عراك حارس الأهلي الشناوي مع الجهاز الفني للهلال السوداني (فيديو)

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وطن- تعارك حارس الأهلي والمنتخب المصري محمد الشناوي (34 عاماً)، مع أحد أعضاء الجهاز الفني لنادي الهلال السوداني، عقب خسارة فريقه في المباراة بهدف نظيف أمام الأخير، في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات لعراك حارس مرمى الأهلي المصري الشناوي، مع أحد أعضاء الجهاز الفني لنادي الهلال السوداني، عقب نهاية مباراة الأهلي والهلال في منافسات دوري أبطال أفريقيا لدور المجموعات.

عراك حارس الأهلي الشناوي مع الجهاز الفني للهلال السوداني

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، دخول قائد فريق الأهلي المصري الشناوي، في مشادة كلامية عنيفة عقب نهاية المباراة، مع أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق المنافس الهلال السوداني، قبل أن يتدخل زملاؤه في فضّ الخلاف وإخراج زميلهم من داخل أرضية ملعب المباراة.

🚨🚨الخناقة بشكل اوضح وتعليق السودانيين بعد المباراة pic.twitter.com/Nbv2r7Awar — Mohamed El Ghandour🇦🇹🇦🇹❤️ (@malhiss7) February 18, 2023

وائل جمعة يهاجم الحارس محمد الشناوي

وعلّق الكابتن وائل جمعة لاعب الأهلي المصري السابق والمحلل في شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، على حادثة الحارس محمد الشناوي والهدف الذي تسبب فيه في المباراة. أمام الهلال السوداني: “الهدف الذي سجل في شباك الشناوي عيب جداً”.

وأضاف جمعة: “أن تكون الحارس الأساسي للمنتخب المصري ويدخل في شباكه مثل هذا الهدف، حتى لو كان الشمس في وجهه”.

وائل جمعة: الهدف الذي سجل في شباك الشناوي "عيب جدا" ان تكون الحارس الأساسي للمنتخب ويدخل شباكه هدف مثل هذا pic.twitter.com/qd799saRsh — Yallakora (@Yallakoranow) February 18, 2023

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كما تابع حديثه المصري وائل جمعة: “لا يصح ياشناوي أن تدخل في مشجرات وأنت قائد الفريق، ولا يجب عليك أن تحتك مع أحد. حتى لو تعرضت للاستفزاز ..”.

وختم جمعة: “الوضع الذي يمر فيه الشناوي مر فيه قبل ذلك عصام الحضري مع الأهلي مع المدرب مانويل جوزيه، انتهى بتعاقد المدرب مع الحارس نادر السيد”.

خسارة الأهلي المصري أمام الهلال السوداني

وتلقّى فريق الأهلي المصري وصيف البطولة القارية الأفريقية الموسم الماضي، الخسارة في مستهلّ مشواره، أمام الهلال السوداني بهدف نظيف دون مقابل، على ملعب (استاد الهلال).

شجار بين الشناوي وأحد أعضاء الجهاز الفني للهلال بعد نهاية المباراة ❌ pic.twitter.com/Cm7Phat70h — Yallakora (@Yallakoranow) February 18, 2023

كما سجّل الهلال السوداني هدف الفوز الوحيد في المباراة، عند الدقيقة الـ53، عن طريق اللاعب ماكابي ليليبو.

وبهذه الخسارة يحتل فريق الأهلي (المارد الأحمر) في ثالث ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا بدون أي من النقاط، وحلّ الفائز الهلال السوداني في مركز الوصافة برصيد 3 نقاط.

كما يعتلي فريق صن دوانز الجنوبي الأفريقي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط لهذا الموسم.