الأحد, فبراير 19, 2023
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هل عُمان معرضة لزلزال كبير؟.. خبير يطمئن العمانيين بشأن الهزة الأرضية في الدقم

محمد بن هلال الكندي الخبير الجيولوجي العماني علق على الهزة الأرضية بالدقم وأوضح ما يمكن أن يترتب عليها

كتب باسل النجار
عُمان معرضة لزلزال كبير watanserb.com
عُمان معرضة لزلزال كبير
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وطن- طمأن محمد بن هلال الكندي، الخبير الجيولوجي العماني بمركز استشارات علوم الأرض، العمانيين في السلطنة بشأن الهزة الأرضية التي ضربت منطقة الدقم، الأحد.

خبير جيولوجي: غير متوقع تعرض الدقم لهزات أرضية كبيرة

وكان مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، قد أعلن اليوم، السبت 19 فبراير 2023، عن وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر بعمق 16.3 كيلومترًا في منطقة “الدقم” على ساحل برج العرب بسلطنة عُمان.

وقال الخبير الجيولوجي العماني في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدته (وطن) مطمئناً مواطنيه، إنه في العموم “لا يتوقع تعرض الدقم لهزات كبيرة ولله الحمد”.

وتابع “الكندي” موضحاً: “ولم يعهد ذلك تاريخيا أو أثريا أو جيولوجيا، ولا توجد شواهد له”.

كما لفت الخبير الجيولوجي إلى أن هذه الهزة الخفيفة بالدقم، قد تكون مرتبطة بحركة صدوع جانبية صغيرة تُعد امتداداً لصدع حوشي-نفون، الممتد شمالاً.

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محمد بن هلال الكندي الخبير الجيولوجي العماني
محمد بن هلال الكندي الخبير الجيولوجي العماني

وأضاف: “وقد ترتبط حركته الخفيفة هذه بالحركة الجانبية لصدع المحيط الهندي”.

خبير جيولوجي: غير متوقع تعرض الدقم لهزات أرضية كبيرة
خبير جيولوجي: غير متوقع تعرض الدقم لهزات أرضية كبيرة

هزة أرضية تضرب الدقم في سلطنة عمان

جدير بالذكر، أنه وبحسب بيان لوكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن الهزة الأرضية بالدقم لم تُسفر عن أي آثار أو خسائر مادية أو بشرية.

كما أوضحت شرطة عمان السلطانية عبر حسابها الرسمي بتويتر، أنها تابعت الاتصالات الواردة عبر مركز عملياتها من بعض المواطنين عن شعورهم بهزة أرضية خفيفة في الدقم.

وأكدت الشرطة، أنها لم تتلقَّ أي بلاغات عن وجود إصابات أو أضرار إثر ذلك.

ومن جانبها، أصدرت هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة العربية السعودية، الأحد، بياناً بشأن رصدها لزلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر في سلطنة عُمان.

وقالت الهيئة في البيان الذي نشره طارق أبا الخليل، المتحدث الرسمي للهيئة على حسابه بتويتر، إنها “رصدت من خلال الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة أرضية جنوب شرق المملكة؛ في تمام الساعة الـ7:55 من صباح اليوم، بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر وبعمق 16 كم”، نقلاً عن سبوتنيك.

وأضاف، أن “هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بحوالي 240 كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان“.

وأوضح، أنه “بناءً على نتائج خريطة الشدة الزلزالية فإن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة”.

ولفتت هيئة المساحة الجيولوجية بالسعودية، إلى أنها تتابع وتراقب رصد الهزات الأرضية، والعمل على تحليلها، وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية جميع مناطق المملكة.

واستنكر بعض العمانيين ما وصفوه بالتهويل الإعلامي الكبير والمبالغ فيه بشأن الهزة الأرضية الخفيفة التي وقعت بمنطقة الدقم، موضحين أن ذلك يؤثر على جذب الاستثمارات للسلطنة، مشدّدينَ على أن أخذ الأمور وتناولها بتوازن هو أمر ضروري ومطلوب.

مدير مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس يعلق

ومن جانبه، قال الدكتور عيسى الحسين مدير مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، في تصريحات لوكالة الأنباء العُمانية، إن الهزّات ذات التصنيف الخفيف عادة لا تتبعها هزات ارتدادية.

وأوضح الدكتور “الحسين”، أن مركز الهزة يبعد عن محافظة مسقط 451 كم وعن مدينة صلالة 470 كم.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء العمانية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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