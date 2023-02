هل قتل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في الضربات الإسرائيلية على دمشق؟

- Advertisement -

وطن – تردّدت أنباء عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في الغارات الإسرائيلية العنيفة التي ضربت العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد.

ونُسب إلى مصادر سورية القول إن إسماعيل قاآني الذي كان في زيارة إلى دير الزور قبل يومين، قتل في الضربة الإسرائيلية الأخيرة.

إلا أن رواية مناقضة صدرت عن جيسون برودسكي الخبير في الشؤون الإيرانية ومدير السياسات في منظمة “متحدون ضد إيران النووية”، الذي نفى مقتل قاآني.

وفيما أكّد أن قاآني كان موجودا بالفعل في سوريا لحضور اجتماع، إلا أنه نفى في الوقت نفسه ما تردد عن مقتله.

وقال الباحث في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إن قاآني عاد من سوريا إلى إيران قبل شن الغارات الإسرائيلية على دمشق.

ونشر برودسكي، صورة لقائد فيلق القدس، وقال إنها من اجتماع حضره قاآني، أمس السبت، مع المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران.

Regarding the rumors about IRGC-QF Commander Esmail Ghaani being present tonight in #Syria at that meeting that was attacked, would note he was back in #Iran at least earlier on Saturday. Below is a picture of him participating in a meeting on Saturday with the supreme leader. https://t.co/0VH90OoK5O pic.twitter.com/lC20Lm0hLO

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) February 19, 2023