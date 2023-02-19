الأحد, فبراير 19, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدهذا ما يحصل للإنسان قبل الموت.. شهادات مروعة عن "اللحظات الأخيرة"
الهدهد

هذا ما يحصل للإنسان قبل الموت.. شهادات مروعة عن “اللحظات الأخيرة”

دراسات علمية كثيرة حول العالم تطرقت منذ قرون إلى لحظة الموت في محاولة لفهمها وسبر أغوارها

كتب فهمي الورغمي
هذا ما يحصل للإنسان قبل الموت watanserb.com
هذا ما يحصل للإنسان قبل الموت
- Advertisement -

وطن- نقل موقع “ياهو” الأمريكي شهادات مختلفة في التوقيت والمكان لأشخاص خالطوا عددا من المرضى في اللحظات الأخيرة التي سبقت وفاتهم. شهادات قد يروي بعضها تعطش الإنسان منذ الأزل لفهم لحظة الموت.

ماذا يحصل عندما يموت الإنسان؟

يتحدث الموقع عن تجربة ترافيس أوفربيك، من مؤسسة “سيزونز هوسبيس” الذي تعامل مع العديد من المرضى قبل الوفاة، وقال إن المرضى ينظرون إلى فكرة الموت وفق معتقداتهم الدينية.

ويروي أوفربيك، الذي تعامل مع العديد من المرضى من خلفيات اجتماعية ودينية مختلفة، أن العديد من مرضاه لازمهم “هذا الشعور بالسلام والهدوء وهو أمر جميل حقا.. لهذا السبب أفعل ما أفعله. الأمر كله يتعلق بجلب هذا السلام والراحة لمرضانا في نهاية الحياة”.

ويتذكر قصة امرأة يهودية، كانت على مشارف الموت، طلبت منه قبل رحيلها أن يصلي من أجل أن تموت بسلام. ويتذكر أن قالت له: “أعلم أنك مسيحي وأنا يهودية، لكن هل تمانع في الدعاء من أجلي؟”.

صلى الاثنان معا وفي اليوم التالي، علم من صديقتها أنها دخلت في غيبوبة، وطلبت منه أن يصلي لها ثانية، فذهب إلى سريرها، وحينها تكلمت فجأة، وقالت: “أنا ذاهبة في رحلة إلى مكان لم أزره من قبل، الجميع فيه يتألقون، والجميع يبتسمون لي”.

وبالفعل توفيت المريضة بعد حوالي 45 دقيقة.

- Advertisement -

يقول الرجل: “لا يهمني أي نظام عقائدي تعتنقه. في النهاية، هذا حقيقي. كانت تلك تجربتها”.

ويتذكر مريضا آخر، كان الرئيس التنفيذي لشركة كبيرة جدا ومعروفة، أبلغه أنه امتلك المال، وألحق أطفاله بأفضل المدارس، وسافر حول العالم، لكن تركيزه كان منصبا على المال فقط فخسر زواجه وحتى أطفاله.

واستطاع مزود الرعاية تنظيم مقابلة مع حفيده الذي لم يره قط، والتقاه، ثم غادر الحياة.

ماذا يحدث لجسم الإنسان قبل ساعات من الموت؟
ماذا يحدث لجسم الإنسان قبل ساعات من الموت؟

الامتنان والقبول

وينقل التقرير تجربة كارولين غارتنر، الأخصائية الاجتماعية في نيويورك، التي لاحظت أن الإنسان في هذه المرحلة تزداد لديه فكرة الامتنان والقبول.

وتتذكر مريضة كانت تعشق موسيقى بوب مارلي، وفي أحد الأيام، كانت تعاني من الألم الشديد، لكنها كانت مبتسمة وطلبت الاستماع مرة أخرى لهذه الموسيقى.

وتقول “غارتنر” إن الناس في نهاية العمر يحبون التفكير في قصة حياتهم، ويشاركون قصص الفرح والألم في جلسة واحدة، ويبدو المرضى على استعداد لقبول ما سيحدث بعد ذلك.

وتعتقد أن الأسر هي التي غالبا ما تحتاج إلى المساعدة في التعامل مع الأمر وليس المريض.

رؤية الأحبة المتوفين

أما كالا ووكر، مسؤولة رعاية المرضى في VITAS Healthcare فلاحظت أن العديد من المرضى يقولون إنهم يرون أحباءهم الذين رحلوا بالفعل، ويحدث هذا في الأيام الأخيرة من حياتهم.

