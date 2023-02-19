هدف عالمي بتوقيع ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في الوقت القاتل (شاهد)

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وطن- سجل جوهرة الأرجنتين ليونيل ميسي صاحب ال35 عاماً، الأحد، الهدف العالمي والحاسم لصالح فريق باريس سان جيرمان، داخل شباك منافسه ليل في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز بالوقت القاتل.

وجاء هدف الأرجنتيني ميسي العالمي مع فريقه باريس سان جيرمان (البي أس جي)، من ركلة حرة مباشرة تحصل عليها الفريق الباريسي في الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة. ليسددها اللاعب في زاوية صعبة داخل شباك مرمى ليل.

هدف ليونيل ميسي العالمي

كما وبهدف البرغوث ميسي العالمي في الوقت القاتل، حسم فريق باريس سان جيرمان مباراة القمة. أمام ليل، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

كما وحقق فريق باريس سان جيرمان الفوز الثمين على نظيره ليل، برباعية مقابل ثلاثة أهداف. في منافسات الجولة ال24 من الدوري الفرنسي الممتاز.

الأسطورة "ميسي" يخطف الفوز لفريقه في اخر دقيقة بهدف رائع 😍pic.twitter.com/Fw4e7cqsBw — WHR (@whrumor) February 19, 2023

كما ووصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهدف رقم 61 من ركلة حرة مباشرة، في مشواره الكروي الاحترافي، ويعد أكثر اللاعبين من قام بتسجيل الأهداف وصناعة هذا الموسم. برصيد 46 هدفاً مع الفريق الباريسي.

اكثر من قام بالأهداف +الصناعة هذا الموسم : • 46 الأسطورة ليونيل ميسي 🇦🇷 • 44 كيليان مبابي 🇫🇷 pic.twitter.com/6UUHKjhuEU — Messi World (@M10GOAT) February 19, 2023

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مباراة باريس سان جيرمان وليل

وسجل أهداف باريس سان جيرمان، كيليان مبابي في الدقيقة ال11 وال87. ونيمار في الدقيقة ال17 وليونيل ميسي في الدقيقة ال95.

مهما أنجبت كرة القدم من لاعبين جميعهم سيقفون عند سقف طموح وشغف واحد ، الا ميسي في كل مرة يتجدد شغفه ويجدد شغف عشاقه بكرة القدم ❤️🔥pic.twitter.com/t0Qg9j6H39 — سعود (@Saud555L) February 19, 2023

كما وأحرز الفريق المنافس ليل ثلاثية رائعة داخل شباك المتصدر باريس سان جيرمان، اللاعب بافود دياكيتيه في الدقيقة ال24، وجوناثان ديفيد في الدقيقة ال58. من ركلة جزاء، وجوناثان بامبا في الدقيقة ال69.

وعزز فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 57 نقطة بهذا الفوز، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة للموسم الجاري.