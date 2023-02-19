الأحد, فبراير 19, 2023
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قطط شوارع بالكويت شُحنت لأمريكا للتبني وكويتيون يتساءلون عن السر

وفق نشطاء بيئة تم استقبال 38 قطة من أصل 89 كانت تعيش بظروف صحية مروعة في شوارع الكويت

كتب خالد الأحمد
قطط شوارع بالكويت watanserb.com
قطط شوارع بالكويت
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وطن- في واقعة غريبة أثارت دهشة الكويتيين وصلت شحنة من القطط إلى مطار “واشنطن دالاس” الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إنقاذها من شوارع الكويت وسيتم عرضها للتبني في الولايات المتحدة للعثور على منازل لها.

ووفق نشطاء بيئة تم استقبال 38 قطة من أصل 89 كانت تعيش بظروف صحية مروعة في شوارع الكويت.

ويقدر عدد القطط الضالة في العالم بنحو 200 مليون قط ضال، ولا توجد إحصائيات بخصوص أعدادها في الكويت.

وتحاول العديد من الجمعيات التطوعية المتخصصة بحماية الحيوانات في البلاد إنقاذ ما يمكن من الحيوانات الضالة، وتقديم الإسعافات الأولية للقطط التي تخلى عنها أصحابها أو المصابة التي تعرضت للحوادث وتعقيمها والعناية بها دون أجر مثل بقية الملاجئ.

وتناشد هذه الجمعيات الكويتيين بأن لا يقوم أحد بتسميم القطط والقيام بتعقيم القطط والكلاب بدلا من قتلها، ورفع مستوى الوعي في المجتمع والحث على زيادة الاهتمام والعناية ليس بالإنسان فقط، بل بالحيوان والبيئة.

شحنة من القطط تصل مطار واشنطن دالاس الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد إنقاذها من شوارع الكويت. تم استقبال 38 قطة من أصل 89 كانت تعيش بظروف
شحنة من القطط تصل مطار واشنطن دالاس الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد إنقاذها من شوارع الكويت. تم استقبال 38 قطة من أصل 89 كانت تعيش بظروف

قطط الكويت

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وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر شحن القطط المشردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، متسائلين عن سبب هذا الأمر.

وعلق صاحب حساب باسم “الكويت أكسجين” :”عجيب يأخذون قطط الكويت التي تعيش بظروف صحية وكأن امريكا والعالم ليس فيها قطط شوارع”.

واستدرك مخاطبا الأمريكيين:”تبنوا ولموا أبناءكم من الشوارع فهم أولى بالعناية والرعاية من القطط التي اعتادت العيش في الشوارع”.

وفي السياق ذاته عقبت ناشطة أخرى: “لموا الهوملس الشباب اللي بالشارع ومن أول عاصفة ثلجية ماتوا لان ماعندهم مأوى ولا لهم حقوق انسانية”.

واستدركت :” “خلوا الحيوان ياكل من خشاش الارض”.

وتساءل آخر:” كيف تخرج القطط دون أذن من السلطات؟”.

وتابع : “كل العالم لديها قطط شوارع لا أدري أين الإنسانية في الموضوع ومن هي المنظمة التي قامت بهذا الفعل”.

وتُعتبر القطط الرابط المهم في التوازن البيئي الحضري وتسهم في المجمع الحضري من خلال صيد حيوانات تعتبر ضارّة للإنسان. ومع ذلك قد يزداد عدد القطط المشردة في منطقة معينة.

ويرجع ذلك إلى عوامل مختلفة: ظروف الصرف الصحي السيئة التي تسمح بالوصول إلى فتات الطعام.

ونصّ قانون الرفق بالحيوان الكويتي على عقوبات تصل إلى الحبس لمدّة عام واحد مع غرامة مالية قدرها ألف دينار كويتي (أكثر من ثلاثة آلاف و200 دولار أميركي) لكلّ من يخالف مواد نظام الرفق بالحيوان بإساءة معاملة الحيوانات أو تركها مهملة أو عرضها للبيع وهي مريضة أو إخضاعها للتجارب العلمية من دون ترخيص.

وينص كذلك على مضاعفة العقوبة في حال معاودة ارتكاب الجرم في حقّ حيوان.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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