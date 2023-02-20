حارس الأميرة ديانا المثلي الجنس سيكشف أعمق أسرارها لهاري وويليام لشعوره بقرب نهايته

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وطن – عبر “بول بوريل Paul Burrell ” الحارس الشخصي السابق للأميرة الراحلة ديانا وكبير مساعديها، عن تخوفه من أن يموت ـ عقب اكتشاف إصابته بسرطان البروستاتا ـ قبل أن يخبر نجلي ديانا الأميرين هاري ووليام بأسرار عن والدتهما كانت قد ائتمنته عليها.

حوار حصري مع حارس الأميرة ديانا الشخصي بول بوريل

وجاء ذلك في حوار حصري مع حارس الأميرة ديانا لصحيفة “ذا ميرور The Mirror“، أكد فيه أن حريص على إطلاع نجلي الأميرة الراحلة بما لديه من أسرار قبل فوات الأوان، وأنه يشعر أن الأميرة ديانا تطلب منه هذا.

ويشار إلى أن “بوريل” وبحسب التقرير، قد تم تشخيص إصابته بمرض سرطان البروستاتا الشهر الماضي، الأمر الذي تسبب له بصدمة وقلق، ودفعه للخروج بهذه التصريحات عن الأسرار التي يحفظها عن ديانا.

وبينما يستعد لجراحة سرطان البروستاتا، تطارد ذكرى اللحظات الخاصة التي شاركها مع الأميرة ديانا “بول بوريل” عندما أسرت له بعضًا من أعمق أسرارها.

والآن يشعر الرجل الذي أشارت إليه ديانا باسم “صخرتها” بالرعب من أنه قد يأخذ تلك الأسرار إلى قبره، ولا تتاح له الفرصة لإخبار ابني الأميرة الراحلة ويليام وهاري بما يعرفه عن والدتهما.

وقال: “أعرف أن بعضها ليس جميلًا ، لكن إذا غادرت هذا المكان وذهبت إلى مكان آخر فلن يعرفوا أبدًا، مضيفا: “أعتقد أنهم يجب أن يعرفوا.”

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وفي مقابلته مع The Mirror في منزله بشيشاير ، قال الخادم الملكي السابق: “لقد ركز مرضي انتباهي على ضرورة إخبار الأولاد بالأشياء قبل فوات الأوان – أخبرهم بما يجب عليهم معرفته حقًا.”

واستطرد: “أعتقد أن ديانا ستقول لي، بول ، يجب أن تجعل هذا أولوية. يجب أن تذهب لترى أطفال أولادي”.

وتابع بول الذي يبلغ من العمر حاليا 64 عامًا، وكان كبير خدم الأميرة ديانا لمدة 10 سنوات حتى وفاتها في عام 1997: “قضيت ساعات طويلة مع ديانا، خلال أسعد أوقاتها وكذلك أحلك أوقاتها.”

وأضاف: “لقد أسرتني وهناك العديد من الأشياء التي لم أتحدث عنها أبدًا، لكن الآن أشعر أن الوقت مناسب للإفصاح عنها.”

يريد إخبار هاري ووليام بأسرار هامة عن والدتهما

ولفت حارس الأميرة ديانا إلى أنه يعتقد أن ما يجب أن يقوله ويفصح عنه، يمكن أن يعيد علاقة ولدي الأميرة الراحلة وليام وهاري معًا.

موضحا: “وهو ما كانت ديانا تريده بشدة. سأقول لهم الحقيقة فقط ، هذا كل شيء. أنا لا أبحث عن أي شيء في المقابل”.

أصبح الأمراء منفصلين بشكل متزايد منذ انتقال هاري إلى الولايات المتحدة مع زوجته ميغان في عام 2020، ويقول “بول” إنه يود أن يحاول ويقوم بواجبه لرؤيتهما متصالحين.

وقال: “أليس من الرائع رؤية الأولاد يصلحون علاقتهم ويعودون إلى حيث ينبغي أن يعودوا. الجمهور سيحب ذلك. وأنا أريد ذلك وأود أن أرى ويليام يضع ذراعه حول شقيقه ، لكنني لا أعتقد أننا سنرى ذلك لأن هناك الكثير من العقبات في الطريق.”

لكن الحارس المقرب من الأميرة ديانا، قال إن أعز أمنياته كانت أن تتاح له الفرصة للجلوس مع ويليام و “سد ثغرات تلك السنوات المفقودة في ذهنه”.

وقال بول: “بينما كان بعيدًا في المدرسة ، يمكنه أن يسألني أي سؤال ، وسأكون قادرًا على الإجابة. أريد فقط أن أقول الحقيقة. قد تكون بعض الحقيقة صعبة ، ولكن إذا لم يكن يعلم ، فلن يتم إبلاغه. أود أن أقول لهم الحقيقة.”