وتقول ووكر إن مزودي الخدمة يجب أن يتواجدوا مع المريض في هذا الوقت، وأن يتفقوا مع المريض على ما يراه، ويسمحوا لهذه اللحظة بالحدوث.

تقول ووكر إن فكرة “الرعاية في مرحلة الموت لا تتعلق فقط بالموت. يتعلق الأمر بالتعرف على ما هو مهم حقا في الحياة والحفاظ على تلك الذكريات حية”.

كيف يعرف الإنسان أنه يموت!

صحيفة “الاندبندت” البريطانية نشرت في وقت سابق نتائج دراسة تحدثت عن أنماط حول وقت الوفاة مماثلة لتلك التي تحدث في أثناء الحلم واسترجاع الذاكرة.

وكشفت تلك النتائج النتائج أنه بينما يكون الشخص في حالة احتضار تكون هناك زيادة في موجات الدماغ المعروفة باسم تذبذبات “جاما”، التي تحدث عادةً في أثناء الحلم واسترجاع الذاكرة، بالإضافة إلى تذبذبات دلتا وثيتا وألفا وبيتا.

موجات الدماغ هي نشاط كهربائي إيقاعي في أدمغة البشر الذين يعيشون بشكل طبيعي، وترتبط أنواع مختلفة من هذه الموجات بحالات مختلفة.

وأكد الباحثون أن تذبذبات جاما مرتبطة بوظائف معرفية عالية مثل التركيز، والحلم، والتأمل، واسترجاع الذاكرة والإدراك الواعي، مثل تلك المرتبطة بتذكر الأحداث.

المصدرموقع "ياهو" الأمريكي، صحيفة "الاندبندت" البريطانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

نهاية لم تخطر ببالها يوما.. أمريكية ابتلعتها عاصفة القرن ووثقت لحظاتها الأخيرة

حياتنا

حفل ملكة جمال سريلانكا يتحول إلى عراك عنيف بين الأثرياء (شاهد)

الهدهد

إبراهيم رئيسي يعود من نيويورك محمّلاً بالهدايا الأمريكية (فيديو)

الهدهد

“في تحول مفاجىء” بيدرو سانشير يدعم الموقف الصحراوي على حساب المغرب..لماذا؟

حياتنا

ما هي المدن التي يعيش فيها أصحاب الملايين! .. منها مدينتان خليجيتان

الهدهد

طعن سلمان رشدي صاحب رواية “آيات شيطانية”.. هل تمنح إيران الفاعل الجائزة؟! (شاهد)

حياتنا

العثور على فتاة مفقودة منذ عامين بصحة جيدة في مكان لا يتوقعه أحد!

حياتنا

سرّ مكعب الذهب الذي ظهر في حديقة سنترال بارك في نيويورك! (صور)

الهدهد

مريم أشرف غني ابنة الرئيس الأفغاني الهارب إلى الإمارات تعيش حياة متحررة بنيويورك (شاهد)

الهدهد

حاكم نيويورك متهم بـ”التحرش جنسياً” بالعديد من النساء وهذا ما فعله مع 11 امرأة

رياضة

رونالدو يفتتح أحد سلسلة فنادقه الشهيرة “بيستانا CR7” خارج أوروبا (صور)

الهدهد

10 آلاف دولار مكافأة لمن يتعرف عليه.. حرق طالبة مسلمة بـ”الأسيد” في نيويورك

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عائلة أول متحول جنسي بإدارة بايدن تكشف تفاصيل صادمة حول مزاعم تعنيفه

تحذير من مزيج خطير لعصير الجريب فروت يمكن أن يفاقم أمراض القلب

أنيس منصور:قوات إسرائيلية إماراتية تحتل جزيرة “عبدالكوري” بسقطرى وتطرد سكانها (فيديو)

شق قلبي طفليه.. مطالبات بوقف إعدام قاتل تكساس الذي اقتلع عينيه وأكل إحداهما

لماذا يجب رمي زجاجة تحت السرير في غرفة الفندق قبل دخولها!؟

مشهد غريب لرجال يسجدون عند أقدام النساء في أمريكا.. والسبب أغرب!

مجزرة السخنة.. ميليشيا فاطميون تقتل 75 مدنيا كالخراف جماعيا في بادية حمص (شاهد)

تكرهان بعضهما .. ثروة ميغان ماركل والملكة كاميلا لا تُصدّق!

بشار الأسد في سلطنة عمان خلال ساعات ويطير بعدها للإمارات.. تفاصيل

والدة كريستيانو رونالدو في مدرجات مرسول بارك وتقفز من مكانها فرحا (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC