لماذا ينبغي ألا تضع العطر على رقبتك وصدرك وفق خبيرة في الكيمياء؟

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وطن-لا جرم أن وضع العطور، يعدّ لفتة جمال أساسية بالنسبة للرجال والنساء، فهي اللمسة الأخيرة التي تحدث فرقًا في إطلالتك ومزاجك.

لكن ماذا لو وضعته في المكان الخطأ؟ للإجابة عن هذا السؤال، نشرت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية تقريرًا، نقلت فيه ما شرحته العالمة وصانعة المحتوى الشهيرة هانا إنجلش، عن سبب عدم وضع العطر على رقبتك.

إن رش العطر المفضل على كامل أنحاء الجسم، أمر محبب للجميع، وعلى الرغم من أنها لمسة بسيطة وربما ينساه البعض، فإنها من بين أهم مراحل الروتين الجمالية للمرأة والرجل. فضلاً عن أن العطر يمكّن المرء من الشعور بالراحة والجاذبية لفي كل يوم الجديد. ولكن إذا كنت معتادًا على وضعه حول رقبتك، فهذا خطأ، وفقًا لهانا إنجليش.

على حسابها على Instagram، حيث يتابعها أكثر من 66000 متابع، نشرت هانا فيديو بعنوان “5 أشياء لن تفعلها عالمة تجميل على الإطلاق”. فذكرت فيما يتعلق بالعطر، أنه ينبغي ألا ترش العطر أبدًا على رقبتك وعلى الصدر أيضًا”.

لماذا لا تضعي العطر على رقبتك؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، أوضحت الباحثة في مجال الصيدلة قائلةً: “غالبًا ما تحتوي العطور على مكونات غير ضارة بالنسبة لك، ولكنها قد تجعل البشرة حساسة للضوء. ناهيك بأن منطقة العنق والصدر، تعتبر من أكثر المناطق تعرضًا للضوء والشمس حتى في فصل الشتاء”.

أين تضع العطر على الجسم؟

ولهذا تنصح هانا، برشه في مكان آخر، حيث أفادت قائلة: “أضع عطري دائمًا على الجزء الخلفي من الرقبة، أي على مستوى خط الشعر، بالإضافة إلى حماية الجلد، لهذا المكان ميزة أخرى: “هذه المنطقة تجعل العطر يدوم لفترة أطول”.

كيف تجعل عطرك يدوم طوال اليوم؟

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لا شكّ في أنه ناك مناطق أخرى تجعل رائحة العطر تدوم طوال اليوم. ورداً عن سؤال مطروح من قبل وسائل الإعلام الأمريكية The Zoe Report، يوصي إدواردو فالاديز، مدير التسويق في دار العطور Diptyque، بوضع عطرك على ما يسمى “نقاط النبض”. بالإضافة إلى الجزء الخلفي من الرقبة، فإنه يشمل أيضًا الجزء الداخلي من المرفقين والمعصمين وخلف الأذنين والركبتين.

تنبعث الحرارة من هذه المناطق، ما يساعد على نشر العطر بشكل أفضل. كما كشفت Bee Shapiro، مؤسسة علامة Ellis Brooklyn التجارية، في مقابلة مع The Zoe Report أن الوقت المثالي لوضع العطر هو بعد الاستحمام مباشرة، على بشرة جافة ورطبة، حيثتساعد الرطوبة العطر على الالتصاق جيدًا ويتغلغل بشكل أفضل في المسام التي ستُفتح بعد ذلك.