الإثنين, فبراير 20, 2023
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الزين الصباح.. من هي سفيرة الكويت الجديدة لدى أمريكا ومن زوجها؟

الشيخة الزين الصباح وقع ترشيحها سفيرة للكويت في واشنطن من قبل مجلس الوزراء، وهي واحدة من أكثر الشخصيات الكويتية شهرة في الولايات المتحدة الأمريكية

كتب فهمي الورغمي
الزين الصباح watanserb.com
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وطن – وافق مجلس الوزراء الكويتي على ترشيح الشيخة الزين الصباح سفيرة لـ دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خلفاً للشيخ سالم العبد الله الصباح، الذي تولى وزارة الخارجية، في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الزين الصباح سفيرة الكويت في واشنطن

وحسب صحيفة “القبس” الكويتية، وافق مجلس الوزراء، الاثنين، على ترشيح الشيخة الـزين الصباح سفيرة للبلاد لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

الزين الصباح
الشيخة الـزين الصباح سفيرة للبلاد لدى الولايات المتحدة الأمريكية

وسيتم نشر مرسوم التعيين والانتهاء من الإجراءات الرسمية قريباً، إضافة لعديد من المراسيم لقرارات تعيين سفراء.

ويأتي تعيين الـزين الصباح خلفاً للشيخ سالم العبد الله الصباح، الذي تولى وزارة الخارجية، في أكتوبر الماضي.

عينت الزين الصباح سفيرة الكويت في واشنطن خلفاً للشيخ سالم العبد الله الصباح

من هي الشيخة الزين الصباح؟

وُلدت الزين الصباح الناصر السعود الصباح عام 1974، وهي منتجة أفلام وكاتبة صحفية، ووكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب سابقاً.

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حصلت الشيخة الـزين على البكالوريوس في الصحافة من جامعة بوسطن عام 1996، تبعتها بالحصول على الماجستير في الفنون السينمائية من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في عام 2003.

 

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تولت في الفترة من 2002 إلى 2013 منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إيغل فيجن” الإعلامية.

 

كما أصدرت الشيخة الكويتية عدداً من البرامج الحوارية السياسية للتلفزيون الكويتي، كما عملت كاتبة في جريدة “بوسطن الأولى”.

وفي العام 2013، تولت منصب وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب في الكويت، والمسؤولة عن تطوير السياسات الوطنية التي تدعم الابتكار والمشاركة المدنية وريادة الأعمال بين الشباب الكويتي، واستمرت بمنصبها حتى استقالتها عام 2018.

من هو زوج الـزين الصباح؟

تزوجت الشيخَة الـزين الصباح من رجل الأعمال الكويتي فهد بودي “أبو فيصل”، وقد تقلد مناصب في عددٍ من الشركات المالية في الداخل والخارج.

الزين الصباح
الزين الصباح وزوجها رجل الأعمال الكويتي فهد بودي ونجلهما الأكبر فيصل

واستقر فهد في النهاية على منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيت الأوراق المالية.

وتبنى علاقة الشيخَة الزين بزوجها على الحب والمودة حيث شاركها نجاحها في أكثر من غمار، ورزق منها بثلاثة أبناء أكبرهم فيصل.

الزين الصباح
الشيخة الزين الصباح
المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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