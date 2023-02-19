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حياتنا

مريم حسين تستفز اللبنانيين بهذا الفيديو المسيء! (شاهد)

كان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تزعم تبرع نجوى كرم بمبلغ مليونَي دولار لمتضرري الزلزال من السوريين

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين تستفز اللبنانيين بهذا الفيديو المسيء! (شاهد) watanserb.com
مريم حسين
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وطن– أثارت الفنانة المغربية مريم حسين، غضباً واسعاً بين اللبنانيين بعد مهاجمتها الفنانة اللبنانية نجوى كرم بشكل غير مباشر.

مشاكل سياسية!

وظهرت مريم حسين في لقاء مصوّر، وهي تعلق على “تلطيش” أحلام عن نجوى كرم: “هي ما كتبت الاسم. بس معاها حق”.

وتابعت: “أول شي في لبنان إنت تعرف ما في أحد يقدر يطلع فلوسه، ولما إنتي عندك هذا المبلغ، ليش شعبك ما عنده هذا المبلغ”.

واعتبر اللبنانيون حديث مريم حسين، إساءةً لهم، فجاء في التعليقات: “وقاحة وهي عم تحكي عن الشعب اللبناني .. صاير الشعب اللبناني يتعاير بمشاكله السياسية”.

وكتب آخر: “الحمدالله انو المال يلي بتكسبه نجوى مش من ملاهي ليلية متل بعض ناس”.

“لا تقتربي من الكبار”

ووجّهت ناشطة لبنانية رسالة قاسية لمريم قالت فيها: “انتِ مين؟ وشو دخلِك إذا قادرين يتصرفوا بفلوسن أو لأ؟ روحي اشتغلي على حالِك بركي بتطلعي من القبر اللي انتِ فيه وما إلِك شغل بغيرِك، وخلّيكِ بمستواكِ وما تقرّبي عالكبار”.

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وكتب إعلامي لبناني: “وانا حابب رد عليكي وقلك انو ماحدا سامع عنك غير لما جبتي سيرة نجوى كرم.. وبعد ما منعرف شو بتعملي.. وموضوع التبرع حابب قلك ما خصك بكل احترام. اذا بدك تحكي على رموز لبنانية ما تعتبري حالك بنت لبنان وما منتشرف فيكي”.

مريم تبرر

وعلى إثر هذا الهجوم، ردّت مريم حسين بتغريدتين عبر تويتر، كتبت في إحداها: “تعليقا على الفيديو المتداول انا حابة أرد و اشرح شنو كان قصدي، الشعب اللبناني اللي انا بعتبر نفسي بنته، و يلي حضنني و عاملني اجمل معاملة. مش قادر يتصرف بفلوسه بالبنك … لا اكثر ولا اقل”.

رد الفنانة المغربية على النشطاء اللبنانيين

 

وتابعت الفنانة المغربية في تغريدة أخرى: “انا ولا نهار اسأت لأي شعب او أي دولة من الدول العربية. نحنا كلنا اخوان، و الأهم من كل اللي قاعد ينقال نركز شلون بدنا نساعد اخواننا الشعب السوري! الله يحمي الجميع”.

رد آخر من مريم

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباءٌ تزعم تبرع نجوى كرم بمبلغ مليونَي دولار لمتضرري الزلزال من السوريين.

 مليونَي دولار

وكان الناقد الفني والكاتب اللبناني جهاد أبو أيوب هو أول من نشر الأخبار التي تفيد بحجم التبرع.

وقال في تدوينة له عبر “تويتر“: “تبرعت الفنانة اللبنانية الكبيرة نجوى كرم ب 2 مليون دولار لمساعدة الشعب السوري الذي تضرر من نكبة الزلزال”.

وأضاف قائلاً: “هي رفضت أن يعلن اسمها، وهي الآن ستزعل مني، ولكن مصدر سوري مطلع أكد لي ذلك”.

ليتبع ذلك شاكراً إياها بالقول: “نعم …هذه هي الاصالة والنخوة والكبر، أرفع لك القبعة احتراماً وانساناً”.

ودخلت الفنانة الإماراتية “أحلام” الشامسي على الخط. وعلقت: “والله ما شاء الله على النفاق تبرعت ب ٢ مليون دولار وماقالت وانت كيف عرفت؟!”.

وتساءلت: “ولمن تبرعت وكيف ومتى ارجوك بلاش تخريف وضحك على الذقون فقط كلام ونفاق على ناس هزهم وهزمهم الزلزال ؟؟؟!!!!”.

وأردفت بالقول: “ربي يحفظ حكامنا من كل شر ما قصروا من اول ولا راح يقصرون من تالي”.

وأردفت في تغريدة أخرى قائلة: “نحن نعيش عصر النفاق ياسادة”، متبعةً إياها بوسم “حقيقة لا يمكن إنكارها”.

وكان نجوم سوريون من ممثلين ومطربين قد انتفضوا للتبرع لبلادهم من أجل دعم المتضررين من الزلزال المدمر الذي حدث قبل أيام.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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