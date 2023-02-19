الأحد, فبراير 19, 2023
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الهدهد

فضيحة تهز الجزائر.. حارس يتلصص على الطالبات في مقر إقامتهن الجامعية (فيديو)

الكاميرات وثقت جريمة تلصص حارس على الطالبات في الإدارة الجامعية بلقايد 4 بوهران وإدارة الإقامة كشفت التفاصيل

كتب خالد السعدي
حارس يتلصص على طالبات الإقامة الجامعية بلقايد 4 بوهران watanserb.com
حارس يتلصص على طالبات جامعيات في الإدارة الجامعية بلقايد 4 بوهران
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وطن– بثّت وسائل إعلام جزائرية، مقطع فيديو وُصف بأنه صادم، يوثّق لحظة إقدام جزائري على التلصص على الطالبات في مقر إقامتهن الجامعية، علماً بأنّ المتهم يتولى مهمة حراسة المبنى.

وأظهره مقطع فيديو، بثّته قناة “النهار”، وهو يتلصص على الفتيات داخل مقر إقامتهن، فيما كان يتم تصويره من كاميرا موجودة بالأعلى، فيما فرّ الحارس مهروِلاً لحظة اكتشافه جريمته.

رد رسمي

بدورها، قالت إدارة الإقامة الجامعية بلقايد 4 بوهران عبر منشور لها في صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك“، إن الحارس المدعو “خ-ع” كان يحرس مبنى الإقامة الجامعية ب1، وصرّحت مديرة الخدمات الجامعية طالبي أمينة بأن كاميرات المراقبة للإقامة كشفت أن الحارس كان خارج أسوار الإقامة.

واعتبرت مديرة الإقامة الزين كريمة، أن هذا التصرف من قبل الحارس غير أخلاقي وغير مهني، ولا يمكن قبوله، لكنها أوضحت أنه لم يتم تسجيل دخول أي أجنبي إلى الإقامة.

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في حين أكدت مديرة الخدمات أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده هذا الحارس، وفق صحيفة النهار المحلية.

عدد الطلبة الجامعيين في الجزائر

ويبلغ العدد الإجمالي لطلبة الجامعات مليون و700 ألف طالب في جميع التخصصات، موزعين على جامعات ومراكز جامعية ومدارس عليا في الجزائر.

وشهدت الجامعات الجزائرية منذ الاستقلال، عدداً من الإصلاحات تماشياً والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وكان الهدف من تلك الإصلاحات -وفق تقارير محلية- هو إعادة تنظيم التكوين والتعليم الجامعي بما يتلاءم وفترة ما بعد الاستعمار.

المصدرصحيفة النهار + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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