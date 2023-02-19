هبة عبوك تتجاهل إصابة زوجها أشرف حكيمي وتحتفي بـ كليان مبابي بفيديو ناري! (شاهد)

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وطن- احتفت الممثلة التونسية-الإسبانية الأصل هبة عبوك بصديق زوجها أشرف حكيمي، ونجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

ودون الإشارة بتاتا لإصابة زوجها الذي يلعب في نفس النادي الباريسي، نشرت هبة عبوك عبر خاصية “الاستوري” على “انستغرام” مقطع فيديو لكيليان مبابي وهو يحتفل ويثير حماس جماهير نادي باريس سان جيرمان بعد تحقيقه الهدف الثني له في المباراة التي جمعت فريقه مع نادي “ليل” ضمن مباريات الدوري الفرنسي.

ووفقا للفيديو، ظهر كيليان مبابي وهو يتفاعل مع هتاف جماهير باريس سان جيرمان في المدرجات ويثير حماسهم بقوة ويوجه لهم التحية.

ميسي يحقق هدف الفوز في الوقت بدل الضائع

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي قد سجل هدف الفوز لفريق باريس سان جيرمان في الوقت القاتل ليقود فريقه للفوز على ضيفه ليل 4 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما الأحد، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم سان جيرمان بهدفين نظيفين سجلهما كيليان مبابي ونيمار في الدقيقتين 11 و17 ،غير أن فريق ليل استطاع تقليص الفارق بهدف سجله بافودي دياكيتي في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بتقدم سان جيرمان 2 / 1 .

نادي ليل يحقق هدف التعادل

وفي الشوط الثاني، سجل جوناثان ديفيد هدف التعادل لفريق ليل في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، ثم أضاف جوناثان بامبا الهدف الثالث لليل في الدقيقة 69 ،غير أن كيليان مبابي سجل هدف التعادل في الدقيقة 87، قبل أن يسجل ليونيل ميسي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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وشهدت المباراة خروج البرازيلي نيمار، نجم سان جيرمان، على محفة من المباراة ،وكان يبدو أنه يعاني من إصابة في كاحله الأيمن إثر اصطدام مع بنيامين أندريه، لاعب ليل، بعد بداية الشوط الثاني بوقت قصير.

نيمار ينشر صورة إصابته في الكاحل ويعلق "مرة أخرى وأخرى".😪 pic.twitter.com/XFHpiJxa18 — DO SPORT دو سبورت (@Dosportarabia) February 20, 2023

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليل عند 41 نقطة في المركز الخامس.

أشرف حكيمي لم يشارك في المباراة أمام ليل بسبب الإصابة

يشار إلى أن أشرف حكيمي زوج الممثلة هبة عبوك لم يشارك في مبارة ناديه مع ليل الفرنسي، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الماضية التي خاضها فريقه مع بايرن ميونخ.

وكان كريستوف غالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أعلن عن إصابة أشرف حكيمي، في مباراة ذهاب الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني.

أشرف حكيمي تحامل على نفسه

وقال غالتييه في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي انتهت بخسارة فريق باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل، يوم الثلاثاء 14 فبراير/شباط الجاري: “لا يمكن تحديد مدة غياب حكيمي، لقد تحامل على آلامه كثيرًا في مباريات كأس العالم مع منتخب المغرب، حاولنا قدر الإمكان تجهيزه للعودة، وواجهنا صعوبة في الاعتماد عليه خلال المباراة السابقة أمام موناكو”.