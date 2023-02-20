بوتين في وضع مريب ويهتز بشكل لا يمكن السيطرة عليه.. فيديو يكشف المستور (شاهد)

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وطن- منذ بداية غزوه الروسي لأوكرانيا ، واجه فلاديمير بوتين اتهامات بأنه يخفي مرضًا خطيرًا ، يُزعم أنه مرض باركنسون ، بينما تُظهر الصور الملتقطة له حديثا أعراضًا مزعجة أكثر.

أثار فلاديمير بوتين المزيد من الشائعات حول تدهور صحته حيث يبدو أن الصور تظهره وهو يعاني من ارتعاش في اليد والساق في اجتماع عقد مؤخرًا.

حركات مريبة وغير إرادية

وأظهرت اللقطات “بوتين“البالغ من العمر 69 عامًا وهو يستقبل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ويبدو غير مستقر على قدميه بينما يبدو أن إبهامه في حالة تشنج.

من جانبها، قالت صحيفة Visegrad24 ، التي نشرت اللقطات لأول مرة على الإنترنت ، إنه “ربما يكون أوضح مقطع فيديو لشيء خطأ في صحة بوتين”.

Putin’s continuing problem to control his legs and arms has been visible again today, when he met Lukashenko. This man is medically sick. Russia’s losing war will most certainly expedite his worsening condition. #Russia #Putin pic.twitter.com/IqX1adtCH8 — (((Tendar))) (@Tendar) February 17, 2023

مخاوف صحة بوتين

يأتي ذلك بعد أن أثار بوتين التكهنات بأنه كان يعاني سرًا من مرض باركنسون أو مرض خطير آخر حيث بدا “غير مستقر ومشتت الانتباه” في قداس عيد الفصح.

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ووفقا للإعلام الغربي، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قلقًا بشأن صحته الجسدية والعقلية منذ أن شن غزوه لأوكرانيا في فبراير عام 2022.

واقترح الخبراء عددًا من النظريات تتراوح من السرطان ومرض باركنسون إلى استخدام الستيرويد والذهان أو اضطراب الشخصية.

وأثارت صور بوتين وهو يبدو مهتزا وقلقا أمام كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو الشائعات، حيث شوهد وهو يمضغ شفتيه ويتململ بينما لم يتحدث سوى مرة واحدة فقط مع المصلين قائلاً “حقًا ، لقد ارتفع”.

الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطانية السري ريتشارد ديرلوف يتوقع نتهاء حكم بوتين هذا العام

وكان الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطانية السري ريتشارد ديرلوف، قد أكد أن الزعيم الروسي سيترك الرئاسة في عام 2023 ، بعد أكثر من 20 عامًا في السلطة.

وقال: “أعتقد أنه سيغادر بحلول عام 2023 ، ولكن من المحتمل أن يذهب إلى المصحة ، التي لن يخرج منها كزعيم لروسيا. أنا لا أقول إنه لن يخرج من المصحة ، لكنه لن يأتي مرة أخرى كزعيم لروسيا بعد الآن. هذه طريقة واحدة لدفع الأمور إلى الأمام دون انقلاب ، “، بحسب م ورد على لسانه في بث صوتي نشرته مجلة “نيوز ويك” الامريكية.