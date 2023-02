بوتين في وضع مريب ويهتز بشكل لا يمكن السيطرة عليه.. فيديو يكشف المستور (شاهد)

- Advertisement -

وطن- منذ بداية غزوه الروسي لأوكرانيا ، واجه فلاديمير بوتين اتهامات بأنه يخفي مرضًا خطيرًا ، يُزعم أنه مرض باركنسون ، بينما تُظهر الصور الملتقطة له حديثا أعراضًا مزعجة أكثر.

أثار فلاديمير بوتين المزيد من الشائعات حول تدهور صحته حيث يبدو أن الصور تظهره وهو يعاني من ارتعاش في اليد والساق في اجتماع عقد مؤخرًا.

وأظهرت اللقطات “بوتين“البالغ من العمر 69 عامًا وهو يستقبل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ويبدو غير مستقر على قدميه بينما يبدو أن إبهامه في حالة تشنج.

من جانبها، قالت صحيفة Visegrad24 ، التي نشرت اللقطات لأول مرة على الإنترنت ، إنه “ربما يكون أوضح مقطع فيديو لشيء خطأ في صحة بوتين”.

Putin’s continuing problem to control his legs and arms has been visible again today, when he met Lukashenko. This man is medically sick. Russia’s losing war will most certainly expedite his worsening condition. #Russia #Putin pic.twitter.com/IqX1adtCH8

— (((Tendar))) (@Tendar) February 17, 2023