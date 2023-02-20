تشكيلة ريال مدريد وليفربول والتوقيت والمُعلق في دوري أبطال أوروبا

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وطن- ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية، مباراة ريال مدريد وليفربول المثيرة والقوية، الثلاثاء، في ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويستضيف ملعب (الآنفيلد)، مباراة ريال مدريد وليفربول، في منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة ريال مدريد وليفربول

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

⬛️ استفان كوفاتش سيتولى تحكيم مباراتنا في دوري الأبطال ضد ليفربول.

🆚 @LFC_Arabic #UCL pic.twitter.com/facgFdj5AU — ريال مدريد (@realmadridarab) February 19, 2023

ولكن بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

معلق مباراة ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وسيعلق على أحداث مباراة ريال مدريد وليفربول، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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كما وستنقل المباراة على قناة ( bein sport 1 )، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11013

، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول

وسيلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مباراة منافسات دوري أبطال أوروبا لدور ال16، أمام ليفربول، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة: أنطونيو روديجر، دافيد ألابا، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو (ناتشو).

خط الوسط: لوكا مودريتش، كامافينغا، داني سيبايوس.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فالفيردي (رودريغو)، فينيسويس جونيور.

كما وسيغيب عن تشكيلة الفريق الملكي الأبيض الألماني توني كروس بسبب الإصابة.

تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد

وسيدخل المدرب الألماني يورغن كلوب، المباراة القوية أمام حامل اللقب ريال مدريد، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع التشكيلة: فان ديك، أرنولد، جو غوميز (جويل ماتيب)، أندرو روبرتسون.

ثنائية مذهلة بأقدام @Kuyt وجيرارد ⚽️⚽️ ليلة أوروبية لا تُنسى للريدز أمام إنتر ميلان عام 2008 💪pic.twitter.com/s5ypvelokf — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 19, 2023

خط الوسط: هيندرسون، فابيو ( نابي كيتا)، ستيفان بايتيتش (هارفي إليوت).

مركز الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو (دراوين نونيز)، كودي جاكبو.