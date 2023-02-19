مشهد غريب لرجال يسجدون عند أقدام النساء في أمريكا.. والسبب أغرب!

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وطن- مارس مواطن أمريكي حركات جديدة غريبة وغير مألوفة تعبيرا عن موقفه الداعم للمرأة- والحديث على حد تعبيره ليس عن المرأة في بلده فقط بل المرأة عبر التاريخ- تمثلت في سجوده رفقة بعض الرجال، ممن وافقوه الرأي أمام عدد من النساء بولاية أريزونا الأمريكية، في مشهد أثار سخرية وردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

رجال يسجدون للنساء في الولايات المتحدة الأمريكية

وشاركت حسابات وصفحات عبر موقع “تويتر” في الأيام الماضية، تغريدة كتبها مواطن أمريكي يُدعى”أوبراي ماركوس”، ادعى خلالها أن المرأة منذ أزل التاريخ كانت مضطهدة من قبل الرجل.

وقال: “منذ آلاف السنين ونحن لا نحترم المرأة لذلك سجدنا عند أقدامهن للتكفير عن ذنوب أجدادنا الذين اضطهدوها وسيكون هذا طقس سنوي”.

Men bow to women to atone for “thousands of years of disrespect” pic.twitter.com/CKZ4eSMLOt — End Wokeness (@EndWokeness) October 16, 2022

وتابع: “من الآن فصاعدا، كل عام في سيندونا (أريزونا) سينحني الرجال عند أقدام النساء الحاضرات. نحن ننحني تكفيرا عن آلاف السنين من عدم الاحترام والقمع الرجالي للأنثى.”

موضحا:”نحن ننحني لمشاركتنا اللاواعية في نظام أبوي بامتياز. نحن ننحني لهفواتنا وفشلنا في الاعتراف بالأنوثة بوصفها شيئا مقدسا”.

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وأضاف ماركوس: “بعد بضع دقائق ورؤوسنا عند أقدامهن، بدأت النساء في البكاء. اغرورقت أعيننا نحن الرجال أيضا بالدموع، حيث ندرك مدى عمق ألم السنين الخوالي المكرس ضد المرأة”.

Correction: Men bowing to women to get laid https://t.co/qmX1TOoYnO — Coleman Hughes (@coldxman) February 18, 2023

واستدرك قائلا: “لكي يعود التوازن إلى العالم، يجب إعادة الجانب الأنثوي للبشرية إلى قوته الإلهية الكاملة. لقد قلتها عدة مرات من قبل، على خشبة المسرح، لزوجتي، لكل آلهة (يقصد مرأة) أقابلها سأقاتل من أجلها وأدعمها بكل قلبي، حتى آخر رمق. إنه الشيء الوحيد الذي يحفزني حقًا”.

تفاعل مع “سجود بعض الأمريكيين للنساء”

الصورة الغريبة لسجود الرجال تحت أقدام النساء، وما جاء على لسان المواطن الأمريكي في تعليقها عليها، أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول العالم، وعربيا كان للنشطاء العرب نصيبهم.

حيث علق الناشط “إياد الحمود” أن ما قام به ماركوس من أريزونا بسجوه أمام هؤلاء النسوة “ليس إلا ضربا من ضروب التملق ومحاولات إثارة الشفقة.”

وكتب في تعليقه على الحادثة الغريبة: “شخص من ولاية أريزونا الأمريكية نشر هذه الصورة وكتب: منذ آلاف السنين ونحن لانحترم المرأة لذلك سجدنا عند أقدامهن للتكفير عن ذنوب أجدادنا الذين اضطهدوها وسيكون هذا طقس سنوي…أثارت الصورة تفاعل واسع ووصفوهم بـsimp

simp: شخص يحاول لفت انتباه النساء بشكل مثير للشفقة على حساب كرامته”.

شخص من ولاية أريزونا الأمريكية نشر هذه الصورة وكتب: منذ آلاف السنين ونحن لانحترم المرأة لذلك سجدنا عند أقدامهن للتكفير عن ذنوب أجدادنا الذين اضطهدوها وسيكون هذا طقس سنوي. أثارت الصورة تفاعل واسع ووصفوهم بـsimp. simp: شخص يحاول لفت انتباه النساء بشكل مثير للشفقة على حساب كرامته. pic.twitter.com/C7lhxLhPpf — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 18, 2023

ليتفاعل معه “فواز اللعبون” “بقوله “لا حاجة لمصطلح سيمب simp والاسم العربي موجود.. هؤلاء هم الرَّخَوِيّون، وواحدهم رَخَوِيّ، وإذا كان راسخ القدم في الرخاوة فهو رَخَوِيّ دَبِق”.

لا حاجة لمصطلح سيمب simp والاسم العربي موجود..

هؤلاء هم الرَّخَوِيّون، وواحدهم رَخَوِيّ، وإذا كان راسخ القدم في الرخاوة فهو رَخَوِيّ دَبِق. — فواز اللعبون 🇸🇦 (@fawaz_dr) February 18, 2023

وفي سياق التعليقات أيضا، قال “محمد فوزي حيدرة” أن الرجل ليس بحاجة للسجود للمرأة ليثبت لها أنه يحترمها.

وكتب “المرأة لا تحتاج أن يسجد لها الرجل للتعبير عن احترامه لها لكن الاحترام يأتي من الحب الروحي والتفاهم المتبادل والمعاشرة الطيبة والسلوك الحسن والصدق والوفاء المستمر.. وهذه الروابط هي اعمدة العلاقة القوية بين المراة و الرجل”.

المرا لا تحتاج ان يسجد لها الرجل للتعبير عن احترامه لها

لكن الاحترام ياتي من الحب الروحي و التفاهم المتبادل و المعاشرة الطيبة و السلوك الحسن و الصدق و الوفاء المستمر

وهذه الروابط هي اعمدة العلاقة القوية بين المراة و الرجل — Eng.M.Fawzi Haidera (@fawzi_haidera) February 18, 2023

أما “على” فكتب هو الآخر: “السجود لله وحده فقط لا المرأة تسجد للرجل ولا الرجل يسجد للمرأة.”

واستطرد:”اتقي الله فيما تروجي اعلم انه بدون قصد لكن تدبري وتفكري قبل فرب كلمه لايودي لها صاحبها بالا تودي به سبعين خريفا في النار”.