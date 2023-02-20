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الأمير وليام خان كيت ميدلتون وقضى عيد الحب مع عشيقته.. من هي التي سحرته؟!

أمير ويلز شوهد مع روز هانبري وهما يستمتعان بعشاء رومانسي في 14 فبراير

كتب سالم حنفي
الأمير وليام و كيت ميدلتون watanserb.com
الأمير وليام و كيت ميدلتون
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وطن- استمرارا لفضائح العائلة المالكة البريطانية بعد فترة قليلة من نشر الأمير هاري مذكراته “سبير” والتي كشف فيها عن أمور تسبب بحرج بالغ للعائلة، أشارت العديد من الصحف الشعبية في المملكة المتحدة، لفضيحة جديدة مرتبطة بأمير ويلز وولي العهد الامير ويليام، زاعمة أنه قضىى عيد الحب مع عشيقته المفترضة، روز هانبري، االصديقة السابقة لزوجته كيت ميدلتون.

ووفقا لموقع “فانيتاتيس التابع لصحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، يبدو أن العائلة المالكة البريطانية كانت ضحية لعنة فطرية حيث تصدرت عناوين الصحف مرارًا وتكرارًا من خلال الجدل، حيث أنه إذا كانت عائلة الملك كارلوس الثالث قد تمكنت من تفادي الصفحات الأولى منذ نشر “سبير” ، مذكرات الأمير هاري المثيرة للجدل والتي تم الإبلاغ فيها عن العديد من الحقائق غير المعروفة وذات الطبيعة الخاصة لجزء كبير من أعضاء الملكية الإنجليزية، انتشرت فضيحة جديدةهذا الصباح وهذه المرة لا علاقة لها بأولئك الذين أطلق عليهم اسم دوقات ساسكس، لأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

وفقًا للعديد من الصحف الشعبية البريطانية ، بما في ذلك “ديلي ميل” أو “ذا ميرور” أو “ذا صن” ، فإن الأمير ويليام لم يكن مخلصًا لكيت ميدلتون ؛ وليس ذلك فحسب ، بل كان سيقضي أيضًا عيد الحب مع حبيبته المفترضة، حيث تتجرأ وسائل الإعلام على إعطاء أسماء وألقاب والإشارة إلى روز هانبري ، الصديقة السابقة لأميرة ويلز ، باعتبارها الثالثة في الخلاف في مثلث الحب هذا.

الأمير وليام خان كيت ميدلتون
الأمير وليام خان كيت ميدلتون

لقاء وليام مع روز هانبري في حفل خص

وعلى الرغم من الطبيعة المثيرة للجدل للمعلومات ، والتي يمكن أن تعرض للخطر استمرارية المؤسسة وزواج كيت وويليام ، يبدو أن المملكة المتحدة لم تتفاجأ على الإطلاق بهذه الحقيقة ، منذ عام 2019 بالتحديد وهي تتكهن حول هذا الأمر ، خاصة عندما تم نشر بعض الصور لابن كارلوس الثالث في حفل خاص مع هذه المرأة في موقف حنون للغاية، و في ذلك الوقت تمكنت العائلة المالكة من إسكات الفضيحة.

كيت ميدلتون تتخذ قرارها بعد خيانة الأمير ويليام لها
كيت ميدلتون تتخذ قرارها بعد خيانة الأمير ويليام لها

الامير وليام يفكر في الطلاق

بعد أربع سنوات ، وفقًا لبعض الشهود على وسائل الإعلام المذكورة أعلاه ، شوهد أمير وليام مع روز هانبري وهم يستمتعون بعشاء رومانسي في 14 فبراير. هذا ليس كل شيء ، لأن “ديلي ميل” و “ذا ميرور” و “ذا صن” تجرؤوا أيضًا على التأكيد على أن كلاهما واجه لقاءات خفية أثناء الحمل الثالث لكيت ميدلتون وأن شقيق هاري سيفكر في الطلاق.

الامير وليامز يفكر في الطلاق
الامير وليامز يفكر في الطلاق

كيت ميدلتون تعترف بأن وليام لم يقدم لها الورود في عيد الحب

ولفت الموقع إلى انه قبل أسبوعين فقط ، رددت العديد من الصحف الشعبية على صفحاتها الأولى بعض التصريحات الخاصة لأميرة ويلز أثناء تواجدها في محل لبيع الزهور، حيث أكدت قرينة الملكة المستقبلية أنها لا تملك أي أمل في أن يقدم لها زوجها الزهور في عيد الحب ، لأنه لم يفعل ذلك من قبل.

روز هانبري تربطها علاقات قوية بالعائلة المالكة

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وبحسب الموقع، فإن روز هانبري ، عارضة الأزياء السابقة التي تربطها علاقات هائلة بالملكية ، كانت صديقة كيت المقربة لبعض الوقت ، إلا أن علاقتهما انتهت نتيجة نشر اللقطات مع زوجها، لافتا الموقع إلى أن ما هو أكثر من ذلك ، طلبت كيت منها عدم مشاركة المساحة معها مرة أخرى ، لا في حفلات العشاء ولا في حفلات الاستقبال الملكية ، لأن حبيبة ويليام المفترضة كانت تحمل لقب ماركيز دي تشولمونديلي عندما كانت متزوجة من الأرستقراطي ديفيد روكسافيدج.

ولطالما كان ملف تعريف الأرستقراطي السابق محاطًا بالجدل ، حيث أنه إلى جانب الزواج وإعلان حمل زوجته بعد يومين فقط من إعلان زفافها أو صعودها السريع في المجتمع ، قررت المرأة البريطانية الطلاق في ظل ظروف غريبة بطريقة مفاجئة تمامًا.

المصدرموقع فانيتاتيس، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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