الأحد, فبراير 19, 2023
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مواصفات خيالية لسيارة السلطان قابوس وهوية مالكها الجديد (فيديو)

سيارة فاخرة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد أصبحت اليوم مملوكة لرجل أعمال عماني مشهور، وتُعرض لأول من الداخل بمواصفات عنوانها الفخامة والقوة

كتب فهمي الورغمي
مواصفات سيارة السلطان قابوس watanserb.com
مواصفات سيارة السلطان قابوس
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وطن- فاجأ الإعلامي العُماني “بدر المعشري” عبر مقطع مصور متابعيه بلقطات تُعرض لأول مرة من داخل إحدى السيارات التي كانت مملوكة للسلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد.

ما نوعها وكم سعرها وكيف استطاع “المعشري” دخول تلك السيارة؟.. كلها أسئلة شغلت رواد مقاطع التواصل الاجتماعي في السلطنة.

سيارة السلطان قابوس بن سعيد من الداخل

وشارك الإعلامي والمُخرج العماني “بدر المعشري” مقطع فيديو مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، ظهر خلاله وهو يركب أحد السيارات الفاخرة للسلطان الراحل قابوس.

السيارة من نوع “بي إم دبيليو E38 L7” ألمانية الصنع بمواصفات خاصة وتحت طلب السلطان قابوس بن سعيد.

حيث جاء تصميمها باللون الأسود بزجاج مضاد للرصاص، وشاشات داخلية صغيرة مرتبطة بكاميرات خارجها، وهاتف سلكي ما بين المقعدين في الأمام و الخلف.

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في عام 1993، كشفت BMW عن الجيل الثالث المعاد تصميمه بالكامل من سيارات “السيدان” الفاخرة من الفئة السابعة في معرض فرانكفورت للسيارات – سيارة BMW E38 ومنذ عام 1994 بدأ إنتاج السيارة في مصنع دينجولفينج.

تم إنتاج السيارة من 1994 إلى 2001 وتم بيع ما يقرب عن 327560 سيارة في تلك الفترة.

تم تجهيز BMW E38 بفتحة سقف كهربائية ونظام صوتي مزود بـ 14 مكبر صوت وأربعة مضخمات للصوت ومبدل أقراص مضغوطة بستة أقراص، ونظام أوتوماتيكي للتحكم في المناخ مع تحكم منفصل للسائق والراكب.

كخيار، كان من الممكن طلب تكييف الهواء مع التحكم التلقائي في المناخ في الجزء الخلفي من المقصورة، وكانت أدوات التحكم وشاشة العرض موجودة في الكونسول المركزي.

سيارة السلطان الراحل قابوس بن سعيد هي اليوم مملوكة لرجل الأعمال العماني الشيخ “سلطان العامري”، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة نور مجان.

سيارة السلطان قابوس بن سعيد من الداخل
سيارة السلطان قابوس بن سعيد من الداخل

كيف حصل سلطان العامري على سيارة السلطان قابوس بن سعيد؟

كثيرون تساءلوا عن الطريقة التي تمكن خلالها الشيخ سلطان العامري من الحصول على سيارة سلطان عمان الراحل، ومنهم الإعلامي بدر المعشري الذي قرر توجيه السؤال له صراحة خلال جولة جمعتهما قبل أيام خلال تصوير الأخير مقطع الفيديو من داخل السيارة.

وأكد “العامري” بعد رفضه الإفصاح عن الجهة التي اقتنى منها السيارة، أنه حصل عليها بطريقته الخاصة.

مشيرا إلى أنها كانت- كما هو متداول عبر السوشيال ميديا- بالفعل ملكا لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد ضمن أسطول سياراته الفاخرة.

وتطرق رجل الأعمال العماني “العامري” في سياق حديثه، إلى أنه تمكن على غرار سيارة بي ام التي معه، من الحصول على سيارة أخرى من نوع “هامر” بمواصفات فريدة حيث تتكون من 6 إطارات. أكد إن كلا السيارتين كانتا ضمن أسطول السيارات الخاص لسلطان عمان الراحل.

سيارة السطان قابوس بن سعيد تثير الجدل

تفاعل كثيرون مع مقطع الفيديو الذي شاركه بدر المعشري، وفي ردود الفعل حوله جاء في بعض التعليقات: “هذي من المزاد بين فترة وفترة يعرضهن الديوان و بالأصل ما في تأكيد إنها سيارات صاحب الجلالة.”

وتابع:”:بس عشان أن الموديل قديم و ماشية شي بسيط جدا فيتوقع أنها سيارة السلطان.. و هو ما رضى يقول كيف حصلها يمكن عشان ما كل الناس تعرف وتتنافس ويزيد السعر وما يقدر يشتري مرة ثانية”.

فيما اعتبر “طلال المشايخي” أن نوع السيارة التي اقتناها سلطان العامري كانت قد وزعها السلطان الراحل في فترة التسعينات وكتب “E38 L7…وزع منها في زمانها كم حبة على المرافقين، أتذكر أول وحدة شفتها في حدود 1996…رحم الله السلطان قابوس”.

وفي السياق أيضا، علق “حازم البلوشي” قائلا: “قبل سنين كانت وحدة للبيع ف شل الموالح ب الفين وحاجة بس كانت متلعوزة، L7 فخامة وذكريات وكالة الحشار”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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