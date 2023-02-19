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مجزرة السخنة.. ميليشيا فاطميون تقتل 75 مدنيا كالخراف جماعيا في بادية حمص (شاهد)

عناصر من ميليشيا "فاطميون" التابعة للحرس الثوري الإيراني شنوا هجوماً بالأسلحة الرشاشة على عشرات المدنيين أثناء عملهم في جمع الكمأة في منطقة "الضبيات" بريف السخنة

كتب خالد الأحمد
ميليشيا فاطميون watanserb.com
ميليشيا فاطميون
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وطن- في جريمة بشعة ارتكبت المليشيات الإيرانية المنتشرة في البادية السورية، مجزرة ذهب ضحيتها 75 مدنياً من أبناء المنطقة كانوا يبحثون عن رزقهم وتأمين قوت عيالهم.

وفيما زعم “المرصد السوري لحقوق الإنسان” ووسائل إعلام موالية للنظام السوري أن “تنظيم الدولة الاسلامية” هو من نفذ المجزرة، أكد بيان مُوقع باسم قبيلة “بني خالد” التي ينتمي إليها الضحايا، أن “ميليشيات فاطميون” بريف حمص المكون من شيعة أفغان، هم من قاموا بارتكابها في منطقة “الضبيات” بريف السخنة.

وأضاف البيان أن معظم القتلى من أبنائها، وأنهم من «المدنيين العزّل الذين كانوا يعملون في جني الكمأ».

وبثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الناجين وهو يركض ويقول هجوم على الكمايا -يعني على المدنيين الذين يجمعون الفقع-

وأضاف بحسب المقطع :”هاي العالم اللي مات مات واللي الو عمر نفذ”.

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وأشار موقع “السويداء 24” إلى أن ضحايا المجزرة اختفوا بتاريخ 11 شباط/فبراير، بعد توجههم بشاحنات وسيارات لجمع الكمأ، وتم العثور على جثامين الضحايا، أمس السبت، بعد تمشيط المنطقة.

وقال ناشطون لموقع”المدن“، إن عناصر من ميلشيا “فاطميون” التابعة للحرس الثوري الإيراني شنوا هجوماً بالأسلحة الرشاشة على عشرات المدنيين أثناء عملهم في جمع الكمأة في منطقة الضبيات في بادية مدينة السخنة الجنوبي في ريف حمص.

مضيفين أن هؤلاء يخرجون على شكل مجموعات ويتبعون لتجار مدينة السخنة المتعاملين مع فرع الأمن العسكري في تدمر.

وأوضح المصدر أن الهجوم كان بواسطة عناصر يستقلون دراجات نارية وأدّى إلى مقتل أكثر من 50 شخصاً في حصيلة أولية بينهم عناصر من جيش النظام، بينما تمكن آخرون من الهروب بواسطة آلياتهم، مشيرين إلى أن مصير آخرين لا يزال مجهولاً حتى اللحظة.

ميليشيات إيرانية تقتل 53عاملاً بجمع الكمأة..بينهم عناصر بقوات النظام
ميليشيات إيرانية تقتل 53عاملاً بجمع الكمأة..بينهم عناصر بقوات النظام

هجوم سابق خلف 16 قتيلا

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من هجوم مماثل وقع في 11 فبراير الحالي في المنطقة نفسها وخلف 16 قتيلا، بحسب المرصد الذي أوضح أن الضحايا كانوا يجمعون الكمأة بدورهم، لافتا إلى خطف ستين شخصا في الهجوم نفسه.

واستهدفت المليشيات الإيرانية العديد من الأشخاص ، بمن فيهم النساء والأطفال ، في السنوات الأخيرة ممن يذهبون للبحث عن فطر الكمأة في وسط وشمال شرق وشرق سوريا، ورعاة الأغنام وارتكبت العديد من المجازر بحقهم في السنوات الماضية.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا متشعبا، تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدرتويتر، موقع السويداء 24، موقع المدن، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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