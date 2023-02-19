الأحد, فبراير 19, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناهبة عبوك تتجاهل إصابة زوجها أشرف حكيمي وتحتفي بـ كليان مبابي بفيديو...
حياتنا

هبة عبوك تتجاهل إصابة زوجها أشرف حكيمي وتحتفي بـ كليان مبابي بفيديو ناري! (شاهد)

أشرف حكيمي لم يشارك في مباراة فريقه مع "ليل" بسبب الإصابة التي تعرض لها الثلاثاء خلال المبارة مع بايرن ميونخ الألماني

كتب سالم حنفي
هبة عبوك و أشرف حكيمي watanserb.com
هبة عبوك و أشرف حكيمي
- Advertisement -

وطن- احتفت الممثلة التونسية-الإسبانية الأصل هبة عبوك بصديق زوجها أشرف حكيمي، ونجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

ودون الإشارة بتاتا لإصابة زوجها الذي يلعب في نفس النادي الباريسي، نشرت هبة عبوك عبر خاصية “الاستوري” على “انستغرام” مقطع فيديو لكيليان مبابي وهو يحتفل ويثير حماس جماهير نادي باريس سان جيرمان بعد تحقيقه الهدف الثني له في المباراة التي جمعت فريقه مع نادي “ليل” ضمن مباريات الدوري الفرنسي.

ووفقا للفيديو، ظهر كيليان مبابي وهو يتفاعل مع هتاف جماهير باريس سان جيرمان في المدرجات ويثير حماسهم بقوة ويوجه لهم التحية.

ميسي يحقق هدف الفوز في الوقت بدل الضائع

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي قد سجل هدف الفوز لفريق باريس سان جيرمان في الوقت القاتل ليقود فريقه للفوز على ضيفه ليل 4 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما الأحد، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم سان جيرمان بهدفين نظيفين سجلهما كيليان مبابي ونيمار في الدقيقتين 11 و17 ،غير أن فريق ليل استطاع تقليص الفارق بهدف سجله بافودي دياكيتي في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بتقدم سان جيرمان 2 / 1 .

نادي ليل يحقق هدف التعادل

وفي الشوط الثاني، سجل جوناثان ديفيد هدف التعادل لفريق ليل في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، ثم أضاف جوناثان بامبا الهدف الثالث لليل في الدقيقة 69 ،غير أن كيليان مبابي سجل هدف التعادل في الدقيقة 87، قبل أن يسجل ليونيل ميسي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

- Advertisement -

وشهدت المباراة خروج البرازيلي نيمار، نجم سان جيرمان، على محفة من المباراة ،وكان يبدو أنه يعاني من إصابة في كاحله الأيمن إثر اصطدام مع بنيامين أندريه، لاعب ليل، بعد بداية الشوط الثاني بوقت قصير.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليل عند 41 نقطة في المركز الخامس.

أشرف حكيمي لم يشارك في المباراة أمام ليل بسبب الإصابة

يشار إلى أن أشرف حكيمي زوج الممثلة هبة عبوك لم يشارك في مبارة ناديه مع ليل الفرنسي، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الماضية التي خاضها فريقه مع بايرن ميونخ.

وكان كريستوف غالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أعلن عن إصابة أشرف حكيمي، في مباراة ذهاب الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني.

أشرف حكيمي يغيب عن مباراة فريقه ضد ليل بسبب إصابة في عضلة الساق
أشرف حكيمي يغيب عن مباراة فريقه ضد ليل بسبب إصابة في عضلة الساق

أشرف حكيمي تحامل على نفسه

وقال غالتييه في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي انتهت بخسارة فريق باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل، يوم الثلاثاء 14 فبراير/شباط الجاري: “لا يمكن تحديد مدة غياب حكيمي، لقد تحامل على آلامه كثيرًا في مباريات كأس العالم مع منتخب المغرب، حاولنا قدر الإمكان تجهيزه للعودة، وواجهنا صعوبة في الاعتماد عليه خلال المباراة السابقة أمام موناكو”.

المصدريوتيوب، انستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

هبة عبوك تمارس شغفها مع رجل آخر بعدما مارسته مع أشرف حكيمي! (فيديو)

حياتنا

أشرف حكيمي بعكازات وجبيرة في قدمه.. صورة أثارت الجدل بعد الإعلان عن إصابته (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك تثير اعتراض سيدة محجبة عارية الساقين داخل مركز تجميل..شاهد ما فعلته!

حياتنا

هبة عبوك بملابس داخلية فقط لتجربة جهاز جديد! (فيديو)

حياتنا

هبة عبوك تظهر أخيراً مع أشرف حكيمي وفيديو مثير بالأحمر! (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك تحتفل بعيد ميلاد ابنها ببكيني مثير! (فيديو)

حياتنا

عشيقة مبابي المتحولة جنسياً تنضم إلى هبة عبوك.. هكذا تضامنتا مع زلزال تركيا وسوريا!

حياتنا

هبة عبوك بوجه آخر.. هذا ما طلبته بعد زلزال تركيا وسوريا (فيديو)

حياتنا

هبة عبوك بزي أحمر ناري برفقة شاب أسود في حلبة الملاكمة (شاهد)

رياضة

باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابة مبابي ومدة غيابه

حياتنا

بعد الفيديو الفاضح.. هبة عبوك تستعرض بمؤخرتها وتظهر مناطق حساسة في صدرها (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك كما لم تشاهدها من قبل.. فيديو يكشف جانبا لم يظهر منها!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شرطي سعودي يعتدي على معتمر هندي ويهينه في الحرم النبوي الشريف! (شاهد)

سرقة القرن.. تفاصيل سطو فريق إنقاذ إسرائيلي على مخطوطات تاريخية من تحت أنقاض زلزال تركيا

هدف عالمي بتوقيع ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في الوقت القاتل (شاهد)

مستشار لابن سلمان يتخفى وراء حساب وهمي ويشيطن ويسب الجزائر.. لماذا؟

على بعد خطوة من القنبلة النووية.. العثور على يورانيوم إيراني مخصب بنسبة 84%

برشلونة يُوسع الفارق مع ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023

هذا ما يحصل للإنسان قبل الموت.. شهادات مروعة عن “اللحظات الأخيرة”

عائلة أول متحول جنسي بإدارة بايدن تكشف تفاصيل صادمة حول مزاعم تعنيفه

تحذير من مزيج خطير لعصير الجريب فروت يمكن أن يفاقم أمراض القلب

أنيس منصور:قوات إسرائيلية إماراتية تحتل جزيرة “عبدالكوري” بسقطرى وتطرد سكانها (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC