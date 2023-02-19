الأحد, فبراير 19, 2023
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هل تساءلت يوماً عن سبب وجود مربعات ملونة أسفل معجون الأسنان؟ إليك الإجابة!

المربعات الملونة الموجودة في نهاية عبوة معجون الأسنان ليس لها دور أكثر من أنها تساعد في تصنيع أنابيب معجون الأسنان

كتب ايمان الباجي
هل تساءلت يوماً عن سبب وجود مربعات ملونة أسفل معجون الأسنان؟ إليك الإجابة watanserb.com
معجون الأسنان
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وطن– نشرت مجلة “reader’s digest” تقريراً، تحدثت فيه عن العلامات الملونة التي توجد عادة أسفل أنبوب معجون الأسنان والتي حيرّت كثيراً من الأشخاص.

ماذا يقول الناس عنها؟

هناك كثير من المعلومات الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي عن هذه المربعات الملونة.

في الواقع، يوجد حولها كثير من الأقاويل، فبعضهم يقول إن هذه المربعات الملونة تشير إلى أنواع المكونات في كل أنبوب من معجون الأسنان. وهو نفس الشيء ينطبق على كثير من البضائع.

معجون الأسنان

الألوان على معجون الأسنان

عند شراء معجون الأسنان، ستلاحظ في الجزء السفلي شريطاً ملوّناً، قد يدل على مجموعة من المعاني، وغالباً ما توجد هناك مجموعة مختلفة من الألوان وهي الأخضر، الأزرق، الأحمر، الأسود.

يقال إن العلامات الخضراء تعني استخدام المكونات الطبيعية فقط، بينما يعني اللون الأزرق مزيجًا من المكونات الطبيعية والطبية.

يقال أيضًا إن العلامات الحمراء تعني مزيجًا من المكونات الطبيعية والمكونات الكيميائية، بينما يعني اللون الأسود استخدام المكونات الكيميائية فقط.

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لكن كل هذه المعلومات ليست صحيحة على الإطلاق.

الإجابة الصحيحة

في الواقع، هذه المربعات الملونة ليست لها صلة بالمكون الطبيعي لمعجون الأسنان.

Is There Any Meaning Behind The Toothpaste Color Codes

التفسير الحقيقي والفعلي تكشفه شركة “كولغيت” (Colgate)، التي قالت: “من الجيد معرفة الحقيقة، وهي أن المربعات الملونة الموجودة في نهاية عبوة معجون الأسنان ليس لها دور أكثر من أنها تساعد في تصنيع أنابيب معجون الأسنان، عن طريق إخبار أجهزة استشعار الضوء بمكان نهاية الأنبوب، بحيث يمكن قصها وإغلاقها بشكل صحيح”.

المصدرمجلة "reader's digest"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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