هل عُمان معرضة لزلزال كبير؟.. خبير يطمئن العمانيين بشأن الهزة الأرضية في الدقم

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وطن- طمأن محمد بن هلال الكندي، الخبير الجيولوجي العماني بمركز استشارات علوم الأرض، العمانيين في السلطنة بشأن الهزة الأرضية التي ضربت منطقة الدقم، الأحد.

خبير جيولوجي: غير متوقع تعرض الدقم لهزات أرضية كبيرة

وكان مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، قد أعلن اليوم، السبت 19 فبراير 2023، عن وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر بعمق 16.3 كيلومترًا في منطقة “الدقم” على ساحل برج العرب بسلطنة عُمان.

وقال الخبير الجيولوجي العماني في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدته (وطن) مطمئناً مواطنيه، إنه في العموم “لا يتوقع تعرض الدقم لهزات كبيرة ولله الحمد”.

وتابع “الكندي” موضحاً: “ولم يعهد ذلك تاريخيا أو أثريا أو جيولوجيا، ولا توجد شواهد له”.

كما لفت الخبير الجيولوجي إلى أن هذه الهزة الخفيفة بالدقم، قد تكون مرتبطة بحركة صدوع جانبية صغيرة تُعد امتداداً لصدع حوشي-نفون، الممتد شمالاً.

في العموم لا يتوقع تعرض الدقم لهزات كبيرة ولله الحمد. ولم يعهد ذلك تاريخيا أو أثريا أو جيولوجيا، ولا توجد شواهد له، ولعل هذه الهزة الخفيفة مرتبطة بحركة صدوع جانبية صغيرة تُعد امتدادا لصدع حوشي-نفون، الممتد شمالا. وقد ترتبط حركته الخفيفة هذه بالحركة الجانبية لصدع المحيط الهندي. https://t.co/Kwjm2tPQDc pic.twitter.com/tgZzo9UwDY — محمد بن هلال الكندي (@MohDtheGeologis) February 19, 2023

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وأضاف: “وقد ترتبط حركته الخفيفة هذه بالحركة الجانبية لصدع المحيط الهندي”.

هزة أرضية تضرب الدقم في سلطنة عمان

جدير بالذكر، أنه وبحسب بيان لوكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن الهزة الأرضية بالدقم لم تُسفر عن أي آثار أو خسائر مادية أو بشرية.

كما أوضحت شرطة عمان السلطانية عبر حسابها الرسمي بتويتر، أنها تابعت الاتصالات الواردة عبر مركز عملياتها من بعض المواطنين عن شعورهم بهزة أرضية خفيفة في الدقم.

أعلن مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس عن زلزال بقوة 4.1 في الدقم ، الساعة 7:55 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وتابعت شرطة عمان السلطانية الاتصالات الواردة عبر مركز عمليات الشرطة من بعض المواطنين عن شعورهم بهزة أرضية خفيفة ولم تتلقى أية بلاغات عن وجود إصابات أو أضرار إثر ذلك. pic.twitter.com/lRyxY9gGop — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 19, 2023

وأكدت الشرطة، أنها لم تتلقَّ أي بلاغات عن وجود إصابات أو أضرار إثر ذلك.

ومن جانبها، أصدرت هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة العربية السعودية، الأحد، بياناً بشأن رصدها لزلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر في سلطنة عُمان.

وقالت الهيئة في البيان الذي نشره طارق أبا الخليل، المتحدث الرسمي للهيئة على حسابه بتويتر، إنها “رصدت من خلال الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة أرضية جنوب شرق المملكة؛ في تمام الساعة الـ7:55 من صباح اليوم، بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر وبعمق 16 كم”، نقلاً عن سبوتنيك.

وأضاف، أن “هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بحوالي 240 كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان“.

وأوضح، أنه “بناءً على نتائج خريطة الشدة الزلزالية فإن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة”.

ولفتت هيئة المساحة الجيولوجية بالسعودية، إلى أنها تتابع وتراقب رصد الهزات الأرضية، والعمل على تحليلها، وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية جميع مناطق المملكة.

واستنكر بعض العمانيين ما وصفوه بالتهويل الإعلامي الكبير والمبالغ فيه بشأن الهزة الأرضية الخفيفة التي وقعت بمنطقة الدقم، موضحين أن ذلك يؤثر على جذب الاستثمارات للسلطنة، مشدّدينَ على أن أخذ الأمور وتناولها بتوازن هو أمر ضروري ومطلوب.

مدير مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس يعلق

ومن جانبه، قال الدكتور عيسى الحسين مدير مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، في تصريحات لوكالة الأنباء العُمانية، إن الهزّات ذات التصنيف الخفيف عادة لا تتبعها هزات ارتدادية.

وأوضح الدكتور “الحسين”، أن مركز الهزة يبعد عن محافظة مسقط 451 كم وعن مدينة صلالة 470 كم.