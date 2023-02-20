الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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حياتنا

ابنة عمرو دياب غاضبة من العقوبة والتحذير بعد صورتها البذيئة! (شاهد)

جنا ردت بتكثيف نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة جرعة الجرأة أيضاً لتستفز متابعيها من العرب

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب غاضبة من العقوبة والتحذير بعد صورتها البذيئة! (شاهد) watanserb.com
جنا عمرو دياب
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وطن- عبّرت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، عن غضبها من رد فعل تطبيق “انستجرام” على صورتها البذيئة.

مخالف لمعايير المجتمع

وكانت جنا دياب قد شاركت متابعيها عبر “انستجرام“، أجواء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

وكان لافتاً أن قالب الحلوى المخصص لعيد الميلاد، رسم عليه عضو ذكري.

تحذير من انستجرام لابنة عمرو دياب

لكن تطبيق “انستجرام” قام بحذف المنشور كاملاً، لاحتوائه على رسمة العضو الذكري.

وجاء في رسالة “انستجرام” لابنة عمرو دياب: “يخالف المنشور معايير المجتمع، ويتضمن تعرياً ونشاطاً جنسياً”.

وتابعت الرسالة: ” تشجع إرشاداتنا الأشخاص على التعبير عن أنفسهم بطرق تحترم الجميع. إذا كنت تعتقد أننا ارتكبنا خطأ، يمكنك مراجعتنا”.

“ممنوع!”

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وشرح التطبيق لجنا الأمور التي يجب عليها تجنبها: “نحن نحذف كل ما يحتوي على الصور ومقاطع الفيديو وبعض المحتوى الذي تم إنشاؤه رقميًا والذي يُظهر الجماع الجنسي. والأعضاء التناسلية ولقطات مقربة للأرداف عارية تمامًا. يتضمن أيضًا بعض الصور لحلمات الإناث”.

لم يتبين سبب رسم هذه الصورة على قالب الحلوى

وأوضح “انستجرام” الأوقات التي يسمح بها لنشر هذه الأمور: “الصور في سياق الرضاعة الطبيعية، والولادة ولحظات ما بعد الولادة. والمواقف المتعلقة بالصحة (على سبيل المثال، ما بعد استئصال الثدي، والتوعية بسرطان الثدي أو جراحة تأكيد الجنس) أو عمل احتجاجي مسموح. العُري في صور اللوحات والمنحوتات لا بأس”.

عايدت جنا صديقتها بإيموجي رضيع

جنا غاضبة

لكن هذا الإجراء أغضب جنا التي أعادت نشر التحذير والقرار عبر خاصية الستوري.

وكتبت: “هذا مضحك”.

وسبق أن عبّر متابعو جنا عن غضبهم وصدمتهم من وصول جرأتها إلى هذا الحد، بينما كرر آخرون تساؤلاتهم حول رد فعل والدها تجاه تصرفاتها الجريئة.

لكن جنا ردت بتكثيف نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة جرعة الجرأة أيضاً لتستفز متابعيها من العرب.

فظهرت ترقص وتغني في الشارع كلمات بذيئة تقول فيها: “أعرف الآن أنني أبدو عاهرة، إنه عملي أن أقول كيف هو الأمر”.

 

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وتتابع ابنة عمرو دياب الأغنية البذيئة: “لذا سأقول فقط، ما هذا، هل أنا محقة؟ هل أنا أبالغ؟ أريد أن أخرج من عقلي”.

وأثار حجم بطنها في أثناء الرقص، شكوكاً حول حملها، وهو الأمر الذي لم تتبين صحته بعد.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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