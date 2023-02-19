هل تساءلت يوماً عن سبب وجود مربعات ملونة أسفل معجون الأسنان؟ إليك الإجابة!

- Advertisement -

وطن– نشرت مجلة “reader’s digest” تقريراً، تحدثت فيه عن العلامات الملونة التي توجد عادة أسفل أنبوب معجون الأسنان والتي حيرّت كثيراً من الأشخاص.

ماذا يقول الناس عنها؟

هناك كثير من المعلومات الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي عن هذه المربعات الملونة.

في الواقع، يوجد حولها كثير من الأقاويل، فبعضهم يقول إن هذه المربعات الملونة تشير إلى أنواع المكونات في كل أنبوب من معجون الأسنان. وهو نفس الشيء ينطبق على كثير من البضائع.

الألوان على معجون الأسنان

عند شراء معجون الأسنان، ستلاحظ في الجزء السفلي شريطاً ملوّناً، قد يدل على مجموعة من المعاني، وغالباً ما توجد هناك مجموعة مختلفة من الألوان وهي الأخضر، الأزرق، الأحمر، الأسود.

يقال إن العلامات الخضراء تعني استخدام المكونات الطبيعية فقط، بينما يعني اللون الأزرق مزيجًا من المكونات الطبيعية والطبية.

يقال أيضًا إن العلامات الحمراء تعني مزيجًا من المكونات الطبيعية والمكونات الكيميائية، بينما يعني اللون الأسود استخدام المكونات الكيميائية فقط.

- Advertisement -

لكن كل هذه المعلومات ليست صحيحة على الإطلاق.

الإجابة الصحيحة

في الواقع، هذه المربعات الملونة ليست لها صلة بالمكون الطبيعي لمعجون الأسنان.

التفسير الحقيقي والفعلي تكشفه شركة “كولغيت” (Colgate)، التي قالت: “من الجيد معرفة الحقيقة، وهي أن المربعات الملونة الموجودة في نهاية عبوة معجون الأسنان ليس لها دور أكثر من أنها تساعد في تصنيع أنابيب معجون الأسنان، عن طريق إخبار أجهزة استشعار الضوء بمكان نهاية الأنبوب، بحيث يمكن قصها وإغلاقها بشكل صحيح”.