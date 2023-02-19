الأحد, فبراير 19, 2023
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هدف عالمي بتوقيع ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في الوقت القاتل (شاهد)

ميسي يسجل الهدف ال61 من ركلة حرة مباشرة في مسيرته الكروية

كتب فارس أبو شيحة
هدف ليونيل ميسي watanserb.com
هدف ليونيل ميسي
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وطن- سجل جوهرة الأرجنتين ليونيل ميسي صاحب ال35 عاماً، الأحد، الهدف العالمي والحاسم لصالح فريق باريس سان جيرمان، داخل شباك منافسه ليل في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز بالوقت القاتل.

وجاء هدف الأرجنتيني ميسي العالمي مع فريقه باريس سان جيرمان (البي أس جي)، من ركلة حرة مباشرة تحصل عليها الفريق الباريسي في الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة. ليسددها اللاعب في زاوية صعبة داخل شباك مرمى ليل.

هدف ليونيل ميسي العالمي

كما وبهدف البرغوث ميسي العالمي في الوقت القاتل، حسم فريق باريس سان جيرمان مباراة القمة. أمام ليل، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ميسي ومبابي
ميسي ومبابي

كما وحقق فريق باريس سان جيرمان الفوز الثمين على نظيره ليل، برباعية مقابل ثلاثة أهداف. في منافسات الجولة ال24 من الدوري الفرنسي الممتاز.

كما ووصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهدف رقم 61 من ركلة حرة مباشرة، في مشواره الكروي الاحترافي، ويعد أكثر اللاعبين من قام بتسجيل الأهداف وصناعة هذا الموسم. برصيد 46 هدفاً مع الفريق الباريسي.

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مباراة باريس سان جيرمان وليل

وسجل أهداف باريس سان جيرمان، كيليان مبابي في الدقيقة ال11 وال87. ونيمار في الدقيقة ال17 وليونيل ميسي في الدقيقة ال95.

كما وأحرز الفريق المنافس ليل ثلاثية رائعة داخل شباك المتصدر باريس سان جيرمان، اللاعب بافود دياكيتيه في الدقيقة ال24، وجوناثان ديفيد في الدقيقة ال58. من ركلة جزاء، وجوناثان بامبا في الدقيقة ال69.

وعزز فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 57 نقطة بهذا الفوز، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة للموسم الجاري.

احتفال ميسي بهدفه العالمي مع باريس سان جيرمان
احتفال ميسي بهدفه العالمي مع باريس سان جيرمان
المصدروطن + باريس سان جيرمان + الدوري الفرنسي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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