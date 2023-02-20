الزين الصباح.. من هي سفيرة الكويت الجديدة لدى أمريكا ومن زوجها؟

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وطن – وافق مجلس الوزراء الكويتي على ترشيح الشيخة الزين الصباح سفيرة لـ دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خلفاً للشيخ سالم العبد الله الصباح، الذي تولى وزارة الخارجية، في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الزين الصباح سفيرة الكويت في واشنطن

وحسب صحيفة “القبس” الكويتية، وافق مجلس الوزراء، الاثنين، على ترشيح الشيخة الـزين الصباح سفيرة للبلاد لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتم نشر مرسوم التعيين والانتهاء من الإجراءات الرسمية قريباً، إضافة لعديد من المراسيم لقرارات تعيين سفراء.

🚨 عــــاجــــل 🚨 الزين الصباح سفيرة لـ #الكويت لدى أميركا • مرسوم تعيينها يصدر قريباً.. وسفراء جدد للبلاد في بعض الدولhttps://t.co/HzmrB0DwJK — القبس (@alqabas) February 20, 2023

ويأتي تعيين الـزين الصباح خلفاً للشيخ سالم العبد الله الصباح، الذي تولى وزارة الخارجية، في أكتوبر الماضي.

من هي الشيخة الزين الصباح؟

وُلدت الزين الصباح الناصر السعود الصباح عام 1974، وهي منتجة أفلام وكاتبة صحفية، ووكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب سابقاً.

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حصلت الشيخة الـزين على البكالوريوس في الصحافة من جامعة بوسطن عام 1996، تبعتها بالحصول على الماجستير في الفنون السينمائية من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في عام 2003.

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تولت في الفترة من 2002 إلى 2013 منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إيغل فيجن” الإعلامية.

كما أصدرت الشيخة الكويتية عدداً من البرامج الحوارية السياسية للتلفزيون الكويتي، كما عملت كاتبة في جريدة “بوسطن الأولى”.

Netflix and Kuwait-based NCIG launch first scriptwriting program in MENA https://t.co/4dDA07P8Fj via @@kuwaittimesnews — Al-Zain Al-Sabah (@alzains) November 1, 2021

وفي العام 2013، تولت منصب وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب في الكويت، والمسؤولة عن تطوير السياسات الوطنية التي تدعم الابتكار والمشاركة المدنية وريادة الأعمال بين الشباب الكويتي، واستمرت بمنصبها حتى استقالتها عام 2018.

من هو زوج الـزين الصباح؟

تزوجت الشيخَة الـزين الصباح من رجل الأعمال الكويتي فهد بودي “أبو فيصل”، وقد تقلد مناصب في عددٍ من الشركات المالية في الداخل والخارج.

واستقر فهد في النهاية على منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيت الأوراق المالية.

وتبنى علاقة الشيخَة الزين بزوجها على الحب والمودة حيث شاركها نجاحها في أكثر من غمار، ورزق منها بثلاثة أبناء أكبرهم فيصل.