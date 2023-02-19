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لماذا لا يجب غسل الوجه في الصباح؟.. أطباء الجلد يُجيبون

غسل الوجه في الصباح يجعل البشرة تجف بسهولة

كتب ايمان الباجي
لماذا لا يجب غسل الوجه في الصباح؟.. أطباء الجلد يُجيبون watanserb.com
غسل الوجه
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وطنلا بدّ أنّ لكل منا برنامجاً محدداً يحرص على القيام به عند الاستيقاظ في الصباح، ربما تبدأ بتنظيف أسنانك وصنع القهوة أو ربما تقوم بالتمارين الرياضية أول شيء في الصباح.

ولكن إذا كان غسل وجهك مدرجًا في قائمة المهام الصباحية، فقد ترغب في إعادة النظر، حسب أطباء الجلد.

تقول الحكمة التقليدية، إننا نحتاج على الأقل إلى رشّ بعض الماء على وجوهنا عند الاستيقاظ، ولكن أشارت مجموعة من الخبراء لمجلة “bestlife” الأمريكية، إلى أن غسل الوجه بشكل عام ليس ضروريًا حقًا لجعل بشرتك أكثر صحة.

جفاف الوجه

غسل الوجه في الصباح يجعل البشرة تجف بسهولة.

يقول طبيب الأمراض الجلدية Dustin Portela: “على الرغم من أن أطباء الأمراض الجلدية يتحدثون كثيرًا عن غسل وجهك مرتين يوميًا، فلا يحتاج الجميع إلى ذلك”.

وأضاف: “في كل مرة تقوم فيها بتنظيف وجهك، ستقوم بإزالة بعض الزيوت الطبيعية التي تنتجها بشرتك”.

غسل الوجه في الصباح يجعل البشرة تجف بسهولة
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من جهتها، تقول خبيرة التجميل الشهيرة تايلور ووردن، سواء كنت تغسل وجهك في الصباح أم لا، عليك تجنب غسله في أثناء الاستحمام، لأن الماء الساخن قد يكسر الشعيرات الدموية ويجفف بشرتك.

غسل الوجه في الليل أفضل بكثير

يقول بورتيلا إنه إذا كنت ستغسل وجهك مرة واحدة فقط في اليوم، فيجب أن تقوم بذلك في الليل.

ويشرح قائلاً: “في معظم الحالات، تكون نهاية اليوم هي الوقت الذي يجب أن تنظف فيه وجهك، لأنه في اليوم نتعرض لكثير من الأوساخ خلال فترة تتراوح بين 16 و18 ساعة”.

وتقول في هذا الإطار طبيبة الأمراض الجلدية جينيفر إدواردز: “قبل وقت النوم، يزيل غسل وجهك المكياج والزيوت الزائدة والبكتيريا والملوثات البيئية التي يمكن أن تسد مسامك”.

غسل الوجه

وبغض النظر عن وقت قيامك بغسل وجهك، يؤكد بورتيلا أنه يجب عليك حقًا غسل وجهك كل يوم، قائلاً في هذا الإطار: “أوصي بغسل وجهك مرة واحدة على الأقل يوميًا. علاوة على ذلك، عليك تجنب استخدام الماء الساخن، لأنه يمكن أن يلحق المزيد من الضرر بحاجز بشرتك وقد تجف بالتالي بشرتك بشكل أسرع”.

ويُوصي الخبراء دائمََا بغسل الوجه بالماء الفاتر وبأطراف الأصابع، لكن قبل غسله عليك غسل يديك أولاً.

المصدرمجلة "bestlife" الأمريكية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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