ولفت إلى أن “هناك أشياء حدثت في عالم والدتهم، قد لا يكون لديهما علم بها، وأعتقد أنه قد يحل بعض الألغاز والمشكلات لديهم”.

في الماضي ، وصف بول نفسه بأنه “أفضل صديق” لديانا وادعى أنها قالت إنه “الرجل الوحيد الذي تثق به على الإطلاق”.

قادته الثقة التي وضعتها فيه إلى حماية أسرارها ، لكنه الآن يريد مشاركة ما يعرفه مع أبنائها ، على أمل أن يقربهم من بعضهم البعض.

قال: “إذا جلسنا يومًا ما ، فسأقول لوليام إن هذه أسرار ولا يجب أن تخرج للعلن أبدًا “.

في سيرته الذاتية “سبير” التي خرجت مؤخرا وأثارت الجدل، هاجم هاري بول وانتقده.

وتعليقا على ذلك قال بول: “لقد نبذني ، لكنه لم يفكر في كل تلك السنوات التي أمضيتها مع والدته على انفراد ، لقج ظلمني وأنا حزين لذلك “.

وتابع تقرير “ذا ميرور”: عندما ناقشنا الصدع المرير بين الأخوين ، قال بول: “تنظر إلى هاري وويليام وهما طفلان يبلغان من العمر 11 عامًا و 14 عامًا يسيران خلف نعش والدتهما ، وقد رأت الأمة ذلك ، وشهدت الأمة ذلك ، وشهدنا ذلك. تحطمت القلوب لهذين الصبيان.

وأكمل “كان ينبغي أن يكون هذا المسار هو نفس المسار منذ ذلك الحين. هذا ما كانت تريده ديانا. أن يبقى الصبيان جنبًا إلى جنب لبقية حياتهما. كان من المفترض أن يؤدي موتها إلى لصقهما معًا إلى الأبد ، لكنه لم يحدث”.

حارس الأميرة ديانا مثلي الجنس

وكان لبول ولدان ألكسندر ونيكولاس وزوجته ماريا كوسجروف، قبل أن يخرج ويعلن نفسه كمثلي الجنس ويطلقان. في عام 2017 ، تزوج من جراهام كوبر ، الذي يعيش معه الآن في قرية تاربورلي في شيشاير.

جالسًا بجانب لوحة تظهر الملكة في مكالمة زووم أثناء إغلاق Covid الأول ، ينقر بول على سجلات القصاصات من سنواته الـ 21 التي قضاها في خدمة العائلة المالكة ، أولاً كرجل خادم لصاحبة الجلالة في قصر باكنغهام ثم كخادم شخصي لديانا في Highgrove وقصر Kensington.

توقف بول مؤقتًا عند صور أبنائه وهاري وويليام عندما كان أطفالًا يلعبون في حدائق “هايجروف”، وأخرى تظهر الإسكندر البالغ من العمر سبع سنوات مع الأمير تشارلز في عيد الميلاد، وبكى عند رؤية الصور واستعاد الذكريات.

وقال وهو يبكي: “أحب عيد الميلاد ، وتغليف هدايا عيد الميلاد والعطاء هو جزء مني. هل سأفعل هذا مرة أخرى؟”

وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي أن بول مصاب بسرطان البروستاتا.

وشمل علاجه العلاج التعويضي بالهرمونات وسيخضع لعملية جراحية هذا الشهر قبل العلاج الإشعاعي المعروف باسم المعالجة الكثبية.

وأثناء تطلعه للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لزواجه في أبريل مع زوجه “كووب” ، يعترف بول بأن مرضه ووجع قلبه بسبب وفاة الملكة قد تسبب في “خسائر فادحة له”.

وقال: “موت الملكة أثر فيّ. ذهبت إلى قصر باكنغهام عندما كان عمري 18 عامًا وأصبحت الملكة والدتي البديلة.كانت الملكة القلب النابض لبلدنا.”

واستطرد حارس الأميرة ديانا: “لقد كانت هناك من أجلنا جميعًا طوال حياتها وكان من غير المعقول الاعتقاد بأنها لن تكون هناك. انتهى فصل عندما ماتت وبدأت حقبة جديدة. سيأخذ تشارلز صفحات من كتاب والدته ، لكنها لا يمكن أن تكون هي نفسها أبدًا “.

بينما يستعد للمرحلة التالية من علاج السرطان ، قال بول إنه يريد تحذير الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا لإجراء فحص طبي ، والذي يمكن أن ينقذ حياتهم.

قال: “يجب أن أكون واحدًا من ملايين الرجال الذين لم يسمعوا من قبل عن PSA. والآن ، بعد أن فعلت ذلك ، استمع إلى ما أقوله – فإن أحبائك يريدون منك إجراء فحص دم. أنت مدين لهم بالعيش لفترة أطول والبقاء هناك من أجلهم “.

ولفتت “ذا ميرور” في نهاية التقرير إلى أن بول بوريل لم يتلقى أجرًا مقابل هذه المقابلة.