الزين الصباح.. من هي سفيرة الكويت الجديدة لدى أمريكا ومن زوجها؟

- Advertisement -

وطن – وافق مجلس الوزراء الكويتي على ترشيح الشيخة الزين الصباح سفيرة لـ دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خلفاً للشيخ سالم العبد الله الصباح، الذي تولى وزارة الخارجية، في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب صحيفة “القبس” الكويتية، وافق مجلس الوزراء، الاثنين، على ترشيح الشيخة الـزين الصباح سفيرة للبلاد لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتم نشر مرسوم التعيين والانتهاء من الإجراءات الرسمية قريباً، إضافة لعديد من المراسيم لقرارات تعيين سفراء.

ويأتي تعيين الـزين الصباح خلفاً للشيخ سالم العبد الله الصباح، الذي تولى وزارة الخارجية، في أكتوبر الماضي.

وُلدت الزين الصباح الناصر السعود الصباح عام 1974، وهي منتجة أفلام وكاتبة صحفية، ووكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب سابقاً.

حصلت الشيخة الـزين على البكالوريوس في الصحافة من جامعة بوسطن عام 1996، تبعتها بالحصول على الماجستير في الفنون السينمائية من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في عام 2003.

View this post on Instagram

تولت في الفترة من 2002 إلى 2013 منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إيغل فيجن” الإعلامية.

كما أصدرت الشيخة الكويتية عدداً من البرامج الحوارية السياسية للتلفزيون الكويتي، كما عملت كاتبة في جريدة “بوسطن الأولى”.

Netflix and Kuwait-based NCIG launch first scriptwriting program in MENA https://t.co/4dDA07P8Fj via @@kuwaittimesnews

— Al-Zain Al-Sabah (@alzains) November 1, 2021