مجزرة السخنة.. ميليشيا فاطميون تقتل 75 مدنيا كالخراف جماعيا في بادية حمص (شاهد)

وطن- في جريمة بشعة ارتكبت المليشيات الإيرانية المنتشرة في البادية السورية، مجزرة ذهب ضحيتها 75 مدنياً من أبناء المنطقة كانوا يبحثون عن رزقهم وتأمين قوت عيالهم.

وفيما زعم “المرصد السوري لحقوق الإنسان” ووسائل إعلام موالية للنظام السوري أن “تنظيم الدولة الاسلامية” هو من نفذ المجزرة، أكد بيان مُوقع باسم قبيلة “بني خالد” التي ينتمي إليها الضحايا، أن “ميليشيات فاطميون” بريف حمص المكون من شيعة أفغان، هم من قاموا بارتكابها في منطقة “الضبيات” بريف السخنة.

وأضاف البيان أن معظم القتلى من أبنائها، وأنهم من «المدنيين العزّل الذين كانوا يعملون في جني الكمأ».

For all the accounts claiming this is misinformation, propaganda and so on, here's the statement from the tribe itself: The massacre was committed by the Fatemiyyoun, an Iranian-backed militia. We also just spoke with the sheikh of the tribe, the Bani Khaled. 75 dead. pic.twitter.com/BpE3u3TXcY

— Rena Netjes (@RenaNetjes) February 18, 2023