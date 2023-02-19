مجزرة السخنة.. ميليشيا فاطميون تقتل 75 مدنيا كالخراف جماعيا في بادية حمص (شاهد)

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وطن- في جريمة بشعة ارتكبت المليشيات الإيرانية المنتشرة في البادية السورية، مجزرة ذهب ضحيتها 75 مدنياً من أبناء المنطقة كانوا يبحثون عن رزقهم وتأمين قوت عيالهم.

وفيما زعم “المرصد السوري لحقوق الإنسان” ووسائل إعلام موالية للنظام السوري أن “تنظيم الدولة الاسلامية” هو من نفذ المجزرة، أكد بيان مُوقع باسم قبيلة “بني خالد” التي ينتمي إليها الضحايا، أن “ميليشيات فاطميون” بريف حمص المكون من شيعة أفغان، هم من قاموا بارتكابها في منطقة “الضبيات” بريف السخنة.

وأضاف البيان أن معظم القتلى من أبنائها، وأنهم من «المدنيين العزّل الذين كانوا يعملون في جني الكمأ».

For all the accounts claiming this is misinformation, propaganda and so on, here's the statement from the tribe itself: The massacre was committed by the Fatemiyyoun, an Iranian-backed militia. We also just spoke with the sheikh of the tribe, the Bani Khaled. 75 dead. pic.twitter.com/BpE3u3TXcY — Rena Netjes (@RenaNetjes) February 18, 2023

وبثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الناجين وهو يركض ويقول هجوم على الكمايا -يعني على المدنيين الذين يجمعون الفقع-

وأضاف بحسب المقطع :”هاي العالم اللي مات مات واللي الو عمر نفذ”.

مجزرة البادية السورية أحد الناجين وهو يركض ويقول هجوم داعش على الجمايا يعني على المدنيين الذين يجمعون الفقع pic.twitter.com/R1CEhZlZ78 — الكوردي الأيوبي (@kord122) February 18, 2023

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وأشار موقع “السويداء 24” إلى أن ضحايا المجزرة اختفوا بتاريخ 11 شباط/فبراير، بعد توجههم بشاحنات وسيارات لجمع الكمأ، وتم العثور على جثامين الضحايا، أمس السبت، بعد تمشيط المنطقة.

وقال ناشطون لموقع”المدن“، إن عناصر من ميلشيا “فاطميون” التابعة للحرس الثوري الإيراني شنوا هجوماً بالأسلحة الرشاشة على عشرات المدنيين أثناء عملهم في جمع الكمأة في منطقة الضبيات في بادية مدينة السخنة الجنوبي في ريف حمص.

مضيفين أن هؤلاء يخرجون على شكل مجموعات ويتبعون لتجار مدينة السخنة المتعاملين مع فرع الأمن العسكري في تدمر.

مجزرة ثانية خلال أسبوع ضحاياها بالعشرات من جامعي "#الكمأة" واتهامات لـ #ميليشيا_فاطميون وأخرى لتنظيم داعش الإرهابي بارتكابها#الأسد_لص_المساعدات#أورينت pic.twitter.com/ojUnjl8tKt — Orient أورينت (@OrientNews) February 19, 2023

وأوضح المصدر أن الهجوم كان بواسطة عناصر يستقلون دراجات نارية وأدّى إلى مقتل أكثر من 50 شخصاً في حصيلة أولية بينهم عناصر من جيش النظام، بينما تمكن آخرون من الهروب بواسطة آلياتهم، مشيرين إلى أن مصير آخرين لا يزال مجهولاً حتى اللحظة.

هجوم سابق خلف 16 قتيلا

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من هجوم مماثل وقع في 11 فبراير الحالي في المنطقة نفسها وخلف 16 قتيلا، بحسب المرصد الذي أوضح أن الضحايا كانوا يجمعون الكمأة بدورهم، لافتا إلى خطف ستين شخصا في الهجوم نفسه.

واستهدفت المليشيات الإيرانية العديد من الأشخاص ، بمن فيهم النساء والأطفال ، في السنوات الأخيرة ممن يذهبون للبحث عن فطر الكمأة في وسط وشمال شرق وشرق سوريا، ورعاة الأغنام وارتكبت العديد من المجازر بحقهم في السنوات الماضية.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا متشعبا، تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.