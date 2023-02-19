الأحد, فبراير 19, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدمشهد غريب لرجال يسجدون عند أقدام النساء في أمريكا.. والسبب أغرب!
الهدهد

مشهد غريب لرجال يسجدون عند أقدام النساء في أمريكا.. والسبب أغرب!

شخص من ولاية أريزونا اعتبر أنه منذ آلاف السنين والرجال لا يحترمون المرأة، لذلك قرر السجود هو وعدد من أصدقائه عند أقدام زوجاتهن للتكفير عن ذنوب أجدادهم، وأكد أن سجودهم سيكون طقسا سنويا

كتب فهمي الورغمي
رجال يسجدون عند أقدام النساء watanserb.com
رجال يسجدون عند أقدام النساء
- Advertisement -

وطن- مارس مواطن أمريكي حركات جديدة غريبة وغير مألوفة تعبيرا عن موقفه الداعم للمرأة- والحديث على حد تعبيره ليس عن المرأة في بلده فقط بل المرأة عبر التاريخ- تمثلت في سجوده رفقة بعض الرجال، ممن وافقوه الرأي أمام عدد من النساء بولاية أريزونا الأمريكية، في مشهد أثار سخرية وردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

رجال يسجدون للنساء في الولايات المتحدة الأمريكية

وشاركت حسابات وصفحات عبر موقع “تويتر” في الأيام الماضية، تغريدة كتبها مواطن أمريكي يُدعى”أوبراي ماركوس”، ادعى خلالها أن المرأة منذ أزل التاريخ كانت مضطهدة من قبل الرجل.

وقال: “منذ آلاف السنين ونحن لا نحترم المرأة لذلك سجدنا عند أقدامهن للتكفير عن ذنوب أجدادنا الذين اضطهدوها وسيكون هذا طقس سنوي”.

رجال يسجدون للنساء في الولايات المتحدة الأمريكية
رجال يسجدون للنساء في الولايات المتحدة الأمريكية

وتابع: “من الآن فصاعدا، كل عام في سيندونا (أريزونا) سينحني الرجال عند أقدام النساء الحاضرات. نحن ننحني تكفيرا عن آلاف السنين من عدم الاحترام والقمع الرجالي للأنثى.”

موضحا:”نحن ننحني لمشاركتنا اللاواعية في نظام أبوي بامتياز. نحن ننحني لهفواتنا وفشلنا في الاعتراف بالأنوثة بوصفها شيئا مقدسا”.

- Advertisement -

وأضاف ماركوس: “بعد بضع دقائق ورؤوسنا عند أقدامهن، بدأت النساء في البكاء. اغرورقت أعيننا نحن الرجال أيضا بالدموع، حيث ندرك مدى عمق ألم السنين الخوالي المكرس ضد المرأة”.

واستدرك قائلا: “لكي يعود التوازن إلى العالم، يجب إعادة الجانب الأنثوي للبشرية إلى قوته الإلهية الكاملة. لقد قلتها عدة مرات من قبل، على خشبة المسرح، لزوجتي، لكل آلهة (يقصد مرأة) أقابلها سأقاتل من أجلها وأدعمها بكل قلبي، حتى آخر رمق. إنه الشيء الوحيد الذي يحفزني حقًا”.

رجال يسجدون للنساء في الولايات المتحدة الأمريكية
رجال يسجدون للنساء في الولايات المتحدة الأمريكية

تفاعل مع “سجود بعض الأمريكيين للنساء”

الصورة الغريبة لسجود الرجال تحت أقدام النساء، وما جاء على لسان المواطن الأمريكي في تعليقها عليها، أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول العالم، وعربيا كان للنشطاء العرب نصيبهم.

حيث علق الناشط “إياد الحمود” أن ما قام به ماركوس من أريزونا بسجوه أمام هؤلاء النسوة “ليس إلا ضربا من ضروب التملق ومحاولات إثارة الشفقة.”

وكتب في تعليقه على الحادثة الغريبة: “شخص من ولاية أريزونا الأمريكية نشر هذه الصورة وكتب: منذ آلاف السنين ونحن لانحترم المرأة لذلك سجدنا عند أقدامهن للتكفير عن ذنوب أجدادنا الذين اضطهدوها وسيكون هذا طقس سنوي…أثارت الصورة تفاعل واسع ووصفوهم بـsimp

simp: شخص يحاول لفت انتباه النساء بشكل مثير للشفقة على حساب كرامته”.

ليتفاعل معه “فواز اللعبون” “بقوله “لا حاجة لمصطلح سيمب simp والاسم العربي موجود.. هؤلاء هم الرَّخَوِيّون، وواحدهم رَخَوِيّ، وإذا كان راسخ القدم في الرخاوة فهو رَخَوِيّ دَبِق”.

وفي سياق التعليقات أيضا، قال “محمد فوزي حيدرة” أن الرجل ليس بحاجة للسجود للمرأة ليثبت لها أنه يحترمها.

وكتب “المرأة لا تحتاج أن يسجد لها الرجل للتعبير عن احترامه لها لكن الاحترام يأتي من الحب الروحي والتفاهم المتبادل والمعاشرة الطيبة والسلوك الحسن والصدق والوفاء المستمر.. وهذه الروابط هي اعمدة العلاقة القوية بين المراة و الرجل”.

أما “على” فكتب هو الآخر: “السجود لله وحده فقط لا المرأة تسجد للرجل ولا الرجل يسجد للمرأة.”

واستطرد:”اتقي الله فيما تروجي اعلم انه بدون قصد لكن تدبري وتفكري قبل فرب كلمه لايودي لها صاحبها بالا تودي به سبعين خريفا في النار”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

عائلة أول متحول جنسي بإدارة بايدن تكشف تفاصيل صادمة حول مزاعم تعنيفه

الهدهد

شق قلبي طفليه.. مطالبات بوقف إعدام قاتل تكساس الذي اقتلع عينيه وأكل إحداهما

تقارير

هل تضغط أمريكا على ملك الأردن لإطلاق سراح باسم عوض الله الذي يحمل جنسيتها؟

الهدهد

بأمر ملكي.. تعيين السياري محافظًا جديدًا للمركزي السعودي.. ماعلاقة الفيدرالي الأمريكي!

حياتنا

هل كنت تعلم؟!.. وظيفة بروس ويليس المفاجئة قبل أن يصبح ممثلاً ستصدمك!

الهدهد

شقيق السعودي عبدالرحمن العنزي يكشف تفاصيل جديدة حول اختفائه (فيديو)

تقارير

‏قصة الأمير السعودي الذي غير جنسه لانثى فأحرقه إخوته.. يوم رجاني شقيقه ممدوح بن عبدالعزيز بالحقيقة ثم سبني!

حياتنا

ما تفعله كيم كارداشيان مع المساجين في الحبس الانفرادي يجدد الجدل حولها

تقارير

ضابط أمريكي يكشف تفاصيل غير معلنة عن عملية اعتقال صدام حسين

تقارير

الوثائق البريطانية التي أُفرج عنها حديثاً: الروس للأمريكيين: كي لا تغرق لكم بساطيرُ كثيرة في طين أفغانستان هذه نصائحنا!

تقارير

الأمير سلطان لنيكسون: عبدالناصر ابتز جنودنا بالعاهرات ليفصلوا الحجاز عن نجد

حياتنا

صور جديدة مسربة لـ ليوناردو دي كابريو مع فيكتوريا لاماس (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عائلة أول متحول جنسي بإدارة بايدن تكشف تفاصيل صادمة حول مزاعم تعنيفه

تحذير من مزيج خطير لعصير الجريب فروت يمكن أن يفاقم أمراض القلب

أنيس منصور:قوات إسرائيلية إماراتية تحتل جزيرة “عبدالكوري” بسقطرى وتطرد سكانها (فيديو)

شق قلبي طفليه.. مطالبات بوقف إعدام قاتل تكساس الذي اقتلع عينيه وأكل إحداهما

لماذا يجب رمي زجاجة تحت السرير في غرفة الفندق قبل دخولها!؟

مجزرة السخنة.. ميليشيا فاطميون تقتل 75 مدنيا كالخراف جماعيا في بادية حمص (شاهد)

تكرهان بعضهما .. ثروة ميغان ماركل والملكة كاميلا لا تُصدّق!

بشار الأسد في سلطنة عمان خلال ساعات ويطير بعدها للإمارات.. تفاصيل

والدة كريستيانو رونالدو في مدرجات مرسول بارك وتقفز من مكانها فرحا (فيديو)

تحذيرات من مخطط جزائري لغزو تونس للإبقاء على قيس سعيد.. ما القصة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC