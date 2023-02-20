الإثنين, فبراير 20, 2023
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ألقي القبض عليه في الحرم.. جزائري يقتل 2 من مواطني بلاده أثناء مناسك العمرة

شرطة العاصمة المقدسة أعلنت اتخاذ الإجراءات النظامية ضد القاتل

كتب خالد السعدي
جزائري يقتل 2 من مواطني بلاده أثناء مناسك العمرة watanserb.com
جزائري يقتل 2 من مواطني بلاده أثناء مناسك العمرة
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وطن- أقدم شخص جزائري على قتل اثنين من مواطني بلاده خلال زيارتهم للسعودية لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، فيما أعلنت سلطات المملكة القبض على القاتل.

وقالت شرطة العاصمة المقدسة، في بيان لها، إنها ألقت القبض، على زائر من الجنسية الجزائرية، لاعتدائه بالطعن على زائرين من الجنسية نفسها في أحد الفنادق والهرب من مسرح الجريمة، ما أدى إلى وفاتهما.

وأضاف البيان، أنه تم اعتقال المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

معتمر جزائري يقتل اثنين من مواطني بلاده في مكة المكرمة اخبار محلية
معتمر جزائري يقتل اثنين من مواطني بلاده في مكة المكرمة اخبار محلية

يأتي هذا فيما قالت صحيفة النهار الجزائرية، إن جريمة القتل وقعت على خلفية شجار وقع بين المعتمرين الثلاثة بفندق سيريجي بمكة المكرمة.

وأكّدت أنه تم توقيف القاتل، داخل الحرم من طرف مصالح الأمن السعودية، فيما امتنع ديوان الحج والعمرة عن تأكيد أو تفنيد لهذا الخبر لحد الآن، وفق قول الصحيفة.

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وفيما أعلنت وكالة السفر الجزائرية التي تولت تنظيم رحلة العمرة وفاة المعتمرين، إلا أنه لم تعرف أسباب الخلاف والدوافع التي أدت إلى هذه الجريمة في البقاع المقدسة.

زيادة أعداد المعتمرين في السعودية

ويتوافد المعتمرون من كل أنحاء العالم إلى السعودية قاصدين زيارة الكعبة المشرفة لأداء مناسك العمرة.

وسجلت السعودية زيادة ملحوظة في استقبال المعتمرين، حيث وصل عدد الوافدين إلى 4.9 مليون معتمر من كافة أنحاء العالم، في حين بلغ عدد المغادرين 4.3 مليون معتمر، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين في السعودية أكثر من 282 ألف معتمر، وهي إحصاءات صدرت عن وزارة الحج والعمرة قبل أيام.

شجار بين معتمرين جزائريين ينتهي بجريمة قتل في البقاع المقدسة بالسعودية
شجار بين معتمرين جزائريين ينتهي بجريمة قتل في البقاع المقدسة بالسعودية

صعوبات أمام المعتمرين

ورُصدت بعض المشكلات التي واجهت المعتمرين بسبب الأعداد الكبيرة وهي بطء عملية التسكين في الفنادق إضافة إلى تلاعب بعض مندوبي التسكين في أيام الحجز، وعدم اختيار الشركة المؤهلة من بعض المعتمرين والمعتمد من قبل وزارة الأوقاف مما تعرض له من مشاكل في التسكين وتنقلات، بالإضافة إلى مشكلة الحافلات وصعوبة التنقل المعتمرين.

المصدرتويتر، صحيفة النهار الجزائرية، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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