الأحد, فبراير 19, 2023
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رياضة

عراك حارس الأهلي الشناوي مع الجهاز الفني للهلال السوداني (فيديو)

محمد الشناوي حارس الأهلي يتسبب في مشاجرة حادة مع الجهاز الفني للهلال السوداني

كتب فارس أبو شيحة
الشناوي حارس الأهلي watanserb.com
مشاجرة حارس الأهلي الشناوي مع الجهاز الفني للهلال السوداني
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وطن- تعارك حارس الأهلي والمنتخب المصري محمد الشناوي (34 عاماً)، مع أحد أعضاء الجهاز الفني لنادي الهلال السوداني، عقب خسارة فريقه في المباراة بهدف نظيف أمام الأخير، في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات لعراك حارس مرمى الأهلي المصري الشناوي، مع أحد أعضاء الجهاز الفني لنادي الهلال السوداني، عقب نهاية مباراة الأهلي والهلال في منافسات دوري أبطال أفريقيا لدور المجموعات.

عراك حارس الأهلي الشناوي مع الجهاز الفني للهلال السوداني

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، دخول قائد فريق الأهلي المصري الشناوي، في مشادة كلامية عنيفة عقب نهاية المباراة، مع أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق المنافس الهلال السوداني، قبل أن يتدخل زملاؤه في فضّ الخلاف وإخراج زميلهم من داخل أرضية ملعب المباراة.

وائل جمعة يهاجم الحارس محمد الشناوي

وعلّق الكابتن وائل جمعة لاعب الأهلي المصري السابق والمحلل في شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، على حادثة الحارس محمد الشناوي والهدف الذي تسبب فيه في المباراة. أمام الهلال السوداني: “الهدف الذي سجل في شباك الشناوي عيب جداً”.

وأضاف جمعة: “أن تكون الحارس الأساسي للمنتخب المصري ويدخل في شباكه مثل هذا الهدف، حتى لو كان الشمس في وجهه”.

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كما تابع حديثه المصري وائل جمعة: “لا يصح ياشناوي أن تدخل في مشجرات وأنت قائد الفريق، ولا يجب عليك أن تحتك مع أحد. حتى لو تعرضت للاستفزاز ..”.

وختم جمعة: “الوضع الذي يمر فيه الشناوي مر فيه قبل ذلك عصام الحضري مع الأهلي مع المدرب مانويل جوزيه، انتهى بتعاقد المدرب مع الحارس نادر السيد”.

شجار الشناوي مع أحد أعضاء الجهاز الفني للهلال السوداني
شجار الشناوي مع أحد أعضاء الجهاز الفني للهلال السوداني

خسارة الأهلي المصري أمام الهلال السوداني

وتلقّى فريق الأهلي المصري وصيف البطولة القارية الأفريقية الموسم الماضي، الخسارة في مستهلّ مشواره، أمام الهلال السوداني بهدف نظيف دون مقابل، على ملعب (استاد الهلال).

كما سجّل الهلال السوداني هدف الفوز الوحيد في المباراة، عند الدقيقة الـ53، عن طريق اللاعب ماكابي ليليبو.

وبهذه الخسارة يحتل فريق الأهلي (المارد الأحمر) في ثالث ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا بدون أي من النقاط، وحلّ الفائز الهلال السوداني في مركز الوصافة برصيد 3 نقاط.

حارس الأهلي الشناوي
حارس الأهلي الشناوي

كما يعتلي فريق صن دوانز الجنوبي الأفريقي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط لهذا الموسم.

المصدروطن + بين سبورت + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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