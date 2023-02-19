والدة كريستيانو رونالدو في مدرجات مرسول بارك وتقفز من مكانها فرحا (فيديو)

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وطن- عبرت “ماريا دولوريس” والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن فرحتها العارمة باحتساب هدف فوز النصر على التعاون بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو (VAR)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة.

والدة رونالدو تتابع مباراة لنادي النصر في السعودية

وأظهرت الكاميرات ماريا دولوريس (68 عاما) في المقصورة الرئيسية لاستاد “مرسول بارك” ، وهي تقف منتظرة قرار الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو، وقد أشار إلى احتساب هدف عبد الله مادو في الدقيقة 78 ليحسم النصر الفوز بهدفين مقابل هدف.

وبدت المسنة البرازيلية التي كانت ترتدي طقماً أصفر اللون ـ لون قميص نادي النصر ـ وهي تنفجر بالحماس وترفع يديها عالياً جراء النتيجة.

فرحة والدة كريستيانو رونالدو بـعد احتساب هدف #النصر الثاني 😍💛. pic.twitter.com/l65Ng6YPNz — يعقوب . (@X99i3) February 18, 2023

حظا سعيدا لنادي النصر

وسبق أن نشرت والدة رونالدو صورة لها على حسابها الشخصي في إنستغرام حيث كانت تقيم في برج المملكة الفاخر الذي يتوسط العاصمة السعودية، وعلقت على الصورة قائلة: “حظا سعيدا لنادي النصر”.

وشهدت المباراة إلغاء هدف لصالح الضيوف أحرزه المهاجم الكاميروني لياندرو تاوامبا، قبل هدف الفوز للنصر بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو.

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وأعاد رونالدو فريقه النصر إلى الصدارة بمساهمته في فوزه الصعب على ضيفه التعاون 2-1، الجمعة، في الجولة الـ17 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتصدر النصر ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الاتحاد والشباب الذي خاض مباراة أكثر من النصر والاتحاد، ولكل منهم 40 نقطة.

والدة رونالدو وصلت السبت إلى الرياض

وكانت “ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو” والدة كريستيانو رونالدو قد وصلت، يوم أمس السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض.

وشاركت صورة مع حفيدها كريستيانو رونالدو جونيور ظهر فيها بالزي السعودي عبر انستقرام، كما حرصت على التواجد في ملعب مرسول بارك لمتابعة مباراة النصر والتعاون.

كذلك، شاركت والدة النجم البرتغالي صورة مع شريكها “أندرادي” لدعم رونالدو وهما يرتديان وشاح نادي النصر، وكتبت عليها بما معناه “نحن هنا”.