقة بتتمضي أنا كنت هبقى شيك. لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها أنا هبقى ديك. لو كنت جيم مستحيل كنت ابقى ميكس واحط اكس على الولاد وهدخل أي بنت شيك”.

وأخيراً، ظهرت بطمة تستعرض فخذيها اللذين انكشفا بشكل فاضح من فتحة الفستان، ووضعت أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي “دعيت الله”.

“تعوض قلبي”

وكان من الواضح أيضاً أنها رسالة لمحمد الترك، وتقول كلماتها: “تعوض قلبي في ناسٍ يحبّوني. وعلى روحي من الدنيا يوصّوني. ويوم إنتوا تخلّيتوا ما خلّوني. وصار القلب يهواهم ما يهواكم”.

أما أكثر ردٍّ مباشر من دنيا، فكان صورة مكتوب عليها عبارة: “وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء ، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك”.

وعقبت دنيا بطمة: “للتذكير فقط.. كاين الله”.

وكان محمد الترك قد نشر صورة عبر حسابه على “سناب شات“، تُظهر وجهاً مرسوماً على قدم، وشكل الذقن مثلث، تماماً مثل دنيا بطمة.

وكتب طليق دنيا بطمة في تعليقه: “يخرب بيت المصمم.. تكفون بموت من التصاميم صاحب التصميم يتواصل معاي للأهمية”.