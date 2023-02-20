الإثنين, فبراير 20, 2023
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رياضة

تشكيلة ريال مدريد وليفربول والتوقيت والمُعلق في دوري أبطال أوروبا

مواجهات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد وليفربول watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد وليفربول
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وطن- ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية، مباراة ريال مدريد وليفربول المثيرة والقوية، الثلاثاء، في ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويستضيف ملعب (الآنفيلد)، مباراة ريال مدريد وليفربول، في منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة ريال مدريد وليفربول

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ولكن بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

معلق مباراة ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وسيعلق على أحداث مباراة ريال مدريد وليفربول، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد
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كما وستنقل المباراة على قناة ( bein sport 1 )، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11013
، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول

وسيلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مباراة منافسات دوري أبطال أوروبا لدور ال16، أمام ليفربول، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة: أنطونيو روديجر، دافيد ألابا، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو (ناتشو).

خط الوسط:  لوكا مودريتش، كامافينغا، داني سيبايوس.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فالفيردي (رودريغو)، فينيسويس جونيور.

كما وسيغيب عن تشكيلة الفريق الملكي الأبيض الألماني توني كروس بسبب الإصابة.

تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد

وسيدخل المدرب الألماني يورغن كلوب، المباراة القوية أمام حامل اللقب ريال مدريد، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع التشكيلة: فان ديك، أرنولد، جو غوميز (جويل ماتيب)، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: هيندرسون، فابيو ( نابي كيتا)، ستيفان بايتيتش (هارفي إليوت).

مركز الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو (دراوين نونيز)، كودي جاكبو.

تدريبات ليفربول
تدريبات ليفربول
المصدروطن + نادي ريال مدريد + نادي ليفربول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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