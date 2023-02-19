الأحد, فبراير 19, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناوالدة كريستيانو رونالدو في مدرجات مرسول بارك وتقفز من مكانها فرحا (فيديو)
حياتنا

والدة كريستيانو رونالدو في مدرجات مرسول بارك وتقفز من مكانها فرحا (فيديو)

ماريا دولوريس والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم لصفوف نادي النصر السعودي حديثا انفجرت حماساً لفوز فريق النصر على التعاون

كتب خالد الأحمد
والدة كريستيانو رونالدو watanserb.com
والدة كريستيانو رونالدو
- Advertisement -

وطن- عبرت “ماريا دولوريس” والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن فرحتها العارمة باحتساب هدف فوز النصر على التعاون بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو (VAR)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة.

والدة رونالدو تتابع مباراة لنادي النصر في السعودية

وأظهرت الكاميرات ماريا دولوريس (68 عاما) في المقصورة الرئيسية لاستاد “مرسول بارك” ، وهي تقف منتظرة قرار الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو، وقد أشار إلى احتساب هدف عبد الله مادو في الدقيقة 78 ليحسم النصر الفوز بهدفين مقابل هدف.

وبدت المسنة البرازيلية التي كانت ترتدي طقماً أصفر اللون ـ لون قميص نادي النصر ـ وهي تنفجر بالحماس وترفع يديها عالياً جراء النتيجة.

ردة فعل والدة كريستيانو رونالدو بعد هدف النصر
ردة فعل والدة كريستيانو رونالدو بعد هدف النصر

حظا سعيدا لنادي النصر

وسبق أن نشرت والدة رونالدو صورة لها على حسابها الشخصي في إنستغرام حيث كانت تقيم في برج المملكة الفاخر الذي يتوسط العاصمة السعودية، وعلقت على الصورة قائلة: “حظا سعيدا لنادي النصر”.

وشهدت المباراة إلغاء هدف لصالح الضيوف أحرزه المهاجم الكاميروني لياندرو تاوامبا، قبل هدف الفوز للنصر بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو.

- Advertisement -

وأعاد رونالدو فريقه النصر إلى الصدارة بمساهمته في فوزه الصعب على ضيفه التعاون 2-1، الجمعة، في الجولة الـ17 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتصدر النصر ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الاتحاد والشباب الذي خاض مباراة أكثر من النصر والاتحاد، ولكل منهم 40 نقطة.

والدة رونالدو وصلت السبت إلى الرياض

وكانت “ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو” والدة كريستيانو رونالدو قد وصلت، يوم أمس السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض.

وشاركت صورة مع حفيدها كريستيانو رونالدو جونيور ظهر فيها بالزي السعودي عبر انستقرام، كما حرصت على التواجد في ملعب مرسول بارك لمتابعة مباراة النصر والتعاون.

كذلك، شاركت والدة النجم البرتغالي صورة مع شريكها “أندرادي” لدعم رونالدو وهما يرتديان وشاح نادي النصر، وكتبت عليها بما معناه “نحن هنا”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
حياتنا

مُغطاة بالياقوت الأزرق.. ساعة رونالدو الجديدة تخطف الأضواء وسعرها خيالي (شاهد)

حياتنا

ابن كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في شوارع الرياض (شاهد)

الهدهد

ارتدت قميص نادي النصر.. طفلة بريطانية توجه رسالة مؤثرة وطلبا عاجلا لرونالدو “شاهد”

حياتنا

صحيفة “ماركا” الإسبانية تكشف عن “نزوة” جديدة لـ رونالدو كلفته 130 ألف يورو (شاهد)

حياتنا

هل تزوج رونالدو وجورجينا؟.. صورة لم ينتبه لها أحد أثارت الشكوك (شاهد)

حياتنا

جورجينا تكشف تفاصيل حميمية عن حياتها مع كريستيانو رونالدو في السعوديةّ!

حياتنا

قضية الاغتصاب تمنح رونالدو آلاف الدولارات بعد مزاعم جنسية زائفة

حياتنا

“هابي فلانتين يا معشوقتي”.. هكذا احتفل رونالدو بعيد الحب مع جورجينا (شاهد)

رياضة

كريستيانو رونالدو يحصد أولى جوائزه مع النصر السعودي (صور)

حياتنا

شبيهة “جورجينا” السعودية ريما العنزي ترقص لأنها “وجه الخير” على “رونالدو”! (فيديو)

الهدهد

تصرف غريب من رونالدو بعد تسجيله الهدف الثالث في مرمى الوحدة السعودي (شاهد)

رياضة

“سوبر هاتريك” بتوقيع الدون كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عائلة أول متحول جنسي بإدارة بايدن تكشف تفاصيل صادمة حول مزاعم تعنيفه

تحذير من مزيج خطير لعصير الجريب فروت يمكن أن يفاقم أمراض القلب

أنيس منصور:قوات إسرائيلية إماراتية تحتل جزيرة “عبدالكوري” بسقطرى وتطرد سكانها (فيديو)

شق قلبي طفليه.. مطالبات بوقف إعدام قاتل تكساس الذي اقتلع عينيه وأكل إحداهما

لماذا يجب رمي زجاجة تحت السرير في غرفة الفندق قبل دخولها!؟

مشهد غريب لرجال يسجدون عند أقدام النساء في أمريكا.. والسبب أغرب!

مجزرة السخنة.. ميليشيا فاطميون تقتل 75 مدنيا كالخراف جماعيا في بادية حمص (شاهد)

تكرهان بعضهما .. ثروة ميغان ماركل والملكة كاميلا لا تُصدّق!

بشار الأسد في سلطنة عمان خلال ساعات ويطير بعدها للإمارات.. تفاصيل

تحذيرات من مخطط جزائري لغزو تونس للإبقاء على قيس سعيد.. ما القصة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC