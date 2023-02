مشهد غريب لرجال يسجدون عند أقدام النساء في أمريكا.. والسبب أغرب!

- Advertisement -

وطن- مارس مواطن أمريكي حركات جديدة غريبة وغير مألوفة تعبيرا عن موقفه الداعم للمرأة- والحديث على حد تعبيره ليس عن المرأة في بلده فقط بل المرأة عبر التاريخ- تمثلت في سجوده رفقة بعض الرجال، ممن وافقوه الرأي أمام عدد من النساء بولاية أريزونا الأمريكية، في مشهد أثار سخرية وردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وشاركت حسابات وصفحات عبر موقع “تويتر” في الأيام الماضية، تغريدة كتبها مواطن أمريكي يُدعى”أوبراي ماركوس”، ادعى خلالها أن المرأة منذ أزل التاريخ كانت مضطهدة من قبل الرجل.

وقال: “منذ آلاف السنين ونحن لا نحترم المرأة لذلك سجدنا عند أقدامهن للتكفير عن ذنوب أجدادنا الذين اضطهدوها وسيكون هذا طقس سنوي”.

Men bow to women to atone for “thousands of years of disrespect” pic.twitter.com/CKZ4eSMLOt

— End Wokeness (@EndWokeness) October 16, 2022