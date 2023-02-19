قطط شوارع بالكويت شُحنت لأمريكا للتبني وكويتيون يتساءلون عن السر

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وطن- في واقعة غريبة أثارت دهشة الكويتيين وصلت شحنة من القطط إلى مطار “واشنطن دالاس” الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إنقاذها من شوارع الكويت وسيتم عرضها للتبني في الولايات المتحدة للعثور على منازل لها.

ووفق نشطاء بيئة تم استقبال 38 قطة من أصل 89 كانت تعيش بظروف صحية مروعة في شوارع الكويت.

ناس مالهم خلق يهتمون بالقطط تخلوا عنهم، ويقولون قطط شوارع، احنا نعرف قطط الشوارع عمرهم ما كانوا جذي كيوت لأنهم تربية شوارع وأغلبهم معفنين.

الفاضي يعمل قاضي. https://t.co/LZjLXrguoH — Lonely (@LuluWahada) February 19, 2023

ويقدر عدد القطط الضالة في العالم بنحو 200 مليون قط ضال، ولا توجد إحصائيات بخصوص أعدادها في الكويت.

وتحاول العديد من الجمعيات التطوعية المتخصصة بحماية الحيوانات في البلاد إنقاذ ما يمكن من الحيوانات الضالة، وتقديم الإسعافات الأولية للقطط التي تخلى عنها أصحابها أو المصابة التي تعرضت للحوادث وتعقيمها والعناية بها دون أجر مثل بقية الملاجئ.

وتناشد هذه الجمعيات الكويتيين بأن لا يقوم أحد بتسميم القطط والقيام بتعقيم القطط والكلاب بدلا من قتلها، ورفع مستوى الوعي في المجتمع والحث على زيادة الاهتمام والعناية ليس بالإنسان فقط، بل بالحيوان والبيئة.

قطط الكويت

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وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر شحن القطط المشردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، متسائلين عن سبب هذا الأمر.

وعلق صاحب حساب باسم “الكويت أكسجين” :”عجيب يأخذون قطط الكويت التي تعيش بظروف صحية وكأن امريكا والعالم ليس فيها قطط شوارع”.

واستدرك مخاطبا الأمريكيين:”تبنوا ولموا أبناءكم من الشوارع فهم أولى بالعناية والرعاية من القطط التي اعتادت العيش في الشوارع”.

عجيب ‼️

ياخذون قطط الكويت الي تعيش بظروف صحيه!!

وكأن امريكا والعالم مافيها قطط بالشوارع ‼️ رساله لچ يا أمريچا تبنووو عيالكم ولمووهم من الشوارع هم اولا بالعنايه والرعايه من القطط اللي متعوده على الشوارع عووووونصرييين pic.twitter.com/HFYdSXcqAb — الكويت أكسجين 🇰🇼 (@Kuwaitisfreeho1) February 18, 2023

وفي السياق ذاته عقبت ناشطة أخرى: “لموا الهوملس الشباب اللي بالشارع ومن أول عاصفة ثلجية ماتوا لان ماعندهم مأوى ولا لهم حقوق انسانية”.

واستدركت :” “خلوا الحيوان ياكل من خشاش الارض”.

وتساءل آخر:” كيف تخرج القطط دون أذن من السلطات؟”.

وتابع : “كل العالم لديها قطط شوارع لا أدري أين الإنسانية في الموضوع ومن هي المنظمة التي قامت بهذا الفعل”.

شلون يمر عليكم هالخبر مرور الكرام!!وشلون تطلع القطط بدون إذن من السلطات! والموضوع هل لة أثر بيئي؟ شوف الجرأة في التصرفات! كل العالم لديها قطط شوارع؟ بس الكويت مشردة!!المشكله نص الولايات المتحدة هوملس!مادري وين الإنسانية! ومن هي المنظمة التي قامت بهذا الفعل؟ شوفوا أثر اختفاء القطط pic.twitter.com/5JT72A99DM — A_f_q8_86🇵🇸🇰🇼 (@A_f_q8_86) February 18, 2023

وتُعتبر القطط الرابط المهم في التوازن البيئي الحضري وتسهم في المجمع الحضري من خلال صيد حيوانات تعتبر ضارّة للإنسان. ومع ذلك قد يزداد عدد القطط المشردة في منطقة معينة.

ويرجع ذلك إلى عوامل مختلفة: ظروف الصرف الصحي السيئة التي تسمح بالوصول إلى فتات الطعام.

ونصّ قانون الرفق بالحيوان الكويتي على عقوبات تصل إلى الحبس لمدّة عام واحد مع غرامة مالية قدرها ألف دينار كويتي (أكثر من ثلاثة آلاف و200 دولار أميركي) لكلّ من يخالف مواد نظام الرفق بالحيوان بإساءة معاملة الحيوانات أو تركها مهملة أو عرضها للبيع وهي مريضة أو إخضاعها للتجارب العلمية من دون ترخيص.

وينص كذلك على مضاعفة العقوبة في حال معاودة ارتكاب الجرم في حقّ حيوان.