الإثنين, فبراير 20, 2023
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بوتين في وضع مريب ويهتز بشكل لا يمكن السيطرة عليه.. فيديو يكشف المستور (شاهد)

خبراء رجحوا عددًا من النظريات عن مرض "بوتين" تراوحت بين السرطان ومرض باركنسون إلى استخدام الستيرويد والذهان أو اضطراب الشخصية

كتب سالم حنفي
فلاديمير بوتين watanserb.com
فلاديمير بوتين
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وطن- منذ بداية غزوه الروسي لأوكرانيا ، واجه فلاديمير بوتين اتهامات بأنه يخفي مرضًا خطيرًا ، يُزعم أنه مرض باركنسون ، بينما تُظهر الصور الملتقطة له حديثا أعراضًا مزعجة أكثر.

أثار فلاديمير بوتين المزيد من الشائعات حول تدهور صحته حيث يبدو أن الصور تظهره وهو يعاني من ارتعاش في اليد والساق في اجتماع عقد مؤخرًا.

حركات مريبة وغير إرادية

وأظهرت اللقطات “بوتين“البالغ من العمر 69 عامًا وهو يستقبل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ويبدو غير مستقر على قدميه بينما يبدو أن إبهامه في حالة تشنج.

من جانبها، قالت صحيفة Visegrad24 ، التي نشرت اللقطات لأول مرة على الإنترنت ، إنه “ربما يكون أوضح مقطع فيديو لشيء خطأ في صحة بوتين”.

بوتين في وضع مريب ويهتز بشكل لا يمكن السيطرة عليه
بوتين في وضع مريب ويهتز بشكل لا يمكن السيطرة عليه

مخاوف صحة بوتين

يأتي ذلك بعد أن أثار بوتين التكهنات بأنه كان يعاني سرًا من مرض باركنسون أو مرض خطير آخر حيث بدا “غير مستقر ومشتت الانتباه” في قداس عيد الفصح.

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ووفقا للإعلام الغربي، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قلقًا بشأن صحته الجسدية والعقلية منذ أن شن غزوه لأوكرانيا في فبراير عام 2022.

واقترح الخبراء عددًا من النظريات تتراوح من السرطان ومرض باركنسون إلى استخدام الستيرويد والذهان أو اضطراب الشخصية.

وأثارت صور بوتين وهو يبدو مهتزا وقلقا أمام كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو الشائعات، حيث شوهد وهو يمضغ شفتيه ويتململ بينما لم يتحدث سوى مرة واحدة فقط مع المصلين قائلاً “حقًا ، لقد ارتفع”.

الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطانية السري ريتشارد ديرلوف يتوقع نتهاء حكم بوتين هذا العام

وكان الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطانية السري ريتشارد ديرلوف، قد أكد أن الزعيم الروسي سيترك الرئاسة في عام 2023 ، بعد أكثر من 20 عامًا في السلطة.

وقال: “أعتقد أنه سيغادر بحلول عام 2023 ، ولكن من المحتمل أن يذهب إلى المصحة ، التي لن يخرج منها كزعيم لروسيا. أنا لا أقول إنه لن يخرج من المصحة ، لكنه لن يأتي مرة أخرى كزعيم لروسيا بعد الآن. هذه طريقة واحدة لدفع الأمور إلى الأمام دون انقلاب ، “، بحسب م ورد على لسانه في بث صوتي نشرته مجلة “نيوز ويك” الامريكية.

المصدرتويتر، مجلة نيوز ويك، صحيفة Visegrad24، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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